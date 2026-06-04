Historia de la crisis en la “Edad Dorada”: una economía con magnates, desigualdad y resentimiento social

El libro del día "1873: The Rothschilds, the First Great Depression, and the Making of the Modern World", de Liaquat Ahamed

A finales del siglo XIX, el mundo atravesó un fenómeno nunca visto antes ni después: una caída continua de precios a nivel global. Ese descenso prolongado duró un cuarto de siglo y comenzó en 1873 tras un colapso financiero internacional. Antes de la década de 1930, este período de deflación, bancarrotas e inestabilidad era conocido como “la Gran Depresión”.

Pero fue una depresión peculiar. Muchos indicadores muestran que la economía tardó poco en recuperarse. Al cabo de algunos años, el comercio creció, la tecnología avanzó rápidamente y los salarios reales aumentaron en la mayoría de los casos. Alimentos y combustibles más baratos elevaron el nivel de vida promedio.

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Aun así, la desigualdad alcanzó un pico que solo ha sido superado en años recientes. Grandes sectores de la población quedaron rezagados cuando los mercados se estabilizaron tras el impacto inicial, lo que alimentó un resentimiento que permeó la política global durante décadas. Algunos historiadores económicos concluyen que en realidad no fue una gran depresión, ni siquiera una depresión en sentido estricto. En la memoria popular, el estancamiento financiero y el rencor resultante que se acumularon durante años de recuperación han quedado en segundo plano. En cambio, la atención se ha centrado en los magnates del petróleo y los industriales que acumularon fortunas, compraron obras de arte y construyeron mansiones; por eso, solemos referirnos a esas décadas como la Era Dorada (Gilded Age).

Ilustración de 1895 del pánico que se desató fuera de la Bolsa de Nueva York durante la crisis financiera de 1873

En la narración experta de Ahamed, los problemas comenzaron con una serie de movimientos sísmicos de dinero: la fiebre del oro de California en 1848, la construcción de ferrocarriles en las décadas de 1850 y 1860, las deudas acumuladas por la Guerra Civil estadounidense y el pago de reparaciones francesas a la Alemania recién unificada tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870. En conjunto, estos hechos impulsaron décadas de crecimiento.

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Pronto, más personas tuvieron más dinero para invertir en opciones riesgosas como los mercados bursátiles extranjeros. Los préstamos internacionales se expandieron y los gobiernos, especialmente en Medio Oriente, pidieron dinero barato para financiar proyectos ambiciosos de diversa viabilidad. Se inflaron burbujas bursátiles y bancarias en Viena, Berlín y Nueva York, que estallaron cuando algunas grandes empresas corruptas quebraron de forma espectacular. Al mismo tiempo, los custodios del sistema financiero cometieron un error grave: desmonetizaron la plata y pasaron a un patrón oro.

Como escribe Ahamed, fue “una reordenación precipitada y totalmente innecesaria del sistema monetario global”. Sin la plata, circulaba menos dinero en total y los precios bajaron. Eso implicó “una gigantesca redistribución de riqueza de deudores a acreedores” que afectó a personas de todo el mundo, desde agricultores de los Grandes Lagos afectados por la caída del precio del trigo, hasta aristócratas de Europa Central que perdieron sus herencias por invertir en acciones dudosas.

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"Los jefes del Senado" (1889) del caricaturista Joseph Keppler

La economía de finales de la era victoriana, explica Ahamed, era “como un auto con un pie en el acelerador y otro en el freno”. Las crisis políticas se multiplicaron. El Imperio Otomano perdió el control de su sistema financiero y, en 1876, su líder depuesto, el sultán Abdülaziz, se suicidó. Egipto, incapaz de pagar préstamos a banqueros londinenses, fue ocupado por el Imperio Británico, que lo obligó a vender el control del Canal de Suez.

En Estados Unidos, el presidente Grant vetó un proyecto de estímulo monetario, lo que fracturó al Partido Republicano dominante y, junto a escándalos que involucraban a su gabinete y su familia, sumió a su administración en una “atmósfera de corrupción”. Las elecciones de 1876 estuvieron marcadas por el fraude y acuerdos en la sombra, y terminaron con Rutherford B. Hayes en la presidencia. Como parte de un acuerdo para obtener votos electorales del sur, su administración puso fin a la ocupación militar del antiguo territorio confederado, lo que allanó el camino para el surgimiento de leyes Jim Crow.

