Economía

“Se registraron muy buenos avances”: el FMI confirmó que concluyó la misión a la Argentina para la revisión del acuerdo

Desde el organismo internacional aseguraron que las conversaciones con el equipo económico continuarán en los próximos días. Cuáles son las metas que revisaron los técnicos del Fondo

Concluyó la misión del FMI
Concluyó la misión del FMI que llegó a la Argentina en el marco de la segunda revisión del acuerdo.

Tras una serie de encuentros con el equipo económico encabezado por Luis Caputo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que llegó a su fin la visita de los técnicos en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina por USD 20.000 millones en abril de 2025. Fuentes del organismo calificaron las reuniones como positivas.

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, destacaron desde la entidad presidida por Kristalina Georgieva.

Los enviados del prestamista de última instancia mantuvieron una serie de reuniones “con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”.

Funcionarios del Palacio de Hacienda evaluaron como positivo el encuentro realizado el martes pasado con técnicos del Fondo Monetario Internacional, que se prolongó durante gran parte del día. Poco antes de las 18, la misión del FMI, liderada por Cubeddu y Joshi, abandonó el Ministerio de Economía sin emitir declaraciones.

La llegada de los enviados del organismo internacional supuso un reto para el Gobierno argentino, que buscaba la aprobación de un nuevo “waiver” y la renegociación de la meta de reservas, condiciones necesarias para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones de dólares, una cifra que el mercado da por prácticamente asegurada, aunque, por el momento, no hubo novedades al respecto.

La delegación del FMI arribó a Buenos Aires el 5 de febrero para avanzar en la segunda revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y tratar la consulta del Artículo IV correspondiente a la situación argentina.

En cuanto a la meta de reservas, el Banco Central argentino asumió el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Tras la primera revisión, ese objetivo se modificó a un saldo negativo de 2.600 millones de dólares. El equipo económico no pudo alcanzar esta meta, en parte debido a una política cambiaria orientada a contener el valor de la moneda y a las ventas realizadas en medio de la volatilidad previa a las elecciones legislativas del año anterior.

Luego de cancelar pagos por 4.200 millones de dólares a acreedores a principios de año, el ministro Luis Caputo debió afrontar en los primeros días de febrero el vencimiento de más de 800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario explicó que el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizó esos activos para cumplir con las obligaciones.

A través de sus redes sociales, Caputo detalló el procedimiento adoptado por el Gobierno para el pago de intereses al FMI: “Si se pagaran en dólares, transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se abonan en DEGs, es necesario comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos, que es vendedor de DEGs. Es una operación habitual a precio de mercado”, indicó.

Los Derechos Especiales de Giro son un instrumento internacional creado por el Fondo Monetario Internacional. Sirven como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros. Su valor se establece a partir de una canasta de monedas principales y pueden utilizarse para reforzar las reservas internacionales de los Estados.

Noticia en desarrollo...

