El pasaporte electrónico dominicano recibe respaldo global de la Organización de Aviación Civil Internacional

El pasaporte electrónico de República Dominicana incorporará tecnología biométrica para aumentar la seguridad internacional de los ciudadanos en el exterior. (Cortesía: Dirección General de Pasaportes)

La República Dominicana recibió el High Security Printing Latin America Award por su nuevo pasaporte electrónico, que incorpora un seguro de repatriación de USD 9.000 sin costo adicional para sus titulares. El anuncio fue realizado por Lorenzo Ramírez, director de la Dirección General de Pasaportes, durante la octava edición de Dominicanos en el Capitolio.

Ramírez informó que la cobertura busca asistir a las familias en caso de fallecimiento del ciudadano fuera del país y que responde a una demanda recurrente de la diáspora.

El documento fue desarrollado bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y cuenta con un microchip electrónico que almacena datos biométricos: huellas dactilares, fotografía digitalizada y firma. Esa tecnología se complementa con más de 130 medidas de seguridad orientadas a dificultar la falsificación y mejorar la verificación internacional, tal como informó el porral de noticias de la Presidencia de la República este miércoles.

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El premio al nuevo pasaporte electrónico

El galardón fue otorgado durante la conferencia anual High Security Printing Latin America. El premio correspondió a la categoría Best New ID/Travel Document Series, que distingue nuevas series de documentos de identidad y viaje.

El nuevo documento suma un beneficio pensado para emergencias fuera del país. También llega con estándares internacionales y blindajes contra la falsificación. El anuncio se hizo en Dominicanos en el Capitolio (Foto cortesía Presidencia de la República)

El jurado evaluó el diseño del nuevo pasaporte, la incorporación de tecnologías avanzadas de protección de identidad, los elementos de seguridad física y electrónica y la capacidad del documento para ajustarse a estándares internacionales de autenticación y prevención del fraude.

El reconocimiento fue recibido por Lorenzo Ramírez y por Daniel Ureña, presidente de Midas y representante local del consorcio responsable del diseño y desarrollo de las soluciones de seguridad aplicadas al nuevo pasaporte dominicano.

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Ramírez afirmó: “Esto constituye una validación internacional de la visión de Estado impulsada por el presidente Luis Abinader para la modernización de documentos fundamentales como el pasaporte, la cédula y la licencia de conducir, y demuestra que el país ha logrado implementar soluciones de clase mundial que fortalecen la seguridad y protegen la identidad de los dominicanos”.

La admisión en el PKD de la OACI

Ramírez señaló además que el documento fue admitido recientemente en el Directorio de Llaves Públicas de la OACI. Según explicó, esa incorporación facilita la aceptación y el reconocimiento del pasaporte en los países de destino.

El sistema sigue normas de la OACI y ya dio un paso que facilita el reconocimiento en destinos, mientras el equipo detrás del diseño recibió una validación fuera del país.

Ese paso incrementa la confianza internacional en la identificación de los dominicanos que residen, estudian o trabajan fuera del país, según Ramírez.

El lanzamiento del pasaporte electrónico y el anuncio de sus nuevos beneficios se realizaron en la octava edición de Dominicanos en el Capitolio, un evento anual liderado por el congresista Adriano Espaillat. En la actividad participó también el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York Jesús “Chu” Vásquez Martínez.

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Durante el acto se destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre el gobierno dominicano y su comunidad en el exterior.

El contexto que impulsó esta innovación radica en la necesidad de que la diáspora dominicana cuente con un vínculo legal confiable y moderno con su país de origen. El gobierno dominicano eligió este año como punto de partida tras evaluar factores logísticos y la concentración de trámites en consulados de ciudades clave de Estados Unidos y Europa.