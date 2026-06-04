Mercados: vuelven a subir las acciones y los bonos argentinos y retrocede el riesgo país

Wall Street hace una pausa tras recientes récord.

Los índices de las bolsas de Nueva York negocian dispares este jueves. A las 12:20 horas el Dow Jones de Industriales gana 1,4%, pero el panel tecnológico Nasdaq cae 0,6% y el promedio S&P 500 resta 0,1 por ciento. Hay que señalar que estos indicadores alcanzaron máximos históricos en lo que va de lapresente semana.

Con esa pausa en las principales referencias de Nueva York, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 0,6%, en los 3.180.000 puntos, tras caídas en las dos sesiones anteriores.

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Firmes además vienen los bonos soberanos en dólares de Argentina, que suman 0,3% en promedio esta rueda para las emisiones Globales y Bonares, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cae cuatro unidades, a 489 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhiben mayoría de alzas, encabezadas por Satellogic (+6,4%) y Globant (+2,7%).

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El precio del petróleo Brent del Mar del Norte cae 2,6%, a USD 95,30 el barril con entrega en agosto, mientras que la variedad WTI (crudo intermedio de Texas) para julio baja 3,3% a 92,81 dólares.

Con esta tendencia del petróleo, la tendencia se hace sentir en el impacto sobre las acciones argentinas del sector. YPF cae 0,7%, a USD 54,52, mientras que Vista Energy pierde 0,9 por ciento.

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“El escenario externo ofrece una ventana de oportunidad para la Argentina: menor tensión global, tasas internacionales algo más bajas y activos locales con mejor desempeño”, dijo Jorge Vasconcelos, analista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Sin embargo, la recuperación del nivel de actividad todavía no muestra un punto de inflexión claro. La clave pasa por armonizar reservas, inflación y actividad, con una demanda de dinero que aún no reacciona y un crédito que sigue limitado por la baja monetización y los elevados niveles de mora”, acotó Jorge Vasconcelos.

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A nivel corporativo, el productor brasileño de azúcar y etanol Raízen anunció que su filial Raízen Energía SA había firmado un acuerdo vinculante para vender sus operaciones de transformación y comercialización de combustibles en Argentina a Mercuria Energy Group Limited por 1.420 millones de dólares.

Los activos de la empresa en Argentina incluyen una refinería en la provincia de Buenos Aires, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en los dos principales aeropuertos del país, dos terminales de combustibles y la red de 894 estaciones de servicio Shell.

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Los expertos de Rava Bursátil comentaron que “el riesgo país continúa en la zona de los 500 puntos, a la espera de mayores precisiones sobre la modalidad de pago de los vencimientos del mes próximo. Dentro de este segmento, los títulos cortos ofrecen márgenes de apreciación limitados, mientras que el tramo medio y largo de la curva es el que se beneficiaría en un contexto de compresión del riesgo país”.

Por otro lado, “el índice Merval se encuentra por encima de los USD 2.100. YPF se encuentra en la zona de USD 55 y se dio a conocer que la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de Burford Capital sobre el fallo emitido el mes pasado”, añadieron desde Rava.

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“Las acciones globales se encaminan a registrar una segunda rueda consecutiva de caídas con un tropiezo en el rally vinculado a la IA“, indicó Max Capital.

“Israel y el Líbano acordaron implementar un nuevo alto al fuego tras negociaciones mediadas por EEUU, una condición que Irán había puesto para avanzar hacia un acuerdo de paz”, acotaron desde Max Capital.

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