Economía

El Gobierno define cómo pagará un vencimiento con el FMI mientras espera el desembolso de USD 1.000 millones

El equipo económico afrontará un pago por USD 800 millones al organismo internacional el viernes. Cuántos dólares tiene el Tesoro en el Banco Central y por qué podrían recuperarse la próxima semana

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Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, junto a Kristalina Georgieva, con chaqueta roja, posando frente a una pintura abstracta y plantas de orquídeas
El ministro de Economía, Luis Caputo, debe definir cómo afronta el pago de USD 800 millones con el FMI.

El viernes 1.º de mayo vence un pago de USD 800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por estas horas, el equipo económico define la estrategia para afrontar este nuevo compromiso luego de que en febrero se utilizaran reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar el pago correspondiente. Ahora, el Ministerio de Economía cuenta con dos alternativas para concretar la transferencia mientras espera del desembolso de USD 1.000 millones por la segunda revisión del acuerdo que ya fue aprobado a nivel técnico.

Por un lado, el Gobierno podría utilizar las reservas del BCRA, que actualmente superan los USD 46.000 millones tras una serie de compras recientes. Por otro lado, existe la posibilidad de cubrir el compromiso con los fondos disponibles en los depósitos del Tesoro Nacional en el Central, tanto en moneda extranjera como en pesos. Esta vía evita un impacto en las tenencias de la autoridad monetaria y preserva la percepción de fortaleza financiera.

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Esta opción luce como la más viable, ya que la deuda corresponde al Gobierno y no al Banco Central. En caso de utilizarse, luego los fondos se podrían restituir mediante las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028 -dos bonos en dólares emitidos en el mercado local- que se desarrollan cada 15 días.

Al 27 de abril, último dato disponible, el Tesoro contaba con más de USD 526 millones en sus arcas, por lo que no alcanzaría para cubrirlo. No obstante, a ese monto hay que sumar los USD 848 millones que la Secretaría de Finanzas en la última licitación de deuda. Por su parte, los depósitos en moneda nacional alcanzaban los 8,2 billones de pesos. De esta manera, Economía podría comprarle dólares al BCRA con pesos y, si bien esto afectaría las reservas, lo haría en menor medida que si el vencimiento se pagara directamente con fondos de la entidad.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de reservas y ya cumplió el 67% de la meta anual.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de reservas y ya cumplió el 67% de la meta anual.

La cuestión está en que los fondos del Bonar 2027 y Bonar 2028 iban a utilizarse para cubrir el vencimiento de julio por unos 4.300 millones de dólares. En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas concretó cinco licitaciones y por esas colocaciones pudo captar USD 1445 millones vía AO27 y USD 834 millones mediante AO28.

“El Tesoro logró adjudicar entre ayer y hoy casi 850 millones de dólares, con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”, destacó el economista Federico Machado, tras la última licitación de deuda.

A pesar de los recursos obtenidos, la acumulación de dólares presenta limitaciones debido a la presión constante sobre los recursos disponibles. La dinámica de las cuentas oficiales muestra que los dólares captados por el Palacio de Hacienda a través de los bonos en dólares se pierden gradualmente, ya que deben destinarse a pagos de deuda y otras obligaciones ineludibles del sector público.

El desembolso pendiente

Más allá del vencimiento del próximo viernes, el equipo económico se encuentra a la expectativa de que el directorio del FMI apruebe la segunda revisión del acuerdo y con eso se destrabe el desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en las reservas del BCRA.

En el equipo económico calculan que el desembolso de USD 1.000 millones impactará en mayo.
En el equipo económico calculan que el desembolso de USD 1.000 millones impactará en mayo.

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, la transferencia de USD 1.000 millones impactaría en las reservas del BCRA en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional, y no hay tal nivel de dependencia —como sí la hubo en el pasado— en medio del proceso de compra de reservas.

Con las compras de USD 54 millones el lunes, en lo que va del mes la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 2.433 millones y solo la semana pasada se hizo de 745 millones de dólares. Frente a estos datos, y el hecho de que en abril haya superado el 68% de la meta de compra, se especula con que el BCRA se hará de más de USD 10.000 millones durante 2026, aunque todo dependerá de cómo continúe la demanda de dinero y la oferta de dólares en los próximos meses.

“Va a depender de si esta semana hay directorio y si se aprueba o no la segunda revisión del acuerdo, porque ahí tendrías un desembolso de USD 1.000 millones y podrías machear el desembolso con el pago. Y ahí lo harían vía Tesoro, esa es una tercera opción posible sobre cómo se podría pagar”, comentó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

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