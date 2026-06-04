Honduras

Honduras: Discusión por una camisa terminó en violento ataque entre estudiantes dentro de la UNAG

Lo que comenzó como una discusión por una camiseta y continuó a través de mensajes en WhatsApp terminó en un violento enfrentamiento dentro de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en Catacamas, Olancho, donde un estudiante resultó herido y otro fue detenido por las autoridades.

Guardar
Google icon
La Policía Nacional capturó al presunto agresor poco después del hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el violento enfrentamiento. (FOTO: Infobae)
La Policía Nacional capturó al presunto agresor poco después del hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el violento enfrentamiento. (FOTO: Infobae)

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), ubicada en Catacamas, Olancho, fue escenario de un hecho de violencia que ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y autoridades educativas. Un conflicto que aparentemente inició por una prenda de vestir terminó con un estudiante herido y otro detenido por la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Darwin García, estudiante de tercer año de la carrera de agronomía, quien sufrió heridas durante una riña ocurrida dentro de las instalaciones universitarias la noche del martes 2 de junio.

De acuerdo con versiones preliminares recopiladas por las autoridades y medios locales, el conflicto habría comenzado horas antes del incidente debido a una discusión relacionada con una camisa de los Bucaneros de Tampa Bay, equipo de fútbol americano de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Uniforme de los Bucaneros de Tampa Bay, prenda que habría desatado el conflicto. (FOTO: Tu Nota)
Uniforme de los Bucaneros de Tampa Bay, prenda que habría desatado el conflicto. (FOTO: Tu Nota)

Lo que inicialmente parecía una diferencia menor entre compañeros se trasladó posteriormente a redes sociales y grupos de mensajería instantánea, donde ambos estudiantes habrían intercambiado mensajes ofensivos y discusiones que fueron aumentando de intensidad.

Según los reportes conocidos hasta el momento, la situación se agravó cuando las diferencias personales se trasladaron del entorno digital a un enfrentamiento cara a cara dentro del campus universitario.

Testigos señalaron que ambos jóvenes acordaron encontrarse para resolver el conflicto, situación que terminó desencadenando la agresión.

Durante el altercado, uno de los involucrados utilizó un arma blanca y atacó a su compañero. Las versiones preliminares indican que la víctima recibió varias heridas en el pecho durante el enfrentamiento.

PUBLICIDAD

El hecho provocó momentos de tensión entre estudiantes y personal de la universidad, quienes reaccionaron de inmediato para auxiliar al joven herido mientras solicitaban apoyo de los cuerpos de emergencia.

Darwin García fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Catacamas, donde recibió atención médica especializada. Afortunadamente, las heridas no comprometieron órganos vitales, situación que permitió estabilizarlo rápidamente.

Horas después, familiares confirmaron que el estudiante fue dado de alta médica y abandonó el hospital acompañado por sus seres queridos, aunque todavía bajo observación y recuperación.

Las autoridades de la UNAG anunciaron una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia dentro del sistema de internado universitario. (FOTO: UNAG)
Las autoridades de la UNAG anunciaron una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia dentro del sistema de internado universitario. (FOTO: UNAG)

Por su parte, el presunto agresor, conocido entre estudiantes con el apodo de “Chivirica”, fue detenido por agentes de la Policía Nacional poco después del incidente. Actualmente permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las autoridades policiales mantienen abierto el expediente y recopilan testimonios de testigos, estudiantes y personal universitario para esclarecer completamente cómo se desarrollaron los acontecimientos.

El caso también ha provocado una reacción inmediata de las autoridades universitarias. El rector de la UNAG, Roy Donald Menjívar, informó que la institución inició una revisión de los mecanismos de convivencia estudiantil y anunció medidas orientadas a prevenir hechos similares en el futuro.

Según versiones preliminares, el conflicto entre ambos jóvenes se habría originado por diferencias personales que posteriormente escalaron a través de mensajes intercambiados en redes sociales. (FOTO: Tu Nota)
Según versiones preliminares, el conflicto entre ambos jóvenes se habría originado por diferencias personales que posteriormente escalaron a través de mensajes intercambiados en redes sociales. (FOTO: Tu Nota)

Entre las acciones anunciadas se encuentra el fortalecimiento de los programas de atención psicológica para estudiantes, la contratación de más profesionales especializados y la actualización de los reglamentos disciplinarios aplicables dentro del sistema de internado universitario.

