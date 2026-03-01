EN VIVO: Bahréin calificó los ataques iraníes de “cobardes” y confirmó que países del Golfo se defenderán

Irán atacó el centro de Tel Aviv

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, que provocó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de altos mandos militares.

Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones en represalia, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

Los ataques iraníes no estuvieron dirigidos únicamente a Israel, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

Varias aerolíneas anunciaron el sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

Se observa una explosión cuando un misil iraní impacta directamente un edificio en Tel Aviv, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP /Tomer Neuberg)

Este domingo, la Guarda Revolucionaria Islámica del régimen iraní prometió venganza por la muerte de Khamenei con un castigo “duro y decisivo”. “La operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento”, escribió el ejército ideológico del país persa.