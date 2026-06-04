Honduras

“Gato Negro”, sospechoso del ataque que dejó 20 personas muertas en Honduras, rompe el silencio tras captura

Doce días después de la masacre en la comunidad de Rigores, Trujillo, las autoridades capturaron al primer sospechoso del caso. Durante su presentación ante los medios, Alexis Molina Mencía, alias “Gato Negro”, negó cualquier participación en el crimen y aseguró que constantemente es vinculado a hechos delictivos

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Alias “El Gato Negro” negó cualquier participación en el crimen. (FOTO: Infobae)
Alias “El Gato Negro” negó cualquier participación en el crimen. (FOTO: Infobae)

La investigación sobre una de las peores masacres registradas en Honduras en los últimos años dio un paso importante con la captura del primer sospechoso señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables del ataque que dejó 20 personas muertas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Se trata de Alexis Molina Mencía, conocido con el alias de “El Gato Negro”, quien fue capturado por agentes de seguridad en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, tras varios días de seguimiento e inteligencia policial.

Durante su traslado bajo custodia, el sospechoso rompió el silencio y negó cualquier participación en la matanza ocurrida el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana ubicada en la zona de Rigores.

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Al ser consultado por periodistas sobre su supuesta vinculación con grupos criminales, Molina Mencía respondió que no pertenece a ninguna organización delictiva.

¿Cuál banda, cuál banda? Si yo ando solo. No me agarraron con nada”, expresó ante las cámaras mientras era escoltado por elementos de seguridad.

Asimismo, rechazó de forma categórica cualquier participación en el crimen múltiple que conmocionó a Honduras y generó una amplia movilización de las autoridades en la región del Aguán.

Cuando se le preguntó directamente sobre la masacre, respondió: “No, nada que ver”.

El detenido también manifestó que no es la primera vez que es señalado públicamente por hechos delictivos. “A mí siempre me han implicado en todo, en todas esas cosas que salen ahí. Entonces ya estamos acostumbrados”, afirmó.

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Alexis Molina Mencía fue capturado doce días después de la masacre en Rigores. (FOTO: Tu Nota)
Alexis Molina Mencía fue capturado doce días después de la masacre en Rigores. (FOTO: Tu Nota)

Sin embargo, las autoridades sostienen una versión diferente. El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, aseguró que las investigaciones desarrolladas por los equipos especiales apuntan a que alias “El Gato Negro” tendría un papel clave dentro de la estructura responsable del ataque.

Según explicó el funcionario, Molina Mencía es considerado uno de los principales sospechosos y figura como presunto autor material de la masacre que dejó 20 personas fallecidas.

Las autoridades indicaron que al momento de su captura se encontraba en posesión de armamento de grueso calibre, elemento que forma parte de las evidencias que actualmente son analizadas dentro del proceso investigativo.

Martínez señaló que el caso presenta una complejidad particular debido a los conflictos históricos que durante años han afectado la región del Bajo Aguán, una zona marcada por disputas relacionadas con la tierra y otros factores de violencia.

“Es un caso muy complejo que deriva de un conflicto antiguo en la zona”, manifestó el funcionario al referirse al contexto en el que ocurrió la masacre.

Las investigaciones también permitieron identificar a otros seis hombres que presuntamente habrían participado en el ataque. Según las autoridades, actualmente se desarrollan allanamientos y operativos en distintas regiones del país con el objetivo de ubicar y capturar a los demás sospechosos.

“Las investigaciones avanzaron y tenemos al que lideró este ataque. Hay allanamientos en curso y operaciones a nivel nacional”, afirmó Martínez.

Los cuerpos de seguridad también destacaron que la colaboración de ciudadanos y habitantes de la zona ha sido fundamental para obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

La masacre ocurrió el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana ubicada en Rigores, Trujillo, donde hombres armados irrumpieron y atacaron a un grupo de personas, provocando la muerte de 20 víctimas.

La masacre dejó 20 personas muertas en una finca de palma africana. (FOTO: Tu Nota)
La masacre dejó 20 personas muertas en una finca de palma africana. (FOTO: Tu Nota)

El hecho provocó conmoción nacional y generó una intensa presión sobre las autoridades para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Ahora será un juez con jurisdicción nacional quien determine la situación legal de Alexis Molina Mencía y defina si permanecerá bajo resguardo en la zona o será trasladado hacia otra ciudad para continuar con el proceso judicial.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y las autoridades mantienen activos los operativos para capturar a los demás implicados en uno de los episodios de violencia más impactantes registrados recientemente en Honduras.

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