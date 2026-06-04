El tapiz de Bayeux viaja a Londres con el mayor operativo de la historia para cuidar una obra de arte

El traslado del tapiz de Bayeux al British Museum de Londres movilizó una cantidad inédita de pruebas, protocolos y evaluaciones de riesgos (Foto: Europa Press)

El traslado del tapiz de Bayeux al British Museim de Londres, pactado para el próximo mes de julio, presenta un precedente singular en la industria de la conservación de arte: según el Ministerio de Cultura francés, nunca antes se han desarrollado “tantas pruebas, tantos protocolos y evaluaciones de riesgos para un solo traslado”, confirmó la ministra Catherine Pégard en conferencia de prensa. El dato diferencia esta operación de cualquier precedente, incluso frente a los dos únicos viajes anteriores que ha realizado la obra (en 1803 y durante la ocupación nazi), y posiciona a este periplo como referencia técnica ineludible para futuros movimientos internacionales de piezas de alto valor patrimonial.

La obra, bordada a finales del siglo XI y con 70 metros de largo, ha sido objeto recientemente de un estudio realizado por un equipo de conservadores que identificó 16.445 pliegues, 24.000 manchas y múltiples desgarrones en su superficie. Este nivel de fragilidad elevó el nivel de intervención y originó dispositivos inéditos para el transporte: todas las etapas del proceso han sido diseñadas por los mayores expertos en conservación y traslado convocados por el gobierno francés, ante la falta de referencia en obras equivalentes, tal como remarcó Delphine Christophe, directora general de patrimonio y arquitectura del ministerio.

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La decisión de exponer el tapiz fuera de Normandía, aún tras haber sido catalogado en 2007 por la Unesco en el registro de la Memoria del Mundo, corresponde al cierre temporal por reformas del Museo de Bayeux, en cuya sala principal se resguarda habitualmente. El presidente Emmanuel Macron acordó el préstamo con Reino Unido, planteando como argumento principal la conveniencia de su exposición durante el periodo de inmovilización por obras, frente al almacenaje fuera de vista pública.

La operación de conservación patrimonial prevé que el tapiz de Bayeux viaje en un cofre con control climático dentro de una jaula metálica con amortiguadores diseñada para reducir impactos (Foto: Lou Benoist/AP)

Una operación logística sin precedentes

A diferencia de otros traslados, la complejidad técnica de mover una pieza milenaria de 70 metros y 350 kilos exigió soluciones experimentales. El trazado contempla que el tapiz viaje dentro de un cofre a medida con control climático, protegido a su vez por una jaula metálica con amortiguadores, específicamente diseñada para reducir los impactos que podrían dañar la tela. Los equipos responsables completaron ya dos viajes de prueba desde Bayeux a Londres utilizando una réplica del original, con captores que monitorearon temperatura y vibraciones: los ensayos permitieron que la estructura absorbiera hasta el 96% de las vibraciones en caso de impacto, una tasa que, según Lucie Delhomme de Hizkia France, equivale a “la protección que recibe un bebé en una cuna durante un movimiento brusco”.

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Durante el trayecto, la temperatura se mantendrá fija en 20 °C y la humedad en 50%, condiciones críticas para la conservación de la pieza. Uno de los puntos más sensibles del procedimiento es la manipulación durante la llegada al Reino Unido: la última vez que hizo falta mover el tapiz, en el inicio de las obras del museo normando, se requirió un operativo con 90 personas y un sistema de rieles para garantizar la integridad de la obra.

Los responsables del proyecto ejecutaron un ensayo general con todas las modalidades técnicas con la afirmación de que “es un viaje inédito, pero estamos extremadamente tranquilos”, según Christophe en rueda de prensa. Las fechas concretas de la operación no han trascendido por motivos de seguridad, pero se conoce que la financiación estará a cargo del gobierno británico.

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El tapiz de Bayeux, bordado a finales del siglo XI, mide 70 metros y un estudio reciente detectó 16.445 pliegues, 24.000 manchas y múltiples desgarrones en la obra (Foto: REUTERS/Charles Platiau)

El cronograma de exposición en Londres

El plan oficial establece que el tapiz de Bayeux será instalado en el British Museum el 10 de septiembre y permanecerá expuesto hasta el 11 de julio de 2027, fecha programada para su regreso a Normandía. Durante este periodo, la pieza volverá a estar disponible después del cierre temporal del Museo de Bayeux, evitando su almacenamiento inactivo y reforzando la política de visibilidad del patrimonio en contexto de remodelación.

Este préstamo, cuya autorización presidencial y respaldo técnico han sido explicitados en cada etapa, marca un caso de estudio en la gestión de obras patrimoniales frágiles ante cierres de sedes institucionales: su resolución podría influir en futuras negociaciones de movilidad y exposición internacional de piezas comparables por complejidad y relevancia histórica.

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