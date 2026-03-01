EN VIVO: Bahréin calificó los ataques iraníes de “cobardes” y confirmó que países del Golfo se defenderán

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, que provocó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de altos mandos militares.
Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones en represalia, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.
Los ataques iraníes no estuvieron dirigidos únicamente a Israel, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.
Varias aerolíneas anunciaron el sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.
Este domingo, la Guarda Revolucionaria Islámica del régimen iraní prometió venganza por la muerte de Khamenei con un castigo “duro y decisivo”. “La operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento”, escribió el ejército ideológico del país persa.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El año pasado, estallaron protestas en Teherán por el desplome del valor de la moneda iraní, el rial. A principios de enero, se habían extendido a la mayoría de las 31 provincias del país. Ali Khamenei, el líder supremo del país, de 86 años, advirtió que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”. Varios días después, tras el fracaso de esa amenaza, Khamenei ordenó a las fuerzas de seguridad que aplastaran el levantamiento por todos los medios necesarios. Esa orden funcionó: en las semanas siguientes, sus matones asesinaron al menos a 7.000 personas, y probablemente a muchas más (los activistas antigubernamentales cifran la cifra en más de 36.500).
Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, fue abatido el sábado durante ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La confirmación llegó horas después de incertidumbre sobre su paradero y fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.
Fuertes explosiones se registraron la mañana del domingo cerca del aeropuerto de Erbil, que alberga tropas de la coalición liderada por Estados Unidos en la región autónoma del Kurdistán iraquí, según reportó un periodista de la AFP.
El periodista observó una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del aeropuerto. El sábado, las fuerzas de la coalición derribaron varios misiles y drones cargados de explosivos sobre Erbil.
Según reporteros de la agencia AFP en Doha y Dubái, la república islámica lanzó un nuevo ataque contra Qatar y Manama (capital de Bahréin), luego de que Israel anunciara una ola de bombardeos contra Irán.
El representante permanente de Baréin ante la ONU, Jamal Faris Al Rowaiei, calificó a últimas horas del sábado de “cobardes” los ataques con misiles lanzados por Irán contra instalaciones y zonas residenciales en su país y en otros estados del Golfo. Al Rowaiei afirmó que Baréin “nunca hubiera esperado ser víctima de agresiones sin justificación alguna”.
El diplomático subrayó que los ataques iraníes violan la seguridad y soberanía de Baréin, contravienen el derecho internacional y representan “una amenaza a la seguridad internacional”. Según Al Rowaiei, la ofensiva constituye “una escalada sin precedentes” por atentar contra territorios, infraestructuras y zonas residenciales, y aseguró que su país responderá con “firmeza y de manera legítima”.
La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, prometió este domingo la ofensiva “más feroz de la historia” contra Israel y Estados Unidos, tras los ataques realizados el sábado que provocaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei.
En la plataforma de mensajería Telegram, comunicaron: “La operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento contra los territorios ocupados y las bases terroristas estadounidenses”.
Al menos 121 personas resultaron heridas, dos de ellas de carácter moderado y el resto leves, como consecuencia de la represalia de Irán al ataque conjunto de Israel y Estados Unidos lanzado por sorpresa este sábado. Además, una mujer de unos 50 años falleció tras el impacto de un misil en Tel Aviv.
El servicio nacional de emergencia y asistencia médica, la Estrella de David Roja (Magen David Adom, MDA) informó que 121 personas fueron trasladadas a hospitales en Israel para recibir atención médica.
“Las fuerzas de la MDA permanecen en alerta máxima y están preparadas para brindar respuesta médica inmediata en cualquier lugar, con un amplio despliegue de ambulancias, unidades móviles de cuidados intensivos, motocicletas de emergencia y personal de primera respuesta de la MDA”, señala un comunicado emitido en redes sociales.
Medios de comunicación iraníes informaron el domingo que la hija, el yerno y la nieta del ex líder supremo de Irán, murieron en los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Teherán.
La agencia de noticias Fars y otros medios locales comunicaron: “Tras establecer contacto con fuentes informadas en la casa del Líder Supremo, (...) se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del Líder Revolucionario”.
Un presentador de la televisión estatal del régimen iraní anunció el domingo a las 05:00, hora local, el fallecimiento del líder supremo de la república islámica durante 36 años.
El canal no especificó las circunstancias de la muerte del hombre de 86 años, ni mencionó los ataques de Israel y Estados Unidos del sábado contra su residencia en Teherán. La programación incluyó fotos e imágenes de archivo acompañadas por una banda negra en la pantalla como señal de luto.
En la madrugada del domingo, un ataque con drones lanzado por Irán provocó la muerte de una persona y dejó 11 heridos en los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái, según información confirmada por las autoridades aeroportuarias.