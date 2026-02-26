Economía

El Banco Central compró USD 41 millones pero las reservas cayeron tras tocar un máximo en más de seis años

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas y sumó 37 jornadas consecutivas con saldo positivo. Cómo evolucionaron las tenencias del BCRA

El BCRA acumula 37 jornadas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 37 jornadas consecutivas adquiriendo divisas, tanto dentro del mercado cambiario como a través de acuerdos externos. Este martes, incorporó USD 41 millones, lo que llevó el acumulado anual a más de USD 2.600 millones y permitió superar el 26% del objetivo anual de compras de dólares previsto para 2026.

Durante la denominada “fase 4” del programa económico, las compras de la autoridad monetaria alcanzaron los 2.681 millones de dólares. Para cubrir estas operaciones, el BCRA emite pesos, sin utilizar herramientas de absorción monetaria. Luego, el Tesoro absorbe parte de ese excedente mediante emisiones de deuda local y, en las últimas licitaciones, evitó sumar más pesos al circuito financiero.

Proyecciones oficiales calculan que las compras netas de dólares en 2026 podrían estar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según la demanda de pesos y la oferta de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la velocidad de acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del ingreso de divisas. Hasta ahora, la entidad ya alcanzó más de una cuarta parte de la meta de este año.

El BCRA estableció un tope diario para sus compras equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios, buscando preservar la estabilidad cambiaria. También aclaró que tiene la posibilidad de adquirir divisas fuera del mercado mayorista, a través de acuerdos directos con compañías o instituciones, con lo que reduce la presión sobre el mercado.

Las reservas internacionales del BCRA se ubicaron USD 46.156 millones, tras descender USD 759 millones en la última jornada. Desde el organismo presidido por Bausili explicaron que la merma se debió a pagos a organismos internacionales por unos USD 30 millones; otros USD 30 millones por caída de cotizaciones; un pago de deuda de una provincia y el comienzo de los movimientos propios de fin de mes de los bancos.

El miércoles, las tenencias en moneda extranjera de la autoridad monetaria habían ascendido a USD 46.905 millones, el mayor registro en la era Milei. De hecho, había marcado el punto más alto en 6 años y 4 meses, cuando se posicionaban en 47.448 millones de dólares.

Entre los elementos que limitaron un mayor crecimiento de las reservas aparecen los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro. Para cumplir con esas obligaciones, el Ministerio de Economía compró divisas al BCRA, lo que desvió fondos que podrían haber engrosado las reservas y postergó su fortalecimiento.

El ingreso de dólares que permitió las compras del BCRA provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de emisiones de deuda tanto corporativa como provincial. La provincia de Santa Fe transfirió la semana pasada los USD 800 millones obtenidos en los mercados internacionales durante diciembre de 2025. El equipo de Bausili proyecta nuevas emisiones del sector privado que podrían fortalecer la disponibilidad de divisas.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones
  • 12 de febrero: USD 141 millones
  • 13 de febrero: USD 42 millones
  • 18 de febrero: USD 80 millones
  • 19 de febrero: USD 76 millones
  • 20 de febrero: USD 167 millones
  • 23 de febrero: USD 95 millones
  • 24 de febrero: USD 48 millones
  • 25 de febrero: USD 85 millones
  • 26 de febrero: USD millones

El dólar volvió a subir

El dólar mayorista subió nueve pesos, un 0,6%, y cerró en $1.408, superando nuevamente los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero. Con este movimiento, la caída acumulada en febrero se redujo a 39 pesos, o 2,7%, quedando solo una rueda operativa para finalizar el mes.

El Banco Central estableció el límite superior de la banda cambiaria en $1.605,40, por lo que el tipo de cambio oficial quedó a 197,40 pesos, o un 14%, por debajo de ese valor.

La jornada de este jueves registró una significativa disminución en el volumen negociado, que alcanzó USD 213,1 millones, menos de la mitad de los USD 495,9 millones transados el miércoles.