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La familia bancaria Rothschild es el eje principal de Ahamed en medio de la tormenta financiera. Sus miembros, repartidos por Europa, desempeñan papeles clave, aunque no siempre influyeron de forma decisiva en los mercados mundiales. No impulsaron la salida de la plata ni apostaron fuerte por El Cairo o Constantinopla. Salieron ilesos del colapso de Viena porque Anselm von Rothschild evitó cuidadosamente involucrarse en la burbuja.

Anselm von Rothschild

Así, los Rothschild no son los protagonistas, pero tampoco figuras irrelevantes. A menudo intentaron restablecer el equilibrio mientras los mercados tambaleaban, trasladando reservas de metales preciosos en ambos lados del Atlántico y evitando buscar ganancias imprudentes.

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Paradójicamente, su éxito alimentó la fantasía colectiva de que los “banqueros judíos” estaban detrás de la escasez repentina de dinero, sobre todo en Austria y Alemania, donde la palabra “antisemitismo” se popularizó hacia 1880. En la década de 1890, oponiéndose a un préstamo de los Rothschild que habría estabilizado la economía estadounidense, el político populista William Jennings Bryan pidió que el secretario de la Cámara leyera en voz alta fragmentos de “El mercader de Venecia”.

El resto de personajes —especuladores, banqueros, periodistas y políticos— que aparecen en 1873 son casi todos corruptos, codiciosos, engañosos, incompetentes o alguna combinación de lo anterior. El efecto acumulado es notable. Sin afirmarlo de modo explícito, Ahamed retrata un sistema financiero global corrompido en su esencia, una máquina que funcionaba con mentiras, sobornos y avaricia, y producía a sus propios opositores políticos. Aunque muchas veces los resentidos —trabajadores, agricultores, artesanos y comerciantes, de Nebraska a Viena— eligieron objetivos equivocados, culparon a la élite financiera por la crisis y la larga deflación, y fundaron movimientos anticapitalistas en todo el mundo.

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Ahamed, con amplia experiencia como banquero y asesor de fondos de cobertura, conoce el terreno. Su historia sobre la Gran Depresión de los años 30, Lords of Finance, ganó el Pulitzer en 2010. Para un mundo de lectores aún sacudido por la crisis de 2008, fue un libro oportuno.

Liaquat Ahamed

¿Consigue su nuevo libro el mismo impacto? Nuevamente, Ahamed narra la historia con fluidez y dinamismo, y aborda un terreno menos conocido con gran seguridad. En la introducción y de forma ocasional, hace referencias a problemas actuales. Pero nunca llega a mostrar, como sugiere el subtítulo, cómo la Gran Depresión de 1873 dio forma al mundo moderno.

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Existe la percepción generalizada de que vivimos una segunda Era Dorada. Los gobernantes —desde el presidente hasta los oligarcas tecnológicos— a veces expresan abiertamente el deseo de volver al siglo XIX, abogando por tasas de interés bajas para obtener dinero barato con el que llenar almacenes de procesadores, como antes se desplegaban kilómetros de vías férreas.

Las similitudes o diferencias entre la corrupción política, la desigualdad y el descontento económico de entonces y de ahora quedan insinuadas, pero no se exploran a fondo en 1873. Incluso la deflación que da unidad narrativa al libro termina de manera abrupta en la década de 1890, no con una solución democrática, sino con nuevos descubrimientos de oro en Sudáfrica. Las preguntas —sobre si ese capitalismo fue redimible, si realmente fortaleció a los supremacistas blancos y desató nuevas formas de antisemitismo, y si las malas decisiones de unos pocos financieros poderosos pueden ayudar a comprender el presente desigual e inestable— quedan sin respuesta.

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Al narrar la crisis de Viena, Ahamed cita al periodista Ferdinand Kürnberger sobre la exposición que provocó el shock económico: “Un ladrón vuelve a ser un ladrón y ya no un barón”. Al menos en ese sentido, cabe esperar que la historia se repita.

Fuente: The New York Times