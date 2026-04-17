La importación de GNL para el invierno podría costar USD 1.400 millones por el salto internacional de precios

El Estado argentino dejó de intervenir en la compra de gas natural licuado y transfirió toda la gestión y el riesgo al sector privado

La definición sobre quién importará el gas natural licuado (GNL) para cubrir la demanda invernal de 2026 sigue pendiente, luego de la apertura de sobres para definir el desempate entre Naturgy y Trafigura. Se trata de la primera licitación en la que el Estado argentino se retira totalmente del proceso y deja en manos del sector privado la compra, logística y el riesgo operativo, en un escenario de precios internacionales elevados y menor oferta por el conflicto bélico en Medio Oriente.

El economista especializado en energía, Juan José Carbajales, estima que la compra de GNL para este invierno podría costar hasta USD 1.400 millones, el doble que en 2025. El aumento responde principalmente a la suba global de los precios de la energía tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde el comienzo de la guerra, los precios del GNL se duplicaron y hoy se comercializan a un promedio de USD 20 por millón de BTU.

En la última ronda de ofertas presentada ante Enarsa, tradicionalmente responsable de las compras, la diferencia de precios volvió a ser mínima: Naturgy ofertó USD 4,50 por millón de BTU y Trafigura, compañía suiza vinculada en Argentina a las estaciones Puma, propuso USD 4,57. Según confirmó la Secretaría de Energía a Infobae, todavía no se definió un adjudicatario y el organismo que lidera María Tettamanti volverá a revisar “costos y condiciones” antes de tomar una decisión.

En la licitación anterior, Trafigura presentó una oferta de USD 4,91 por millón de BTU, apenas por debajo de los USD 4,95 propuestos por Naturgy. La diferencia mínima de USD 0,04 activó el mecanismo de desempate previsto en los pliegos, lo que derivó en que ambas empresas redujeran sus propuestas en esta nueva ronda.

La Secretaría de Energía deberá definir ahora entre valores cuyo margen competitivo es menor al 1%, en medio de tensiones globales que llevaron el precio spot internacional a cotizar hasta USD 22 por millón de BTU, más del doble que los registros de febrero.

Más allá del precio final que consiga el importador, la principal preocupación del sector es el tiempo. Según adelantó el medio especializado Econojournal, Enarsa ya inició la búsqueda de los dos primeros buques para asegurar su llegada en mayo, cuando comienza a descender la temperatura.

La licitación para importar GNL este invierno enfrenta demoras y un costo estimado de USD 1.400 millones, el doble que en 2025 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Históricamente, la Secretaría de Energía consultaba a Enarsa, las dos transportistas de gas y al Enargas para definir el volumen de importación entre febrero y marzo de cada año. Este año, el procedimiento fue distinto: las consultas iniciales se dirigieron directamente a las distribuidoras. Todos los actores especulan con el impacto del precio y la disponibilidad, agravados por la reducción de oferta internacional vinculada al conflicto de Medio Oriente, que elevó el costo y volvió aún más compleja la disponibilidad de buques, según detalló Carbajales a Infobae.

La perspectiva de la industria: cortes y alternativas ante precios récord

Para la industria, la duplicación de los precios y la ausencia de subsidios anticipan un escenario de ajuste y restricciones. Carbajales advirtió que “la industria no va a consumir ese gas; va a haber cortes: o paran la producción o usan carbón, que es más barato, aunque más contaminante. A ese precio, no van a comprar GNL”.

El volumen total a importar sigue en discusión. Mientras que el año pasado la Argentina, a través de Enarsa compró 27 buques por un total de USD 697,9 millones, fuentes con conocimiento del caso adelantan que este año será similar a 2022, justo después del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. En 2022, Argentina adquirió 41 buques a un precio promedio de USD 28,8 por millón de BTU, con un costo total de USD 2.884,8 millones.

La previsión para este invierno, sin embargo, apunta a un volumen de compra menor, tanto por las restricciones internacionales, como porque la industria local podría abstenerse de pagar los nuevos valores.

Serie histórica de importación de GNL, todas ellas en manos del Estado

La licitación busca seleccionar un operador único que gestione la importación, regasificación en la terminal de Escobar y venta del GNL entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, período de mayor demanda interna, que la producción nacional —principalmente desde Vaca Muerta— aún no alcanza a cubrir completamente por las limitaciones en el transporte hacia el área metropolitana y el Litoral.

La retirada del Estado del suministro directo de GNL obedece tanto a las dificultades para financiar los subsidios como a un cambio de paradigma oficial: el Gobierno busca que la demanda asuma el precio real, eliminando distorsiones y forzando al sector privado a optimizar la logística. El resultado esperado, según Carbajales, es que la industria quedará fuera de mercado por los altos valores, mientras las distribuidoras absorben la mayor parte del suministro.