El dólar subió por tercer día y se consolidó por encima de los $1.400

El dólar conserva en febrero una baja de 2,7%.

El dólar operó en alza por tercer día seguido, en un contexto donde la continuidad de compras oficiales de divisas en el mercado le empezó a dar sostén a las cotizaciones. A esto se sumó la baja de las tasas en pesos, tras una licitación de bonos del Tesoro con un rollover menor a los vencimientos, y una demanda más firme en el mercado de contado.

La operatoria de este jueves se distinguió por una notoria merma del volumen, que alcanzó los USD 213,1 millones -menos de la mitad de los USD 495,9 millones del miércoles-.

El dólar mayorista avanzó nueve pesos o 0,6%, a $1.408, para superar nuevamente los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero. Así ajustó la baja de febrero a 39 pesos o 2,7%, a solo una rueda operativa del cierre del mes.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.605,40, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 197,40 pesos o 14% de esa referencia.

“En la rueda con menor volumen negociado en el segmento de contado del mes, la divisa norteamericana operó con tendencia mixta y mayor volatilidad que en días anteriores- Mínimos en $1.404 y máximos en $1.420 tradujeron la fuerte variación de los precios en la fecha”, sintetizó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Con solo una rueda por delante para terminar la semana, el dólar mayorista acumula una suba de 32 pesos, contra una baja de 23,50 pesos registrada en la semana anterior”, precisó Quintana.

El dólar al público finalizó negociado a $1.425 para la venta en el Banco Nación, con una ganancia de diez pesos o 0,7% en el día. El billete minorista llegó a estar ofrecido a $1.435, un máximo desde el 9 de febrero.

En cuanto al dólar blue, los negocios fueron inusualmente volátiles. Luego de tocar un máximo intradiario en los 1.450 pesos, el billete informal replegó la tendencia a por la tarde, para ser operado a $1.425 para la venta, con un descenso de 20 pesos (-1,4%) respecto del cierre del miércoles, para quedar otra vez equiparado al dólar minorista.

“Junto con un retroceso de las tasas en pesos, llegó un leve rebote para el dólar. El dólar oficial mayorista ya se encuentra $30 por encima de los mínimos de la semana pasada, mientras que los dólares financieros acompañaron el movimiento y el dólar MEP recuperó la zona de $1.425. De cara a las expectativas sobre el tipo de cambio, será relevante monitorear la continuidad de las emisiones corporativas y subsoberanas y el ritmo de liquidación de exportadores”, comentó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

El economista Gustavo Ber observó que “a partir de la mayor liquidez que se viene evidenciando en los últimos días, incluida la liberación de pesos en la licitación de ayer, los rendimientos cortos en pesos ceden rápidamente, lo cual es interpretado entre los operadores como ‘señal’ de corto plazo de piso para el dólar y de ‘techo’ para las tasas”.

“Ante dicho panorama monetario es que el dólar mayorista de inmediato viene tomando nota en las últimas ruedas, y así es que amaga con superar los $1.400 tras el importante descenso que venía acumulando recientemente. Más allá de que dicho proceso se encuentra bastante en línea con los países emergentes, dentro de una ola de mayores apuestas hacia el carry-trade por la debilidad global del dólar, una mayor inflación relativa viene profundizando la apreciación real", continuó el titular del Estudio Ber.

Max Capital observó que el peso está “revirtiendo ganancias recientes, en un contexto donde los préstamos locales en dólares parecieron desacelerarse y donde operadores locales sospechan que la demanda provincial de dólares para servicios de deuda podría haber presionado al tipo de cambio, aunque las provincias pueden acceder al mercado hasta 60 días antes, por hasta el 10% del pago en cada operación. La provincia de Buenos Aires enfrenta servicios de deuda por USD 395 millones el lunes”.