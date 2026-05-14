Economía

El BCRA giró más de $24 billones al Tesoro y Caputo los usará para fortalecer los depósitos en pesos y cancelar deuda

El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 con una ganancia récord de $34,3 billones y puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones: $6 billones irán a depósitos y $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles

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El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 y transfirió $24,4 billones al Tesoro Nacional en concepto de dividendos. REUTERS/Matias Baglietto
El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 y transfirió $24,4 billones al Tesoro Nacional en concepto de dividendos. REUTERS/Matias Baglietto

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso a disposición del Tesoro Nacional la suma de $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, según informó la autoridad monetaria al aprobar sus estados contables anuales.

Los fondos se distribuirán en dos operaciones: $6 billones se destinarán a la constitución de depósitos del Tesoro en el BCRA, mientras que los $18,4 billones restantes se aplicarán a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo, por un total estimado de USD 21.700 millones en valor nominal original.

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La transferencia se enmarca en los resultados del ejercicio 2025, que el Directorio del BCRA calificó como récord. La entidad registró una ganancia de $34,3 billones, lo que representó un incremento del 34% respecto a los $25,6 billones obtenidos en 2024, medidos en moneda constante al 31 de diciembre de 2025. El Patrimonio Neto alcanzó los $51,3 billones al cierre del ejercicio, un 66,3% por encima del año anterior.

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