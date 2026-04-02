Con más acumulación de dólares en el segundo trimestre, se apuesta a que el riesgo país vuelva a perforar los 500 puntos

Pese a las compras de dólares por parte del Banco Central, el riesgo país sigue por encima de los 600 puntos básicos debido a la volatilidad global. REUTERS/Matias Baglietto

El difícil primer trimestre que atravesaron los mercados globales, con caídas acumuladas en Wall Street del orden del 5%, también impactó sobre Argentina, especialmente en lo que hace al comportamiento de los bonos. Luego de un inicio de año muy favorable, lentamente las cotizaciones fueron perdiendo fuerza y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos.

Como siempre sucede, existen varios motivos que explican la debilidad de los bonos en dólares. No alcanzó con los casi USD 4.500 millones que compró el Banco Central en lo que fue el inicio de la fase 4. Estas intervenciones estuvieron en línea con lo que demandaban los inversores: que el país fortalezca su posición de reservas.

Pero lo que más afectó a la deuda local fue la guerra desatada en el Golfo Pérsico, que tuvo como impacto principal un fuerte aumento del precio del barril de petróleo, por encima de los 100 dólares.

Los activos de más riesgo fueron los que más sufrieron, ante la búsqueda de refugio por parte de los inversores. Y los bonos argentinos fueron más castigados que otros emergentes.

Ahora la apuesta que empiezan a plantear muchos inversores es que el segundo trimestre arroje un mayor apetito por la deuda argentina. Hay algunos factores que podrían jugar a favor. Por un lado, se espera que el Banco Central acelere aún más su ritmo de compras, por lo que podría completar compras por más de USD 10.000 millones en el primer semestre. O incluso una cifra mayor.

El fallo de la justicia norteamericana que anuló la condena a la Argentina por YPF también debería jugar a favor. Por lo pronto, el Gobierno se saca de encima la mochila de hacer frente a una condena de USD 16.000 millones, lo cual representa un resultado favorable para los inversores.

Otro aspecto clave es que el mercado internacional también se tranquilice si finaliza la guerra y el precio del petróleo empieza a bajar. El discurso de ayer de Donald Trump no fue lo que esperaban los mercados, porque anunció nuevos bombardeos a Irán. El presidente norteamericano se limitó a decir que el conflicto terminará “muy pronto”.

Un informe de Delphos Investment destacó que los bonos corporativos se despegaron de los soberanos. Mientras que el riesgo país se mantuvo arriba de los 600 puntos, el riesgo de los títulos emitidos por empresas se desplomó a niveles de 330 puntos básicos.

“Esta dinámica refleja la capacidad de los créditos corporativos argentinos de desligarse de las fluctuaciones de corto plazo sujetas a shocks externos. La demanda por flujos en dólares MEP y la ausencia de riesgo político electoral sostienen la compresión en el tramo”, destacaron desde Delphos.

Otra forma de leerlo es que la deuda argentina fue exageradamente castigada en las últimas semanas. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que esa diferencia se empiece a achicar, sobre todo si se tranquiliza el panorama de los mercados.

Un caso claro que marca la brecha entre los bonos soberanos y los corporativos se dio esta semana con la colocación de Pampa Energía. La empresa que controla Marcelo Mindlin colocó un bono en dólares en el mercado local con vencimiento en 2029 con un rendimiento de 5,49% anual. En cambio, el Bonar 2028 que emitió el Tesoro salió a una tasa sustancialmente mayor de 8,5 por ciento.

El riesgo político le sigue jugando una mala pasada al Gobierno. Los bonos soberanos que vencen hasta 2027 cotizan por debajo del 6% anual, mientras que los que deben pagarse a partir de 2028 tienen tasas sustancialmente mayores.

“El tramo corto de la curva corporativa se beneficia de la demanda cautiva de importadores y fondos que buscan flujos en dólares MEP, lo que genera una presión compradora sostenida que comprimió significativamente las tasas cortas desde la previa electoral legislativa”, agregaron desde Delphos.

Aún cuando la deuda local presente una mejora significativa, el Gobierno está lejos aún de volver a financiarse en los mercados internacionales. Por eso, la estrategia se centra en seguir colocando bonos relativamente cortos en el mercado local para aprovechar los dólares ociosos de los ahorristas.