Además, la universidad confirmó que revisará los protocolos relacionados con el uso de redes sociales y los mecanismos de resolución de conflictos entre alumnos, buscando identificar situaciones de riesgo antes de que escalen a hechos de violencia.

El incidente ha generado preocupación dentro de la comunidad educativa, especialmente porque ocurrió dentro de una institución dedicada a la formación profesional de cientos de jóvenes provenientes de diferentes regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, tanto la Policía Nacional como las autoridades universitarias han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y aplicar las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los estudiantes.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades esperan determinar con precisión el origen del conflicto y las circunstancias que llevaron a este violento episodio dentro de uno de los principales centros de educación superior agrícola de Honduras.

Temas Relacionados

UNAGUniversidad Nacional de AgriculturaDarwin GarcíaCatacamas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuarto puente sobre el Canal de Panamá registra un avance de 37% y se proyecta que esté listo en diciembre de 2028

Construido a un costo total de $2.600 millones, la estructura conectará a la ciudad capital con el interior del país

Cuarto puente sobre el Canal de Panamá registra un avance de 37% y se proyecta que esté listo en diciembre de 2028

El Zoológico La Aurora celebra el nacimiento de tres crías del lagarto escorpión en Guatemala

El parque dio a conocer la llegada de tres ejemplares de Heloderma charlesbogerti, una especie endémica con apenas entre 500 y 700 individuos silvestres, en un avance clave para su plan de protección y cuidado

El Zoológico La Aurora celebra el nacimiento de tres crías del lagarto escorpión en Guatemala

El Salvador: Capturan a mujer por presuntamente generar material pornográfico infantil

Las autoridades detienen a una mujer en San Miguel, señalada por la Fiscalía como responsable de producir material de explotación sexual infantil

El Salvador: Capturan a mujer por presuntamente generar material pornográfico infantil

El presidente Luis Abinader juramenta el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria

La nueva instancia coordinará una atención integral para internos, personal de corrección y familiares, con apoyo de instituciones sanitarias, colegios profesionales y universidades, durante un acto realizado en el Palacio Nacional

El presidente Luis Abinader juramenta el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria

Empresas hondureñas preparan inversiones por $600 millones que generarían hasta 10 mil empleos

Los proyectos se concentrarán en sectores como avicultura, vivienda social y comercio. El empresariado considera clave fortalecerlos

Empresas hondureñas preparan inversiones por $600 millones que generarían hasta 10 mil empleos

TECNO

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

Este fue primer mundial de fútbol donde se usaba el Nokia 1100

Más de 28.000 robots humanoides ya tienen DNI: así funciona este inédito sistema de identificación

Cómo descargar los audios que te envían por mensaje directo en Instagram sin riesgos

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift le dedica emotivo mensaje a Paul McCartney por el lanzamiento de su nuevo álbum

Taylor Swift le dedica emotivo mensaje a Paul McCartney por el lanzamiento de su nuevo álbum

El biopic de Shania Twain ya está en desarrollo con Sony Pictures

El traje de Homelander de ‘The Boys’ es subastado por 17 mil dólares tras el final de la serie

Jimmy Kimmel habló sobre su futuro en la televisión nocturna: “No tengo idea de lo que haré después de esto”

La emotiva carta que Jennifer Aniston le escribió a Matthew Perry fue retirada de una subasta

MUNDO

Turismo médico y jubilados extranjeros: el millonario mercado que el Sudeste Asiático busca destrabar con tecnología y reformas legales

Turismo médico y jubilados extranjeros: el millonario mercado que el Sudeste Asiático busca destrabar con tecnología y reformas legales

Ciudades para todas las edades: el giro humano y urbano que propone la nueva Ley de Cuidado de Mayores en un país nórdico

Kim Jong Un apunta a una expansión nuclear “exponencial” de Corea Norte tras inspeccionar una nueva central

Irán dijo que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos, pero que no hay avances hacia un acuerdo final

La Unión Europea acordó el inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría