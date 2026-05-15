Economía

El dólar operó en alza este viernes, pero cerró la semana con una leve baja

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.394,50, en una sesión con fuerte volumen de casi USD 800 millones. Al público en el Banco Nación subió a $1.420

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La cotización del dólar no depende solo de variables económicas tradicionales como la inflación o las tasas de interés.
El dólar mantiene una baja nominal de 4,1% en el transcurso de 2026.

Con un muy elevado volumen de negocios en el segmento de contado por USD 758,6 millones, el dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,3%, a $1.394,50 para la venta.

No obstante, “en la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 3,50 pesos (-0,3%), contra una suba de 7 pesos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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Mientras que el dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el segmento blue a divisa cayó cinco pesos, a $1.415, tras haber anotado operaciones en un máximo de $1.425 por la mañana.

“La abundante liquidación de exportadores y la oferta privada sostienen la calma cambiaria en el corto plazo. Sin embargo, persisten focos de incertidumbre por los vencimientos de deuda en julio y el ruido electoral“, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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El Banco Central informó este jueves que pondrá a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2025. El monto más que duplica en términos nominales los recursos transferidos el año pasado y, ajustado por inflación, implica un aumento real cercano al 59 por ciento.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, explicó que “el giro de utilidades del Banco Central es un mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional; una herramienta que el propio Gobierno cuestiona moralmente, pero que igualmente utiliza. De los $24,4 billones puestos a disposición, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y otros $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles (LI) actualmente contabilizadas en el activo de la autoridad monetaria”.

“Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, estos movimientos no fortalecen el balance del Banco Central, sino que lo deteriora. Los $6 billones que serán depositados en la cuenta del Tesoro constituirán un pasivo para la autoridad monetaria, mientras que la cancelación de Letras Intransferibles implica utilizar ganancias del propio BCRA para rescatar activos emitidos por el Tesoro. En los hechos, el Banco Central termina financiando la recompra de instrumentos que integran su propio activo. El resultado es un deterioro patrimonial por doble vía para la autoridad monetaria: suben los pasivos (depósitos del Tesoro) y caen los activos (LI). En contrapartida, el Tesoro obtiene pesos, gana margen para cancelar deuda en moneda local y reduce su deuda con el BCRA”, argumentó Casas.

La emisión asociada a este giro de utilidades solo tendría impacto inflacionario en la medida en que los $6 billones depositados por el Tesoro se utilicen para cancelar deuda y terminen transformándose en pesos en circulación. En cambio, la cancelación de Letras Intransferibles no genera impacto en el nivel de precios, ya que se trata fundamentalmente de un movimiento contable que beneficia al Tesoro Nacional en detrimento del patrimonio del Banco Central.

“El Tesoro probablemente utilice estos fondos, si fuera necesario, ante menores niveles de rollover de deuda en pesos y potencialmente si aumenta la ‘demanda de dinero’, o para sostener el crecimiento del crédito validando menores niveles de rollover”, definieron los analistas de Max Capital.

“Hoy el carry trade no está tan cantado como antes y te obliga a ir a instrumentos largos para conseguir una tasa de interés relevante porque las cortas, están dando muy poco premio”, consideró Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

“Destacamos el nivel de tasa real corta negativa como lo principal a mirar, así como las condiciones de liquidez en pesos, las compras del BCRA y los flujos de entrada y salida de dólares, en especial considerando que la variación promedio del trimestre móvil para la inflación viene corriendo por encima del dólar. Asimismo, mantener prudencia fiscal es otro de los pilares para mantener el anclaje de expectativas”, refirió Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) viene de informar que su directorio se reunirá la semana próxima con el fin de evaluar la segunda revisión del programa vigente con Argentina para permitir el desembolso de USD 1.000 millones que reforzaran las reservas internacionales.

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