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Pese al intercambio de ataques en Ormuz, Trump afirmó que continúa negociando con Irán: “Ellos desean el acuerdo más que yo”

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día”, afirmó el mandatario sobre un posible acuerdo con Teherán. Además, sostuvo que el alto el fuego continúa vigente pese al intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses e iraníes registrado el jueves

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Trump afirmó que Estados Unidos está negociando con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que Washington mantiene negociaciones con Irán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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El mandatario republicano sostuvo además que el cese de hostilidades continúa en vigor, pese al intercambio de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes. “Sí, así es. Hoy (jueves) se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”, afirmó.

El jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra tres destructores estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz, aunque aseguró que ninguno de los buques recibió impactos.

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Según el mando militar estadounidense, las fuerzas norteamericanas interceptaron “las amenazas entrantes” y atacaron “las instalaciones militares iraníes responsables” de los disparos. Trump negó que la confrontación represente una escalada militar, pese a que Irán calificó el episodio como una violación del alto el fuego que entrará este viernes en su primer mes de vigencia.

Estamos negociando con los iraníes. Ya lo oyeron: tomamos nuestros tres destructores y los embestimos contra algunas cosas bastante grandes hoy y los dejamos en muy mal estado. Los destructores no sufrieron ningún daño. No sufrimos daños, pero nos disparaban y nosotros les disparábamos de vuelta, y nuestra potencia de fuego era muchísimo mayor que la suya y los dejaron en muy mal estado”, sostuvo Trump.

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto (REUTERS)
“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto (REUTERS)

El presidente estadounidense agregó que las fuerzas de su país hundieron varias embarcaciones iraníes. “Hundieron muchos barcos pequeños. Ya saben, los llamamos barcos pequeños o lanchas rápidas. Son pequeños y rápidos, con algo de armamento en la proa. Esto es lo que ahora están reemplazando a la Armada. Tenían una Armada, 159 barcos. No tienen ninguno. Todos están en el fondo del mar”, afirmó.

Trump también reiteró que Washington no permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares. “No les vamos a dar el derecho a tener un arma nuclear. No hay ninguna posibilidad, y ellos lo saben, y han estado de acuerdo con eso. Veamos si están dispuestos a firmarlo”, expresó.

Horas antes, el mandatario había publicado un mensaje en su red Truth Social en el que pidió a Irán firmar un acuerdo “¡RÁPIDO!” y advirtió que, de lo contrario, el país sería golpeado “mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro”.

Por su parte, el mando militar central iraní acusó a Estados Unidos de iniciar el intercambio de disparos y de incumplir el alto el fuego al atacar un petrolero y otro barco en la zona. Según Teherán, las fuerzas iraníes respondieron “de inmediato y en represalia a los buques militares estadounidenses”. La televisión estatal iraní informó además sobre explosiones en un puerto de la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

Irán mantiene bloqueado ese paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. El conflicto provocó miles de muertos, especialmente en Irán y Líbano, y golpeó a la economía mundial.

Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 6 de mayo de 2026 (REUTERS)
Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 6 de mayo de 2026 (REUTERS)

Este viernes por la mañana, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron drones y misiles lanzados desde Irán. Teherán no reaccionó de inmediato a esa denuncia, aunque a comienzos de semana negó “categóricamente” cualquier participación en ataques recientes denunciados por ese país.

Mientras continúan las tensiones, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó optimismo sobre la continuidad de la tregua. “Creo firmemente que este alto el fuego se convertirá en un alto el fuego a largo plazo”, declaró.

El impacto del conflicto también se refleja en el comercio marítimo internacional. El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, informó en Panamá que unos 1.500 buques y cerca de 20.000 tripulantes permanecen atrapados en el Golfo debido al bloqueo iraní sobre Ormuz.

Los mercados energéticos reaccionaron ante la incertidumbre. El barril de Brent, referencia mundial del petróleo, cotizaba el viernes por encima de los 101 dólares, después de leves bajas el jueves y una nueva suba durante la mañana.

(Con información de AFP)

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