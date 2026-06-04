Migración hondureña exige vacuna contra el sarampión para viajar a países con circulación activa del virus

El comprobante de inmunización contra el sarampión ya es un requisito obligatorio para viajar. (FOTO: Infobae)

Las autoridades hondureñas han puesto en marcha una nueva medida sanitaria que impactará directamente a miles de viajeros que salen del país. El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que la presentación del comprobante de vacunación contra el sarampión se ha convertido en un requisito obligatorio para quienes se dirijan hacia países donde actualmente existe circulación activa de esta enfermedad altamente contagiosa.

La disposición ya se encuentra vigente en los distintos puntos de control migratorio del territorio nacional y forma parte de las acciones preventivas impulsadas por la Secretaría de Salud para reducir el riesgo de importación de casos hacia Honduras.

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La medida aplica para viajeros que se movilicen por vía aérea, terrestre o marítima y busca fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos reportados en varios países del continente.

Controles ya se aplican en fronteras y aeropuertos

Las autoridades migratorias informaron que los controles ya están siendo ejecutados en los principales aeropuertos internacionales, fronteras terrestres y terminales marítimas del país.

Los viajeros deben presentar físicamente el documento que certifique su vacunación contra el sarampión al momento de realizar los trámites migratorios. La revisión forma parte de los procedimientos de salida y será aplicada de forma permanente mientras las condiciones sanitarias así lo requieran.

Según los primeros reportes, algunos pasajeros han enfrentado retrasos durante los procesos migratorios debido a la falta de documentación que acredite su inmunización.

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que el cumplimiento de esta disposición es obligatorio y que los viajeros deben verificar previamente que cuentan con la documentación necesaria antes de programar cualquier desplazamiento internacional.

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Autoridades migratorias verifican el carnet de vacunación de viajeros en los puntos fronterizos del país. (FOTO: Proceso Digital)

Países bajo vigilancia sanitaria

La medida está dirigida principalmente a personas que viajen hacia países donde las autoridades internacionales han reportado circulación activa del virus del sarampión.

Entre los destinos mencionados por las autoridades se encuentran Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, naciones que mantienen vigilancia epidemiológica debido al aumento de casos registrados durante los últimos meses.

El Gobierno hondureño considera que el constante flujo migratorio hacia estos países incrementa el riesgo de que viajeros puedan entrar en contacto con personas infectadas y posteriormente regresar al país portando el virus.

Por esa razón, se busca fortalecer la inmunización de la población y garantizar que quienes salgan del territorio nacional cuenten con la protección adecuada.

Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente a través de las gotas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar.

Especialistas en salud pública advierten que una persona infectada puede contagiar a varias más en espacios cerrados o con alta concentración de personas, especialmente cuando existen bajas coberturas de vacunación.

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Los síntomas suelen incluir fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y la aparición de erupciones en la piel. Aunque muchas personas logran recuperarse sin complicaciones graves, la enfermedad puede provocar neumonía, inflamación cerebral y otros problemas de salud potencialmente peligrosos.

Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados figuran entre los grupos más vulnerables.

Honduras busca prevenir nuevos brotes

Las autoridades sanitarias reconocen que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir el contagio y evitar la propagación del virus.

Por ello, han intensificado las campañas de inmunización en diferentes regiones del país y exhortan a la ciudadanía a completar sus esquemas de vacunación.

Asimismo, recomiendan a los viajeros acudir con anticipación a los centros de salud para verificar su historial de vacunas y obtener el comprobante correspondiente antes de emprender cualquier viaje internacional.

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Las autoridades también mantienen vigilancia permanente en los puntos de ingreso al país para detectar oportunamente posibles casos sospechosos.

Honduras reforzó los controles sanitarios ante el aumento de casos de sarampión en la región. (FOTO: Secretaría de Salud)

Llamado a los viajeros

El Instituto Nacional de Migración reiteró que los controles continuarán aplicándose de manera rigurosa y permanente.

La institución hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar inconvenientes durante sus desplazamientos internacionales.

Las autoridades recordaron que la falta del comprobante de vacunación puede generar retrasos en los procesos migratorios e incluso impedir que algunas personas completen sus trámites de salida según las disposiciones sanitarias vigentes.

Con esta medida, Honduras busca fortalecer la protección de la salud pública y reducir el riesgo de que el sarampión vuelva a convertirse en una amenaza para la población nacional, en momentos en que varios países de la región enfrentan un incremento de casos de esta enfermedad prevenible mediante vacunación.

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