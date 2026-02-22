Pax cambiaria: de qué dependerá la estabilidad de la cotización del dólar en los próximos meses

El ahorro en dólares, una apuesta perdedora para los inversores en 2026 (Foto: Reuters)

En medio de la amplia volatilidad que padecieron las acciones y bonos en el primer tramo de 2026, el frente cambiario se mantiene con extrema calma y un dólar que hoy está más bajo que en el cierre de 2025.

Esta tendencia tuvo el contrapeso de las compras diarias que efectúa el Banco Central en el mercado, lo que resalta este período de pax cambiaria. La pregunta que se hacen muchos analistas es ¿Hasta cuándo puede durar este statu quo?

El valor del dólar mayorista, en los 1.376 pesos, operó $79 o 5,4% por debajo del los $1.455 del cierre de 2025. Esta baja se dio en simultáneo con una tasa de inflación que se mantiene cerca del 3% mensual, que en términos reales implica una caída en torno al 10% al sumar inflación y apreciación del peso.

Un flujo relevante de divisas al mercado apoya esta tendencia, con la colocación de bonos privados y provinciales en el exterior, firmes liquidaciones del agro, ventas de divisas en manos privados para aprovechar las tasas de rendimiento que ofrecen los bonos en pesos, todo ello a la par de las mínimas expectativas de devaluación antes de que finalice la cosecha gruesa al promediar el año, y debilidad de la divisa en el mercado mundial.

El BCRA fijó una banda superior de su régimen cambiario en $1.595,93, que dejó al tipo de cambio mayorista a casi $220 o 16%de ese límite. Esta brecha, la mayor en los últimos siete meses (desde el 4 de julio de 2025) otorga margen al ente monetario para continuar con su programa de compras sin poner el equilibrio cambiario.

¿Qué anticipan los analistas para el dólar en los próximos meses?

Desde MegaQM, los especialistas identifican señales y preocupaciones en torno al equilibrio cambiario. “La oferta total de divisas se define fundamentalmente en cuatro sectores:

1) Agro: Buen año en cantidades y pero menor dinamismo en precios.

2) Oil& Gas: Producción creciente, exportaciones sujetas a inversiones y precio con volatilidad por factores geopolítico.

3) Minería: Producción creciente y precios altos potencian el volumen.

4) Resto de Exportaciones: Sostienen un nivel alto y estable.

La oferta total de divisas se define fundamentalmente en cuatro sectores Fuente: MegaQM

MegaQM advierte que “la incertidumbre para 2026 proviene más por el lado de la demanda, donde las importaciones, actualmente estables, podrían crecer si el nivel de actividad logra empezar a empujar”. Los factores claves serán dos:

1) Turismo: Con niveles estabilizados, pero con el desafío de los gastos del mundial.

2) Atesoramiento: Es la variable para monitorear. Necesita mantenerse por debajo de USD 1.500 millones mensuales para darle margen al BCRA a avanzar con su política de acumulación de reservas.

El economista Gustavo Ber destacó las “importantes compras de dólares que viene llevando adelante el BCRA, a partir de las liquidaciones principalmente de Obligaciones Negociables (ON), y como antesala de una mayor oferta a partir de la cosecha gruesa. De ahí que se espera que continúe dicho panorama cambiario, y el mayor apetito por carry, mientras el debate se concentra en si dicho proceso continuaría con el Tesoro absorbiendo pesos o podría ir habiendo mayor espacio para una remonetización de la economía, dado que éste último contribuiría a un repunte en la actividad”.

Se espera que continúe la compra de dólares del BCRA y el mayor apetito por carry, mientras se se debate si dicho proceso continuaría con el Tesoro absorbiendo pesos (Ber)

Invecq Consultora Económica resaltó que “la presión bajista continúa explicándose por una fuerte oferta de divisas, principalmente asociada a la liquidación de ON emitidas tras las elecciones -sumaron USD 10.200 millones en deuda, tanto corporativa como sub-soberana-, con operaciones que aún se encuentran dentro del plazo de ingreso”.

Además, Invecq precisó que en lo que va del año, la apreciación del peso se da en un marco regional de fortalecimiento de las monedas: el real brasileño se apreció 5% respecto a fines de 2025, el peso chileno 4,8%, el peso argentino 4,5% y el mexicano 4,4%, “todos con movimientos relativamente alineados”.

La apreciación del peso se da en un marco regional de fortalecimiento de las monedas (Invecq)

Según GMA Capital, “con dólar estable y rendimientos en pesos elevados, el retorno del carry en dólares hoy se ubica un 16% arriba desde las elecciones de medio término. El avance en la acumulación de reservas, junto con la esterilización sostenida y la estabilidad cambiaria, continúa reconfigurando el balance financiero de corto plazo, aunque la sostenibilidad de ese proceso depende también de la administración de las condiciones en la plaza en pesos”.

“A pesar de las compras del BCRA el dólar se mostró a la baja, cayendo el tipo de cambio real multilateral a mínimos desde julio 2025. Esto se explica por la debilidad relativa del dólar a nivel global y flujos financieros vendedores en el mercado mayorista, en un contexto donde la aprobación de la reforma laboral en el Senado da señales de mayor gobernabilidad y reformas estructurales”, sostuvo Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

"La aprobación de la reforma laboral da señales de mayor gobernabilidad y reformas estructurales”, sostuvo Roberto Geretto.

Desde Rava Bursátil consideraron que “la revisión de cuentas del FMI presentó avances positivos tras la conclusión de la visita técnica, por lo que el organismo analiza un próximo desembolso de USD 1.000 millones, lo que favorece la cuenta neta del Banco Central luego del pago de intereses”.

Finalmente, el agente de compensación y liquidación Cohen reportó que “el buen momentum del mercado de cambios se sostiene por el mayor ingreso de divisas por préstamos financieros, menor dolarización de cartera que aprovechan las tasas de interés en moneda local y también por menor demanda de importaciones, esto último afectado por el menor nivel de actividad”.