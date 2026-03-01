El petróleo ya subió un 10% y estiman que el precio del barril puede llegar a 100 dólares

FOTO DE ARCHIVO: Un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán se ve detrás de un oleoducto impreso en 3D. REUTERS/Dado Ruvic

El precio del barril de petróleo crudo Brent subió un 10%, a 80 dólares, en el mercado extrabursátil el domingo, según informaron operadores petroleros a Reuters. Al mismo tiempo, distintos analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

“Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de la consultora internacional ICIS.

La mayoría de los propietarios de buques petroleros, las grandes compañías del sector y las empresas comerciales han suspendido los envíos de petróleo crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, según fuentes del sector, después de que Teherán advirtió a los barcos que no debían navegar por esa vía marítima.

El dato es central ya que más del 20% del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.

“Esperamos que los precios abran después del fin de semana mucho más cerca de los 100 dólares por barril y que quizá superen ese nivel si hay un cierre prolongado del estrecho”, dijo Parmar, en relación a las expectativas para la apertura de los mercados del lunes.

Los líderes de Oriente Medio han advertido a Washington que una guerra contra Irán podría provocar un aumento de los precios del petróleo a más de 100 dólares por barril, según la analista de RBC Helima Croft. Los analistas de Barclays también dijeron que los precios podrían alcanzar los 100 dólares.

El grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción 206.000 barriles diarios (bpd) a partir de abril, un modesto incremento que representa menos del 0,2% de la demanda mundial.

Aunque se podrían utilizar algunas infraestructuras alternativas para evitar el estrecho de Ormuz, el impacto neto de su cierre sería una pérdida de entre 8 millones y 10 millones de barriles por día de suministro de crudo, incluso después de desviar algunos flujos a través del oleoducto este-oeste de Arabia Saudita y el oleoducto de Abu Dabi, según Jorge León, economista energético de Rystad.

Rystad prevé que los precios suban 20 dólares, a aproximadamente los 92 dólares por barril, cuando se reanude el comercio.

Por el Estrecho de Ormuz transita cerca del 20–25 % del petróleo mundial en dirección a mercados de Asia, Europa y América (Ilustración: Movant Connection)

La crisis de Irán también ha llevado a distintos Gobiernos y refinerías asiáticos a evaluar las reservas de petróleo y las rutas y suministros alternativos de transporte.

En las últimas semanas, “previendo la guerra”, el petróleo crudo había subido USD 10 por barril, explicó el consultor argentino Dniel Dreizzen, de Aleph Energy. Esa suba “aumenta la previsión de la balanza comercial energética argentina para 2026 en USD 1300 millones y la deja en USD 10.000 millones. Ahora podría hasta aumentar USD 1300 millones más”, señaló el especialista.

Para Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, la situación actual presenta dos niveles de impacto. El primero es el “efecto especulación”, donde el precio sube por cobertura de riesgo ante la incertidumbre. El segundo, mucho más severo, es el impacto real de un bloqueo físico.

“En el estrecho de Ormuz hay una franja de tres kilómetros de ida y de vuelta donde pueden pasar los grandes barcos tanque. Con que se hunda un barco en uno de los dos canales, se genera un problema tremendo”, explicó Apud. Según el experto, la infraestructura de ductos existente no es suficiente para reemplazar el volumen que quedaría varado. Sin esta vía, los buques deberían desviar su ruta hacia el norte, rodeando el continente para ingresar por el Canal de Suez, lo que añadiría al menos dos semanas de viaje y un incremento sustancial en los costos operativos.

