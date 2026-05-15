Economía

YPF presentó un proyecto de inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

La petrolera estatal pidió ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para LLL Oil, el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina

Guardar
Google icon
YPF en Vaca Muerta
YPF presentó un nuevo RIGI con una inversión de USD 25.000 millones para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta. (Fuente: YPF)

La petrolera YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con LLL Oil, uno de los proyectos de exportación de petróleo más relevantes en la historia argentina. Según la compañía, la inversión estimada asciende a USD 25.000 millones en los próximos 15 años, y representa la mayor iniciativa presentada bajo el programa RIGI hasta el momento.

La empresa informó que LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos, con la expectativa de alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. De acuerdo a la presentación, la totalidad del petróleo extraído será destinado al mercado externo: “La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS”, aseguró la compañía.

PUBLICIDAD

VMOS está conformada por la propia YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell. El plan de Vaca Muerta Sur cuenta con una inversión inicial de USD 3.000 millones e incluye un oleoducto para transportar hasta 550.000 barriles por día, con la posibilidad de incrementar esta capacidad a 700.000 barriles diarios en función del aumento de producción.

En tanto, el nuevo proyecto de YPF contempla, además, la generación de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas, que se utilizarán para abastecer el mercado argentino.

PUBLICIDAD

De acuerdo con YPF, se estima que LLL Oil permitirá generar exportaciones por alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y crear unos 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. “LLL Oil es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador”, especificó la firma.

El mapa de la mega inversión que realizará YPF en Vaca Muerta.
El mapa de la mega inversión que realizará YPF en Vaca Muerta. (YPF)

La iniciativa apunta al desarrollo integrado del potencial productivo en áreas contiguas de Vaca Muerta, apostando a sinergias operativas y económicas para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad internacionales.

Las áreas involucradas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua. “Este esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”, señaló la compañía.

Para YPF, el RIGI constituye “un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

El presidente de la compañía energética, Horacio Marín, apeló a sus redes sociales para confirmar el pedido de ingreso al RIGI y destacar que “en toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones”.

“Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, detalló Marín a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

Entrevista a Horacio Marín - CEO de YPF
Horacio Marín, CEO de YPF, proyectó que el megaproyecto generará más USD 100.000 millones en exportaciones.

El otro “megaproyecto” de YPF

Cabe destacar que YPF selló a comienzos de 2026 un acuerdo con la italiana ENI y la gigante árabe XRG para avanzar con el megaproyecto Argentina GNL. La iniciativa prevé destinar USD 20.000 millones de dólares a obras de infraestructura y otros USD 10.000 millones al desarrollo de pozos petroleros, además de generar hasta cincuenta mil empleos en el pico de actividad.

La suscripción del Joint Development Agreement (JDA) formalizó el compromiso para avanzar con el proyecto Argentina LNG, orientado a la producción y exportación de gas natural licuado. Esta asociación contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad conjunta de doce millones de toneladas por año.

El cálculo de inversión para la infraestructura alcanza los USD 20.000 millones, mientras que el desarrollo de los pozos petroleros demandará USD 10.000 millones adicionales. Dentro de este esquema, la estrategia de financiamiento ocupa un espacio prioritario para el consorcio. Los acuerdos con entidades bancarias internacionales y la organización del financiamiento serán clave para viabilizar el proyecto, con la previsión de tomar la decisión final de inversión en la segunda mitad de 2026, según informó la empresa. El financiamiento podría situarse entre USD 15.000 y USD 17.000 millones, de acuerdo con declaraciones del CEO de la petrolera argentina.

Las exportaciones se iniciarían cuatro años después de concretarse la decisión final de inversión. El gas natural licuado se cargará en buques metaneros, destinados principalmente a abastecer mercados de Europa y Asia.

La creación de empleo representa un aspecto central del proyecto. Según Marín, la fase inicial permitirá generar cerca de 40.000 puestos de trabajo, cifra que podría aumentar hasta 50.000 empleos si el consorcio decide ampliar la capacidad instalada a dieciocho millones de toneladas anuales.

Temas Relacionados

YPFRIGIVaca MuertaProyectoÚltimas noticiasPetróleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El BCRA superó el 80% de la meta de compra de dólares para todo 2026 tras sumar casi USD 600 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió USD 65 millones este viernes y acumula más de USD 8.000 millones en lo que va del año

El BCRA superó el 80% de la meta de compra de dólares para todo 2026 tras sumar casi USD 600 millones en la semana

La deuda pública aumentó en abril por cobertura para próximos vencimientos, bonos ajustables y diferencias de cambio

La Administración Central realizó operaciones por USD 74.200 millones, con un aumento del saldo neto de USD 4.100 millones respecto de marzo. En términos del PBI, el total consolidado con BCRA se elevó 1,2 puntos porcentuales

La deuda pública aumentó en abril por cobertura para próximos vencimientos, bonos ajustables y diferencias de cambio

Cuánto le costó al Gobierno la intervención de Estados Unidos para contener el dólar antes de las elecciones

El Banco Central utilizó parte del swap acordado con EE.UU. para reforzar sus reservas y contener la volatilidad cambiaria en la previa electoral. La operación implicó el pago de intereses al Tesoro norteamericano y fue cancelada antes de finalizar el año

Cuánto le costó al Gobierno la intervención de Estados Unidos para contener el dólar antes de las elecciones

El dólar operó en alza este viernes, pero cerró la semana con una leve baja

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.394,50, en una sesión con fuerte volumen de casi USD 800 millones. Al público en el Banco Nación subió a $1.420

El dólar operó en alza este viernes, pero cerró la semana con una leve baja

Salarios: cuáles fueron los únicos tres gremios que aumentaron su poder adquisitivo en último año y cómo le fue al resto

Solo un grupo reducido de gremios logró mantener su poder adquisitivo en el último año. El rol de los convenios colectivos en las últimas dos décadas

Salarios: cuáles fueron los únicos tres gremios que aumentaron su poder adquisitivo en último año y cómo le fue al resto

DEPORTES

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

Se confirmó la agenda de cinco cruces de 16avos de final de la Copa Argentina: cuándo jugarán Independiente, Racing y San Lorenzo

Tras el buen arranque de Gasly y Colapinto, Alpine realizó un fichaje que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Javier Frana en el Sudamericano Sub 14: la presión por el ranking, el rol de las familias y el verdadero camino para llegar al profesionalismo

TELESHOW

Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña: “Resultado del trabajo, la pasión, la entrega y el amor”

Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña: “Resultado del trabajo, la pasión, la entrega y el amor”

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su último concierto: "Cada día te extraño más"

El conmovedor recuerdo de Brisa Ardohain para Blanca a 20 años de su nacimiento: “Sueño con nuestro reencuentro”

Seis años sin Sergio Denis: el sentido homenaje de su hija Bárbara y el reclamo de justicia que no se apaga

De la angustia a la gloria: la revancha de Eugenia Quevedo con Ricardo Arjona en su concierto de Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

Las proyecciones de crecimiento agrícola se reducen en Costa Rica por el alza en fertilizantes y la sequía prevista

Run Tour avianca 2026 en Bogotá: fechas, precios, categorías y todo lo que debe saber para participar

El presidente Arévalo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala

Hantavirus en el crucero: por qué los expertos proponen vigilar las aguas residuales de los barcos