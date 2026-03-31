Economía

Cavallo insistió con la eliminación del cepo cambiario y advirtió que dos factores impiden la baja del riesgo país

El ex ministro de Economía volvió a poner el foco en las restricciones vigentes para las empresas e instó al Gobierno a realizar una “reforma monetaria, cambiaria y financiera”

Guardar
Domingo Cavallo
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, insistió con la eliminación de los controles cambiarios. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La actual liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario y del petróleo, junto con la proyección de mayores ingresos en los próximos meses, representa una oportunidad para levantar los controles de cambio y aumentar las reservas netas del país. Así lo sostuvo Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, quien advirtió que el contexto de alta liquidez en divisas permite avanzar hacia una reforma profunda del sistema monetario y cambiario sin la presión de un salto brusco del tipo de cambio.

En un posteo en su blog, Cavallo consideró que el momento es propicio para que el Tesoro compre todas las divisas necesarias para el pago de intereses de la deuda externa y para que, hacia fin de año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sume al menos 10 mil millones de dólares en reservas netas adicionales.

El exfuncionario recordó que en condiciones normales, un giro de este calibre en la estrategia monetaria suele desencadenar una depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, Cavallo evaluó que la elevada oferta de divisas en el mercado local limitaría ese efecto y resultaría menos riesgoso que demorar la decisión hasta acercarse a las elecciones.

De esta manera, insistió en que el Gobierno debe “abocarse de inmediato a legislar la reforma monetaria, cambiaria y financiera”, una iniciativa que, según su visión, contribuiría a mitigar riesgos inflacionarios y a consolidar la expectativa cambiaria como pilar de un plan de estabilización. A la vez, destacó la importancia de combinar este esquema con el equilibrio fiscal, para lograr tanto una baja sostenida de la inflación como una pronta recuperación de la demanda interna.

En su análisis, Cavallo cuestionó el carácter contradictorio de los controles de cambio. Explicó que, si bien suelen instaurarse para frenar la salida de capitales en situaciones de crisis externa, cuando se prolongan “desalientan el ingreso de divisas” y encarecen el costo del capital, afectando tanto la inversión en activos fijos como en capital de trabajo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ex ministro de Economía planteó que el Gobierno reconoce esta distorsión al permitir que quienes invierten bajo ese marco dispongan libremente de las divisas generadas por exportaciones. “Para quienes inviertan protegidos por el RIGI se les asegura que no existirán controles de cambio”, explicó.

No obstante, marcó que el resto de las empresas continúa enfrentando fuertes restricciones para administrar sus excedentes en moneda extranjera y para acceder a financiamiento externo. Esta situación, alertó, termina elevando el costo del capital y desincentivando la inversión.

Respecto al riesgo país, el padre de la Convertibilidad expone que la permanencia de controles de cambio para las compañías fuera del RIGI y el bajo nivel de reservas netas del Banco Central mantienen el indicador por encima de los 600 puntos básicos, a pesar de los resultados fiscales positivos. Según el ex ministro, las dificultades del BCRA para acumular reservas por temor a la emisión monetaria alimenta la percepción de que la estabilidad cambiaria es frágil y que una depreciación abrupta podría desatar nuevas presiones inflacionarias. “Si el Banco Central acumulara más reservas, aún a costa de admitir una depreciación temprana del tipo de cambio, la expectativa de depreciación futura disminuiría”, sostuvo.

Cavallo también consignó que los controles de cambio fomentan la informalidad, ya que muchos exportadores y prestadores de servicios optan por ingresar divisas a través del mercado informal en lugar de liquidarlas en el circuito oficial. El ex titular del Palacio de Hacienda argumentó que, sin restricciones, la disponibilidad de dólares para pagos y financiamiento internos sería mucho mayor que la que permite el régimen de “inocencia fiscal”, al que calificó como “necesariamente transitorio y legalmente inseguro”.

El ex ministro propuso que, una vez eliminados los controles, el Banco Central autorice a los bancos a utilizar los depósitos en dólares para financiar inversiones, ya sea a través de créditos o mediante la compra de obligaciones negociables del sector privado. Además, consideró que la expansión del crédito en dólares bajo un régimen de controles resulta riesgosa, porque la inestabilidad cambiaria y las altas tasas en pesos incrementan el peligro de incobrabilidad.

