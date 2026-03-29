La escasez global de fertilizantes amenaza la producción agropecuaria y el suministro alimentario mundial

Se considera que el mercado argentino de urea se encuentra bien abastecido (Revista Chacra)

En 2025 el campo argentino usó 5 millones de toneladas de fertilizantes, de los cuales 4 millones fueron se importaron. Actualmente, 1 de cada 4 productores de Estados Unidos tiene disponibilidad de fertilizantes para la siembra que se definirá en las próximas dos a tres semanas, dijo la secretaria de Agricultura de ese país, Brooke Rolllins.

En Australia, uno de los grandes exportadores mundiales de granos, en particular de trigo, los productores están recortando el área a sembrar, por la misma razón: falta de fertilizantes, y panoramas parecidos se repiten en productores clave, como la India, Canadá, China. Incluso para los fertilizantes ya producidos, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, sigue asfixiando las posibilidades de producción agraria mundial.

Julio Calzada, director de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), dijo a Infobae: “Más del 50% del suministro mundial de alimentos podría verse afectado por la escasez o falta de fertilizantes”.

Más del 50% del suministro mundial de alimentos podría verse afectado por la escasez o falta de fertilizantes (Calzada)

Un informe de la BCR precisó que en 2025 el 39% de la importación argentina de fertilizantes provino de países del área del Golfo Pérsico, cuyas producciones de gas, urea y amoníaco son claves en la producción granaria del país.

El gas representa el 50% del costo de producción de fertilizantes, la urea, es el insumo “nitrogenado” más importante del campo argentino, clave en la producción de trigo y maíz, y el amoníaco, por su aporte en la producción de “fosfatados”, de peso en el ciclo productivo del agro, de siembra a cosecha.

Impacto en los mercados de granos

Salvo el caso del aceite de soja, la potencial crisis aún no ha tenido un gran impacto en los precios mundiales de los granos. En lo que va de marzo, el precio del grano aumentó 0,9%, aunque acumula un alza del 13,4% en lo que va del año.

El trigo aumentó 4,7% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques a Irán, el 28 de febrero pasado, llegando a una suba del 13,9% en lo que va del año.

El trigo aumentó 4,7% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques a Irán y acumula 13,9% en el año (Foto: Reuters)

El maíz mostró una conducta de precios diferente: aumentó 6,5% en lo que va del mes, pero previamente venía en baja y acumula un aumento del 1,5% desde el inicio del año.

El precio del arroz, otro insumo clave de la dieta alimentaria mundial, tuvo una conducta parecida al del maíz: aunque aumentó 4% desde el inicio de la guerra en el Golfo Pérsico, todavía está 18% por debajo del que era a principios del año.

La demanda no convalidaría

“Sí, leemos y sabemos estas cosas, pero los precios que nos llegan todavía no reflejan esa expectativa”, dijo a Infobae un directivo de una importante cadena de supermercados de la Argentina.

“El sector está mal, es un combo muy complicado; impuestos altísimos, bajo consumo y encima tenemos que competir con cooperativas que no pagan impuestos”, dijo el supermercadista, quien resaltó que –en cualquier caso- la demanda no convalidaría los potenciales aumentos de los que se habla.

El sector está mal, es un combo muy complicado; impuestos altísimos, bajo consumo y encima tenemos que competir con cooperativas que no pagan impuestos (Supermercadista)

Un episodio similar y perspectivas así no se vivían desde el segundo trimestre de 2022, cuando a raíz de la invasión rusa de Ucrania y el inicio de una guerra que ya lleva más de cuatro años la revista inglesa The Economist advirtió sobre una posible “catástrofe alimentaria mundial” debido a un combo mortal de conflicto bélico, escasez de fertilizantes, bloqueo marítimo y restricciones comerciales. Esta lista de causas vuelve a estar vigente en el escenario actual.

La tapa de The Economist de mayo de 2022, cuando advirtió sobre la "catástrofe alimentaria" que se venía

Según The Fertilizer Institute, a los agricultores estadounidenses les faltarán unas dos millones de toneladas de urea en esta primavera (boreal).

Perspectivas para el campo argentino y desafíos logísticos

En el caso argentino, es difícil predecir cuánto podría faltar, porque para la siembra de maíz y trigo faltan entre dos y tres meses. Como informó Infobae, las decisiones tienen que tomarse ahora y están en manos de los grandes traders de granos, que compiten por asegurarse “originación” de producto proveyendo el insumo a los productores. Esas decisiones parecen estar demoradas o son difíciles de procesar, porque en este momento quienes compiten por los pocos fertilizantes que hay tienen bolsillos más hondos.

En el caso de conseguirse fertilizantes, al precio que fuere, hay que conseguir y pagar buques, de los que también hay menos disponibilidad y cuyos costos aumentaron cerca del 40 por ciento

Además, en el caso de conseguirse fertilizantes, al precio que fuere, hay que conseguir y pagar buques, de los que también hay menos disponibilidad y cuyos costos aumentaron cerca del 40% desde el inicio del conflicto.

Incógnitas

Se trata de incógnitas clave para la suerte del campo y de la economía en los próximos meses. Es cierto que en un mundo cada vez más fragmentado y geopolíticamente conflictivo Argentina se ofrece como un productor en zona de paz y con rutas de tránsito ajenas a hipótesis de conflicto. Claro que a su vez los problemas de acceso a fertilizantes y el mayor costo de los fletes podrían comprometer el volumen total de producción de un sector que en 2025 fue el origen del 60% de las exportaciones totales del país, más de USD 51.000 millones sobre los poco más de USD 87.000 millones de exportación total.

Incluso si, como en 2022, el mundo logra evitar que la crisis se transforme en hambruna en las regiones más pobres del mundo, Argentina debe cuidarse de que mientras celebra los éxitos y las perspectivas de Vaca Muerta, el actual conflicto no estrangule la producción del campo argentino, la “Vaca Viva”, que seguirá siendo por varios años más el principal aportante de dólares de la economía.