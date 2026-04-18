Economía

Luis Caputo, tras las reuniones en el FMI: “Por los fundamentos económicos de la Argentina, el riesgo país debería ser bastante más bajo”

Tras 70 horas de intensa agenda, adonde logró el acuerdo con el Fondo y obtuvo 2.550 millones de dólares de garantía del Banco Mundial y el BID para afrontar vencimientos de deuda, Caputo rescató su relación personal con Georgieva y explicó por qué aún no es momento para salir a los mercados

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Entrevista al ministro de Economía, Luis Caputo, realizada por Infobae y otros medios argentinos

(Desde Washington, Estados Unidos) Caía la noche en Washington, a las puertas del edificio histórico del FMI, muy cerca de la Casa Blanca. Luis Caputo estaba reunido con Kristalina Georgieva, mientras las noticias sobre el estrecho de Ormuz, Donald Trump e Irán ocupaban el centro de la escena mundial.

Era la última reunión del ministro de Economía en DC, tras 70 horas de intensa agenda multilateral que le permitió cerrar la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas con el Fondo, y acordar dos garantías con el Banco Mundial y el BID por 2.550 millones de dólares, que le servirán para cancelar la deuda privada en julio.

Las calles que rodean al FMI estaban vacía, y el tema África de Toto sonaba en los celulares de los periodistas argentinos que hacían guardia a la espera de Caputo, que a esas horas del cenit cambiaba impresiones sobre la crisis global con la directora gerente del FMI.

A las 8PM, el jefe del Palacio de Hacienda acompañado por Santiago Bausili- presidente del Banco Central-, José Luis Daza -viceministro de Economía- y Vladimir Werning -vicepresidente del Banco Central- apareció por la puerta principal del Fondo con una sonrisa estilo Disneylandia.

Frente a una ronda de cinco periodistas, entre ellos Infobae, Caputo contestó sin apuro todas las preguntas. Desde su relación personal con Georgieva hasta los próximos pasos del programa de ajuste.

El video presenta una entrevista al Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo.

A continuación, el reportaje al ministro de Economía, Luis Caputo:

-¿Cómo fue la reunión con Kristalina Georgieva?

-Le explicamos la estrategia de crecimiento, la estrategia financiera, le explicamos en detalle cuáles eran los pasos. Ella igual está al tanto de todo, pero sobre todo fue una reunión muy agradable, porque la relación es muy frontal y muy buena. Hay una relación de confianza que nunca hubo entre Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo. Está super impresionada con los logros. Ella dijo: «Yo le confié desde el día uno», lo cual es cierto. Ella confió desde, desde el día uno. Ella me dijo: «Dijeron que ibas a hacer algo imposible y lo hicieron posible». Y desde ese día, ella siempre tuvo mucha confianza.

-¿El Fondo sabía sobre la estrategia de apalancarse sobre garantías de bancos multilaterales para pagar la deuda privada de julio?

-Sí. Kristalina (Georgieva) sabía todo. Los montos y demás. Kristalina tiene una relación muy cercana con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con Ilan Goldfajn, presidente del BID.

Voz 2: ¿Ellos validaron el monto de las garantías pedidas al Banco Mundial y al BID, o usted las propuso?

-Ellos sabían todo. Nuestra estrategia de no salir al mercado, de refinanciar deuda a la menor tasa posible, para que a su vez baje el riesgo pais...

-¿Hacia adelante cómo sigue la relación con el FMI?

-No hay ningún punto de conflicto, nada. Llegamos a un acuerdo que es muy bueno, absolutamente cumplible, que es razonable con el programa que nosotros hemos venido planteando siempre. Ellos fueron siempre muy respetuosos de nuestro programa.

-¿Hay alguna promesa de que este año se apruebe la Reforma Tributaria?

-No. Ellos siempre entendieron que en lo que es tributario nosotros vamos a ir haciendo a medida que el superávit fiscal nos lo permita.

-Entonces, ¿cómo sería la estrategia hacia adelante respecto a la Reforma Tributaria?

-La realidad es que lo que nosotros no queremos nunca es incurrir en ningún déficit. Y si bien, por supuesto, cuando bajás impuestos se favorece a la economía y en el mediano plazo te vuelve con mayor recaudación, en el corto plazo inevitablemente tenés un impacto de menor recaudación. Y nosotros no queremos perder el ancla fiscal.

El ministro de Economía Luis Caputo participa en una entrevista con Infobae y otros medios argentinos

-¿Y cómo lo van a hacer?

-Nosotros vamos a seguir bajando impuestos en la medida que logremos aumentar el nivel de superávit. Entonces con eso vas bajando más impuestos. El FMI lo tiene claro.

-¿Cuál es su balance en las sesiones de primavera del FMI?

-Fue la mejor sesiones de primavera que tuvimos...

-¿La mejor...?

-Y sí, porque primero cerramos el acuerdo con el FMI, y después fue el acuerdo con el Banco Mundial y el BID por el financiamiento. De alguna manera le volvimos a mostrar al mercado y a la gente que cuando decimos algo nosotros lo cumplimos.

-¿Analizan ir a los mercados este año, aunque ya tienen el financiamiento alternativo de los bancos multilaterales?

-No. Este año yo no lo veo. Ya tenemos los recursos.

-¿Y si hay un cambio en la mirada del mercado?

-Es una buena pregunta: el mercado te puede sorprender, porque el timing del mercado no lo sabemos. Lo que está claro es que hoy los fundamentos económicos de Argentina serían equivalentes a un riesgo país bastante más bajo. Ahora, el mercado lo precia más arriba porque tiene en cuenta el pasado argentino. Un país que tuvo nueve defaults, que le sacó tres ceros a su moneda, tuvo dos hiperinflaciones. Esas cosas pesan.

-Entonces, ¿no hay fecha para salir al mercado?

-Saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero como en el mientras tanto tenemos la plata para pagarles por los próximos dieciocho meses, bueno, entonces para qué forzar una situación. No salimos porque hay alternativas más baratas.

DIÁLOGO COMPLETO DE CAPUTO CON INFOBAE Y OTROS MEDIOS

Entrevista completa a Luis Caputo, ministro de Economía

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