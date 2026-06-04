Honduras: Discusión por una camisa terminó en violento ataque entre estudiantes dentro de la UNAG

La Policía Nacional capturó al presunto agresor poco después del hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el violento enfrentamiento. (FOTO: Infobae)

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), ubicada en Catacamas, Olancho, fue escenario de un hecho de violencia que ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y autoridades educativas. Un conflicto que aparentemente inició por una prenda de vestir terminó con un estudiante herido y otro detenido por la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Darwin García, estudiante de tercer año de la carrera de agronomía, quien sufrió heridas durante una riña ocurrida dentro de las instalaciones universitarias la noche del martes 2 de junio.

De acuerdo con versiones preliminares recopiladas por las autoridades y medios locales, el conflicto habría comenzado horas antes del incidente debido a una discusión relacionada con una camisa de los Bucaneros de Tampa Bay, equipo de fútbol americano de Estados Unidos.

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Uniforme de los Bucaneros de Tampa Bay, prenda que habría desatado el conflicto. (FOTO: Tu Nota)

Lo que inicialmente parecía una diferencia menor entre compañeros se trasladó posteriormente a redes sociales y grupos de mensajería instantánea, donde ambos estudiantes habrían intercambiado mensajes ofensivos y discusiones que fueron aumentando de intensidad.

Según los reportes conocidos hasta el momento, la situación se agravó cuando las diferencias personales se trasladaron del entorno digital a un enfrentamiento cara a cara dentro del campus universitario.

Testigos señalaron que ambos jóvenes acordaron encontrarse para resolver el conflicto, situación que terminó desencadenando la agresión.

Durante el altercado, uno de los involucrados utilizó un arma blanca y atacó a su compañero. Las versiones preliminares indican que la víctima recibió varias heridas en el pecho durante el enfrentamiento.

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El hecho provocó momentos de tensión entre estudiantes y personal de la universidad, quienes reaccionaron de inmediato para auxiliar al joven herido mientras solicitaban apoyo de los cuerpos de emergencia.

Darwin García fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Catacamas, donde recibió atención médica especializada. Afortunadamente, las heridas no comprometieron órganos vitales, situación que permitió estabilizarlo rápidamente.

Horas después, familiares confirmaron que el estudiante fue dado de alta médica y abandonó el hospital acompañado por sus seres queridos, aunque todavía bajo observación y recuperación.

Las autoridades de la UNAG anunciaron una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia dentro del sistema de internado universitario. (FOTO: UNAG)

Por su parte, el presunto agresor, conocido entre estudiantes con el apodo de “Chivirica”, fue detenido por agentes de la Policía Nacional poco después del incidente. Actualmente permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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Las autoridades policiales mantienen abierto el expediente y recopilan testimonios de testigos, estudiantes y personal universitario para esclarecer completamente cómo se desarrollaron los acontecimientos.

El caso también ha provocado una reacción inmediata de las autoridades universitarias. El rector de la UNAG, Roy Donald Menjívar, informó que la institución inició una revisión de los mecanismos de convivencia estudiantil y anunció medidas orientadas a prevenir hechos similares en el futuro.

Según versiones preliminares, el conflicto entre ambos jóvenes se habría originado por diferencias personales que posteriormente escalaron a través de mensajes intercambiados en redes sociales. (FOTO: Tu Nota)

Entre las acciones anunciadas se encuentra el fortalecimiento de los programas de atención psicológica para estudiantes, la contratación de más profesionales especializados y la actualización de los reglamentos disciplinarios aplicables dentro del sistema de internado universitario.

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Además, la universidad confirmó que revisará los protocolos relacionados con el uso de redes sociales y los mecanismos de resolución de conflictos entre alumnos, buscando identificar situaciones de riesgo antes de que escalen a hechos de violencia.

El incidente ha generado preocupación dentro de la comunidad educativa, especialmente porque ocurrió dentro de una institución dedicada a la formación profesional de cientos de jóvenes provenientes de diferentes regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, tanto la Policía Nacional como las autoridades universitarias han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y aplicar las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los estudiantes.

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El caso continúa bajo investigación y las autoridades esperan determinar con precisión el origen del conflicto y las circunstancias que llevaron a este violento episodio dentro de uno de los principales centros de educación superior agrícola de Honduras.