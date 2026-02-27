Mercados volátiles: por qué el nuevo bono en dólares no pudo revertir el pesimismo de los inversores

El nuevo bono en dólares no logró revertir el humor del mercado local, que se vio arrastrado por la volatilidad externa. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

La región no soportó, como otras veces, la caída de las acciones tecnológicas en el Nasdaq, en particular la de Ndivia, que se derrumbó 5,47% a pesar de un excelente balance. Los inversores habían descontado en los días previos ese buen balance, pero como siguen descreídos y temen a la burbuja de las acciones de inteligencia artificial, ayer tomaron ganancias y mostraron que las Bolsas de Nueva York están lejos de una recuperación sostenida.

Al mismo tiempo, el dólar siguió fortaleciéndose frente a las principales monedas del mundo y provocó que el oro baje 0,44 por ciento. Los inversores esta vez priorizaron como refugio a los bonos del Tesoro de Estados Unidos que, al subir su cotización, disminuyeron su renta a 4,02 por ciento.

Los fondos del exterior tomaron distancia de la región y de países emergentes. El EEM, un fondo que contiene acciones y bonos de emergentes, mostró en su caída de 0,9% el efecto NDIVIA. El ETF de Brasil, donde cayó la Bolsa y bajaron los bonos, cedió 1,2 por ciento.

En la Argentina, hubo un reacomodamiento que impidió que la exitosa licitación del bono en dólares AO27 se reflejara en una baja del riesgo país. Los inversores, ante el menor rendimiento del nuevo bono y la suba de los dólares mayorista y financieros, recalibraron sus carteras para adecuarse a la realidad.

En la segunda licitación del Bonar 2027 se captaron los USD 100 millones ofrecidos, mientras que las ofertas fueron de 350 millones de dólares. En dos días, el bono arrimó USD 250 millones al Banco Central que se verán reflejados hoy en las reservas cuando se haga la liquidación.

En este reacomodamiento por el título en dólares, algunos tenedores de bonos Globales y Bonares vendieron para posicionarse en el nuevo instrumento provocando bajas de hasta 1% en los títulos más largos. De esta manera, el riesgo país aumentó 1,7% a 554 puntos básicos.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, señaló que “el principal atractivo de este bono para un inversor minorista se encuentra en el flujo mensual. Cobrar dólares todos los meses es ideal para quien busca una renta recurrente similar a un ‘sueldo’ en dólares, cuya característica se diferencia de un BOPREAL y/o bono corporativo que realizan pagos de interés semestrales. A su vez, el hecho de que se pueda suscribir desde USD 1 lo hace accesible a todo el público inversor, incentivando principalmente a inversores minoristas. Entre otras ventajas está el plazo. Con una duración modificada de 1,5 años, se reduce la exposición a riesgos de largo plazo y puede ser interesante para inversores que buscan protección en el mandato de Milei. Además, al ser parte de las licitaciones quincenales del Tesoro, se espera que tenga buena liquidez en el mercado secundario”.

La demanda de dólares fue creciente y el Banco Central compró por afuera del mercado en operaciones en bloque 41 millones de dólares. Estas operaciones se hacen de forma directa con las grandes manos y no aparecen en las pantallas.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron apenas USD 213 millones y llamó la atención que el dólar mayorista abrió $15 arriba. Fuentes del mercado deslizaron que el Banco Central habría intervenido dentro del MLC para contener el alza del tipo de cambio al por mayor, que cerró la jornada a 1.408 pesos.

Un informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el peso argentino se debilitó por tercera rueda consecutiva con el tipo de cambio mayorista acumulando un alza del 2,7% desde que se anunció la última licitación de deuda del Tesoro que traería consigo un cambio en la estrategia de fondeo mediante la cual el Tesoro saldría a captar dólares directamente del mercado doméstico reduciendo su dependencia del financiamiento en pesos, lo que le daría la chance de relajar el sesgo contractivo de la oferta monetaria para poder reducir las tasas. Desde entonces, el BCRA ha continuado con su racha de compra de divisas, aunque el ritmo parece haber desacelerado junto con el alza en el tipo de cambio, lo que pudo haberse dado por cierre del carry trade y mayor demanda privada”.

Sobre el mercado de futuros, el reporte indicó que “la tasa implícita de fin de febrero se hundió producto de un desarme anticipado mientras que para el resto de la curva no hubo cambios relevantes. La demanda por fin de marzo estuvo sostenida, lo que hizo que el interés abierto de esta posición se incremente en 97,5 millones mientras que el agregado de la curva fue de 72 millones”.

Las reservas bajaron USD 749 millones por algunos pagos al exterior y por el reacomodamiento de los encajes con los depósitos en dólares que se hace cada fin de mes. También influyó la suba del dólar en el mundo, que hizo bajar al oro y al yuan, principales integrantes de las reservas internacionales.

Los dólares financieros atravesaron otra rueda de alzas a cuenta de la mayor liquidez que se espera desde hoy por las letras del Tesoro que no se renovaron ayer. El MEP aumentó 0,80% a $1.458 y el contado con liquidación (CCL) 1,2% a 1.480 pesos.

Reafirmando la nueva estrategia oficial, las tasas de interés continuaron en baja. La caución a un día cedió de 20% a 17% anual y el Banco Central quedó en soledad con repo al 20% tomador. El rendimiento de las LECAP (bonos a tasa fija) cayeron a 2,36% efectivo mensual a fin de abril y se elevaron hasta 2,48% a fin de enero.

La Bolsa no pudo sustraerse al mal humor internacional y el índice Merval de las acciones líderes cayó 1,6% en pesos y 2,6% en dólares. Todos los bancos tuvieron fuertes caídas excepto VALO que subió 1,2 por ciento.

Las Bolsas de Estados Unidos abrieron decididamente en rojo en el pre market de anoche, mientras el oro permanecía neutral. El dólar continuaba revalorizándose su subía 0,10% frente a las principales monedas del mundo.

No va a ser sencilla la última rueda de la semana. Los inversores mirarán a los bonos de la deuda que están reacomodando sus precios tras la licitación de ayer. Hoy el Central recibe los dólares del A27 y liberará $0,5 billones de las letras que no se renovaron.