Domingo Cavallo concluyó que la eliminación de los controles de cambio y la liberalización del mercado cambiario acercarían a la Argentina a un modelo más competitivo, alineado con la idea de una economía sin Banco Central, como la que promovió Javier Milei durante la campaña presidencial. En tal sentido, ejemplificó con el caso peruano al señalar que la Constitución de Perú prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro y los controles cambiarios, lo que permitió al país alcanzar una estabilidad de precios destacada pese a la inestabilidad política.

“Es muy difícil que se pueda avanzar hacia la despolitización de la economía, es decir a sacar al Estado de la intermediación entre vendedores y compradores en los mercados de bienes y servicios, si en materia monetaria, cambiaria y financiera impera la discreción por arriba de las reglas”, cerró su análisis.

Temas Relacionados

Domingo CavalloCavalloCepo cambiarioRiesgo paísReservasRestricciones cambiariasDólarBanco CentralÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Tuve que poner USD 30.000 de mi luna de miel para pagar sueldos”: la confesión de una empresaria influencer que se viralizó

Delfina Ferro, fundadora de Diabla, utilizó sus redes sociales para contar las complicaciones que afrontó su compañía para cumplir con el pago de salarios a sus empleados

“Tuve que poner USD 30.000 de mi luna de miel para pagar sueldos”: la confesión de una empresaria influencer que se viralizó

La cadena argentina de comida de la que Messi es socio llega al nuevo estadio del Inter Miami y planea expandirse por Europa

El Club de la Milanesa, al que el astro rosarino se sumó a mediados del año pasado, formará parte del programa gastronómico del Freedom Park desde el 4 de abril

La cadena argentina de comida de la que Messi es socio llega al nuevo estadio del Inter Miami y planea expandirse por Europa

Milei, Adorni y el gabinete celebraron la reducción de la pobreza: “Es la más baja en siete años”

Funcionarios del oficialismo publicaron mensajes en redes sociales tras conocerse el informe del Indec y destacaron la mejora interanual y la reducción frente al pico registrado a comienzos de 2024

Milei, Adorni y el gabinete celebraron la reducción de la pobreza: “Es la más baja en siete años”

Lanzan nuevos créditos para pymes a tasas más bajas: cuándo estarán disponibles y de cuánto es el cupo

El financiamiento comenzará a otorgarse desde el 6 de abril y permitirá acceder a préstamos para capital de trabajo y descuento de cheques a tasas reducidas

Lanzan nuevos créditos para pymes a tasas más bajas: cuándo estarán disponibles y de cuánto es el cupo

El mapa de la pobreza en Argentina: las cifras de cada provincia y cuáles son las más comprometidas

Mientras algunos aglomerados mantienen indicadores muy altos, otros lograron mejoras significativas en el último año

El mapa de la pobreza en Argentina: las cifras de cada provincia y cuáles son las más comprometidas
DEPORTES
Con Messi de titular, Argentina juega ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Con Messi de titular, Argentina juega ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Revelaron el impactante premio que cobraría cada jugador de Brasil si gana el Mundial 2026

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tomás Etcheverry se llevó el duelo argentino y avanzó en el ATP de Houston

“Apocalipsis”, “desastre” y “fracaso”: las lapidarias críticas de los medios de Italia luego de quedarse otra vez afuera del Mundial

TELESHOW
Apareció un pendrive que la Tota Santillán dejó antes de morir: “Podría haber información importante”

Apareció un pendrive que la Tota Santillán dejó antes de morir: “Podría haber información importante”

La palabra de Evangelina Anderson tras ser demandada por 120 millones por una mujer que dice haber sido su empleada

Ana Rosenfeld cuestionó el pedido de la defensa de Mauro Icardi de recusar al juez: “Cuando la multa era para Wanda lo aplaudían”

El video inédito que muestra la infancia futbolera de Luck Ra: velocidad, talento y alegría

Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

INFOBAE AMÉRICA

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Ecuador: desapareció en altamar un barco con al menos 20 tripulantes

El FMI y Ecuador alcanzan un preacuerdo técnico que abre la puerta a 394 millones de dólares en nuevos fondos

Chile y Bolivia retoman el diálogo bilateral con la seguridad fronteriza como eje central

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás