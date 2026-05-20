Los 10 jugadores del Real Madrid que serían declarados transferibles en el inicio de la era Mourinho: la decisión con Mastantuono

Franco Mastantuono sería cedido a préstamo (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El retorno de José Mourinho a la dirección técnica del Real Madrid sería un hecho. Tras dos temporadas sin títulos, el plan del entrenador portugués incluiría hasta seis incorporaciones y un cambio inmediato en la estructura ofensiva que dejaría sin espacio a Franco Mastantuono, cuya salida a préstamo aparece como la vía prevista para la próxima temporada.

La hoja de ruta incluye hasta seis fichajes. Dos retornos aparecen como casi asegurados: Endrick y Nico Paz, que regresarían al Real Madrid tras sus etapas en el Olympique de Lyon y el Como, respectivamente.

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Ese rediseño apenas exigiría un pago de nueve millones de euros por la recompra de Nico Paz, según el texto fuente, y concentraría el mayor esfuerzo económico en la defensa. Otro crack argentino está en el radar y se trata de Enzo Fernández.

El caso de Endrick implicaría un cambio de función. El brasileño pasaría a desempeñarse como extremo derecho, una posición en la que se siente cada vez más cómodo después de su experiencia en Francia.

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Esa modificación buscaría corregir un problema detectado en la temporada: gran parte de los atacantes se siente más cómoda partiendo desde la izquierda. Con Endrick en la derecha, el club ganaría un perfil menos repetido en su frente ofensivo.

La consecuencia directa de ese movimiento sería la salida de Mastantuono a préstamo, según afirmó Sport. La idea del club, de acuerdo con esa versión, es abrirle espacio al regreso del brasileño y que el juvenil argentino pueda tener más rodaje y ganar experiencia en otro club.

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José Mourinho está cerca de volver al Real Madrid y su plan de trabajo no incluiría a Mastantuono (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

En sintonía con esa versión, el Diario AS aseguró que “Franco Mastantuono saldrá cedido la próxima temporada. La prioridad del Merengue es cederlo a La Liga para ‘controlarlo de cerca’”.

La reestructuración también alcanzaría al plantel actual: Mundo Deportivo situó en la lista de transferibles a 10 futbolistas. Allí aparecen Eduardo Camavinga y Fede Valverde entre los casos más destacados. Sobre el francés, su rendimiento está “muy lejos de lo esperado” de acuerdo a lo señalado por dicho portal. En el caso de Valverde, la inclusión en esa nómina llegaría después del incidente con Tchouameni.

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La información añade que el club no tendría dificultades para encontrarles destino y obtener una suma importante por ambos. A esa relación se suman Dani Ceballos, Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Gonzalo, Fran García y Vinicius.

Sobre Vinicius, la intención de la institución sería venderlo ahora. Si esa salida no se concreta, añade la misma versión, el club no le renovaría un contrato que vence en junio de 2027. Pero, ¿qué pasará si el delantero brasileño brilla con su selección en el Mundial 2026?

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Cabe recordar la temporada para el olvido del Real Madrid, que fue eliminado de la Champions League en los cuartos de final ante el Bayern Múnich. Lo propio ocurrió en la Copa del Rey, certamen en el que cayó 3-2 frente al Albacete (Segunda División) en los octavos de final. Y en el epílogo del campeonato español tropezó 2-0 ante el Barcelona, que se coronó campeón en la liga española. El subcampeonato solo sirve para la estadística del equipo merengue considerando la calidad de nombres propios de su plantel.