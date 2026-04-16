El Gobierno volvió a alcanzar un superávit financiero en marzo

El Ministerio de Economía informó un superávit financiero de $484.789 millones en marzo (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $484.789 millones en marzo. El comunicado oficial indicó que el resultado primario del mes sumó $930.284 millones y que los intereses netos pagados alcanzaron $445.495 millones.

Durante el primer trimestre, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB. El informe enfatizó que el gasto primario total disminuyó 5,7% interanual en términos reales, lo que, según el Ministerio de Economía, “responde al compromiso oficial con el orden de las cuentas públicas”.

Los recortes debieron acentuarse para responder a la caída de la recaudación. En ese sentido, la cartera económica destacó que "la dinámica interanual de los recursos tributarios respondió a medidas de administración tributaria y a la reducción o eliminación de impuestos que se implementaron durante 2025″.

Caputo remarcó la importancia del ancla fiscal dentro del programa económico y señaló que este principio resulta necesario para consolidar la estabilidad macroeconómica, además de permitir la devolución de recursos al sector privado a través de la baja de impuestos. La publicación del ministro en la red social X recibió la respuesta del presidente Javier Milei, quien también salió a festejar el resultado fiscal. “El ancla fiscal no se negocia”, escribió el mandatario en línea con el discurso que mantuvo durante el evento de AmCham.

Con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo a nivel técnico, se recortó la meta de superávit primario para 2026. El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026.

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