El FMI confirmó que tratará la revisión argentina la próxima semana y se destrabará el desembolso de USD 1.000 millones

Una portavoz pronuncia un discurso importante en un evento global, con un fondo que muestra el nombre de una organización internacional en varios idiomas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el Directorio del organismo tratará la semana próxima la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) que tiene con la Argentina -a mediados de abril obtuvo el visto bueno del staff técnico-, y que su aprobación habilitará el esperado desembolso de USD 1.000 millones.

Así lo confirmó la vocera del FMI, Julie Kozack, durante la tradicional conferencia de prensa quincenales de los jueves. La funcionaria aprovechó para volver a aplaudir los resultados de la gestión económica del gobierno de Javier Milei y eludió contestar preguntas sobre las denuncias de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, así como tampoco sobre la reciente marcha en contra del ajuste universitario.

PUBLICIDAD

“Como ustedes saben, el personal técnico del FMI y las autoridades del país alcanzaron un acuerdo a mediados de abril y una reunión de Directorio se llevará a cabo la próxima semana sobre este tema. Después de la aprobación, un desembolso de USD 1.000 millones se va a producir”, aseguró.

Kozack remarcó además que “los entendimientos con respecto al acuerdo del personal técnico se concentraron en que las políticas sean equilibradas y persista la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento”. “Estos son los objetivos para Argentina”, sostuvo la vocera del organismo. Luego añadió: “Y esto apunta a apoyar un reacceso puntual y duradero a los mercados de capitales internacionales”.

PUBLICIDAD

En abril, luego del anuncio de la aprobación de la revisión por parte del staff técnico, el Fondo destacó, en un comunicado, que como resultado de las medidas acordadas y previamente mencionadas, “las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”. El comunicado puntualizó que la Argentina seguía resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.

Apoyo al plan de estabilización

Con respecto a la marcha del programa económico, la funcionaria insistió con la defensa que viene teniendo el Fondo con la actual gestión. Según dijo, “el plan de estabilización de las autoridades sigue produciendo resultados importantes”. “El impulso de reformas se ha activado últimamente y la Argentina recientemente tuvo un aumento en el grado por parte de una agencia de calificación de riesgo”. Se refería a la decisión de Fitch Ratings, días atrás, de subirle la calificación soberana al país de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, en una decisión que ubica al país en su mejor posición crediticia desde 2018.

PUBLICIDAD

Las preguntas de los periodistas también apuntaron a la situación fiscal y a la caída de la recaudación tributaria de los últimos meses. Ante la consulta puntual sobre si el Gobierno podía sostener la meta de superávit fiscal, Kozack respondió que “las autoridades demostraron un compromiso pleno con una ancla fiscal de saldo cero”. La funcionaria agregó: “Como dijimos antes, esto es algo que observamos como clave para reforzar la caída de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica en Argentina”.

Durante la rueda de prensa, periodistas también consultaron sobre el descenso del riesgo país, las posibilidades de regreso a los mercados internacionales y distintas situaciones políticas internas. Kozack evitó responder sobre esos temas de manera específica y concentró sus respuestas en los lineamientos generales del programa económico.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, posan durante las reuniones de primavera del organismo en Washington.

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la evolución de la pobreza. Kozack afirmó: “Argentina también experimentó una reducción importante en las tasas de pobreza”. Luego precisó: “Ahora están por debajo del treinta por ciento, el punto más bajo en siete años”.

Economía mundial y el conflicto en Oriente Medio

Con respecto a la economía mundial y la guerra en Medio Oriente, Kozack afirmó también que el FMI mantiene un trabajo coordinado con el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía para evaluar el impacto económico global derivado de la guerra y de la tensión en torno al estrecho de Ormuz. Según explicó, los responsables de esos organismos continuaron en contacto después de las reuniones de primavera para intercambiar información sobre energía, crecimiento y consecuencias para los países en desarrollo.

PUBLICIDAD

“Tenemos conversaciones activas intensas con los miembros para evaluar cuáles son sus necesidades habida cuenta de este último shock para la economía mundial y estamos investigando con ellos maneras en las que el fondo pudiera ayudar”, señaló la vocera del FMI durante la conferencia de prensa.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, y la vocera del organismo, Julie Kozack REUTERS/Ken Cedeno

Kozack sostuvo además que muchos países solicitaron apoyo técnico y asesoramiento económico para enfrentar el impacto del conflicto sobre sus economías. “Muchos países, de hecho, nos solicitan apoyo en las áreas de políticas económicas. Nos piden asesoramiento a nivel de políticas para responder al shock de la mejor manera posible habida cuenta de las circunstancias concretas del país”, afirmó.

PUBLICIDAD

La funcionaria recordó también que Kristalina Georgieva, la directora gerente del organismo, había advertido en abril sobre los riesgos asociados a la situación en el estrecho de Ormuz y mencionó estimaciones sobre posibles necesidades de financiamiento internacional.

Durante la conferencia, funcionarios del FMI explicaron además cómo evolucionaron los escenarios económicos globales planteados en el último informe de perspectivas económicas mundiales, el WEO. Según señalaron, el escenario base contempló originalmente una guerra breve, pero la evolución del conflicto desplazó a la economía internacional hacia un escenario más complejo.

PUBLICIDAD

El FMI explicó que el aumento de los precios del petróleo representó uno de los principales factores detrás de ese deterioro del escenario global. Sin embargo, aclaró que todavía existen algunos elementos de estabilidad en la economía internacional. Según explicaron durante la rueda de prensa, las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen “relativamente bien ancladas”, especialmente en las principales economías, mientras que las condiciones financieras internacionales “todavía se muestran acomodaticias”.

El FMI también anticipó que en julio presentará una actualización de sus perspectivas globales. “Cuando tengamos la actualización del informe WEO, les vamos a brindar nuestra evaluación más actualizada de la economía mundial”, señalaron durante la conferencia.

PUBLICIDAD