Economía

La deuda pública subió en marzo por nuevas colocaciones, bonos ajustables y diferencias cambiarias

La Administración Central registró operaciones por USD 31.986 millones, aumentó USD 2.618 millones respecto de febrero en términos reales. En la comparación con el PBI se elevó en un punto porcentual, a 57,9%. Las principales variaciones en el mes

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Ministerio de Economía
Sobre el cierre de marzo, la Secretaría de Finanzas colocó bonos con vencimientos a fin de 2027 y mediados de 2028 por USD 150 millones (Foto: Adrián Escandar)

En un mes caracterizado por la colocación de deuda para afrontar los próximos vencimientos, la sostenida compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina y la absorción de parte de los pesos emitidos por la colocación de bonos del Tesoro nacional, la deuda pública de la Administración aumentó nominalmente en el equivalente a USD 11.695 millones, informó la Secretaría de Finanzas.

La cartera a cargo de Federico Furiase comunicó que en el tercer mes de 2026, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a USD 483.830 millones, de los cuales USD 481.312 millones se encuentra en situación de pago normal.

Sobre el cierre de marzo, la Secretaría de Finanzas colocó bonos con vencimientos a fin de 2027 y mediados de 2028 por USD 150 millones.

En la última licitación de deuda de marzo se extendió 1,6 años la vida promedio. Con el 75% de lo adjudicado venciendo en 2027 y 2028 y $5 billones colocados a 2028 (Núñez)

Felipe Núñez, asesor del ministro Caputo y director del BCRA, escribió en la red X: “El AO27 cortó a una tasa de 5% anual (110 puntos básicos de índice de riesgo país equivalentes) con una tasa forward con riesgo kuka (aun así arroja una probabilidad baja de que ganen los kukas) de 14% con el AO28. Extensión de duration de la cartera: en la licitación se extendió 1,6 años la vida promedio. Con el 75% de lo adjudicado venciendo en 2027 y 2028 y $5 billones colocados a 2028 (post primer mandato de Milei)”.

Además, las Letras de Capitalización (Lecap) de julio cortó a una tasa interna de retorno equivalente anual de 29%”, por debajo de la inflación. Los instrumentos atados a la inflación (CER) volvieron a marcar una tasa inferior a la licitación anterior y se ubicaron entre 4% y 8% anual (tasas más que sostenibles).

En el canje se estiró la vida promedio de $2 billones en más de 2 años y se colocó $1 billón a 2028 y 2029. La operación tuvo un roll over del 134% estirando duration, bajando tasas y estabilizando el perfil de vencimientos; en un contexto en el que el dólar baja y el BCRA compra reservas.

En marzo el saldo de la pagadera en moneda local representó 46& del total, mientras que el 54% restante correspondió a moneda extranjera

En la colocación de deuda por adhesión posterior, la Secretaría de Finanzas informó la adjudicación de otros USD 131 millones por el Bonar 2027 y el 2028. El Ministerio de Economía, comunicó que la totalidad de las ofertas recibidas coincidió exactamente con el monto adjudicado, sin diferenciales ni remanentes cuando había margen hasta USD 200 millones (ampliación de USD 100 millones por bono) y sumar a los depósitos del Tesoro de cara a los vencimientos.

Por tipo de legislación de la deuda, en marzo el saldo de la pagadera en moneda local representó 46% del total, mientras que el 54% restante correspondió a moneda extranjera.

En total, durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 31.986 millones: USD 17.302 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 14.684 millones a amortizaciones y pagos. Así, surgió un incremento de la deuda en USD 2.617 millones, la cual se originó en el atraso en el giro trimestral del acuerdo de préstamo con el FMI para honrar el pago de vencimientos con el organismo, y la política de colocación de bonos anticipada, para afrontar pagos en julio y enero próximos.

Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional. Ese proceso se acentuó en febrero y marzo, por la exigencia de un pago de más de USD 4.000 millones que deberá afrontar la Secretaría de Finanzas en julio y seis meses después.

En términos de PBI, la deuda total consolidada (Administración Central y BCRA) se elevó en el mes a 57,9%, un punto porcentual más que en febrero, según la estimación implícita del BCRA en los agregados monetarios de marzo último.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron una baja de USD 320 millones, totalizando USD 38.966 millones.

Por su parte, el saldo del préstamos del FMI cayó en USD 771 millones, en ambos casos predominando el efecto de la variación de las divisas respecto del dólar, y en cancelaciones netas por el retraso en el desembolso esperado del organismo.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 86 millones, alcanzando 55.523 millones de dólares.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 4.907 millones -aumentaron en USD 1.266 millones-, totalizó en marzo de 2026 USD 478.923 millones, mostrando un aumento de USD 10.430 millones respecto de febrero.

Endeudamiento neto en el gobierno de Milei

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a marzo último subió en USD 58.536 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro en los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 28 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de 29.008 millones de dólares.

Este proceso se descompone en un aumento de USD 20.980 millones con organismos internacionales y una baja de USD 49.988 millones en el agregado del sector público y privado.

El stock consolidado en los primeros 28 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 29.808 millones

Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar, así como consolidar la disciplina fiscal para reducir el peso de la deuda pública en términos de PBI.

Al respecto, el informe del FMI sobre la última auditoría que destrabó el desembolso demorado de USD 1.000 millones resalta: “El esquema de financiamiento contempla una estrategia de varios frentes para refinanciar obligaciones en moneda extranjera, mediante la emisión continua de deuda en dólares bajo legislación local, ventas de activos estatales, acuerdos de recompra del banco central y préstamos externos, con potencial respaldo de instituciones financieras internacionales”.

La expectativa, según el FMI, es que esta estrategia “permita el acceso sostenible y oportuno a los mercados internacionales de capital”.

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