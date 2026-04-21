Política

Javier Milei anunció el envío de la reforma electoral: incluirá la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia

El Presidente lo compartió a través de sus redes sociales y anticipó: “Se acabó la impunidad”

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Javier Milei (REUTERS/Amir Cohen)
Javier Milei (REUTERS/Amir Cohen)

El presidente Javier Milei anunció que enviará la reforma electoral al Congreso de la Nación para que pueda ser tratada este año. El proyecto incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la aplicación de Ficha Limpia.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”.

SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, agregó.

Tuit Javier Milei

El anuncio del mandatario llegó mientras cierra su tercer viaje por Israel, donde participó por el acto del Día de la Independencia. Allí cantó “Libre”, la canción de Nino Bravo y se lo vio junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

En ese marco, el anuncio de la iniciativa llegó mientras todavía el jefe de Estado está en Medio Oriente y comienza a emprender su regreso al país. Justamente, días atrás, según informó Infobae, la Mesa Política decidió enviar el proyecto al Congreso a un año de las elecciones presidenciales.

El escrito entrará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un importante número entre propios y aliados. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará al Senado, un lugar que tiene números más peleados entre el oficialismo y la oposición.

De acuerdo a lo que reportó este medio, el proyecto apunta a la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Justamente, los funcionarios nacionales saben que acá enfrentan un fuerte rechazo, no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores cercanos como pueden ser el radicalismo y el PRO. Esto se debe a que con este mecanismo encuentran una forma de resolver sus internas, pero también lo ven como un instrumento para dirimir diferencias con el oficialismo, si deciden aliarse en algún distrito, como puede ser el caso del territorio bonaerense.

La eliminación de las PASO podría ser uno de los focos de conflicto con el resto de las fuerzas (AP Foto/Rodrigo Abd)
La eliminación de las PASO podría ser uno de los focos de conflicto con el resto de las fuerzas (AP Foto/Rodrigo Abd)

“Si vamos juntos en Buenos Aires, tendremos que resolverlo de esta manera o va a venir Karina (Milei) y nos va a querer imponer al candidato. La verdad es que nuestra capilaridad es mayor a la de LLA y nos puede ir mejor que a ellos en una PASO para definir el candidato”, explicó un legislador del PRO que recorre la provincia.

Además de la eliminación definitiva de las PASO, la reforma apunta al rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Básicamente, apunta a liberar el aporte privado a los partidos políticos.

La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.

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El Gobierno anunció que enviará mañana la reforma electoral al Congreso (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La crítica a esto no solo apunta a la opacidad que puede generar que los privados sean quienes financien las campañas, sino que, además, limitaría la presencia de partidos políticos menores que, por falta de fondos, no podrían participar de los procesos electorales.

La intención de la Casa Rosada de avanzar con este tema tendrá la excusa de que, al no ser un año electoral, se puede debatir una reforma sin que nadie señale que buscan una ventaja; los oficialismos generalmente no van a una PASO, mucho menos para elegir candidato a presidente.

A todo esto, la expectativa está puesta en que recién en el segundo semestre se pueda tratar este proyecto en el recinto, considerando que primero está el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, y segundo, la proximidad con el nuevo calendario electoral.

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