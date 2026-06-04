Un fanático invadió la cancha en las Finales de la NBA y desafió a la seguridad para tomarse una selfie con Wembanyama

Las imágenes muestran el momento exacto en que el aficionado accede al campo y sorprende a los jugadores en pleno desarrollo del partido (@BrickCenter_)

Una invasión de cancha interrumpió el cuarto final del primer partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, cuando un fanático intentó tomarse una selfie con Victor Wembanyama y Mitchell Robinson.

El incidente ocurrió en el Frost Bank Center de San Antonio cuando restaban 6:28 en el reloj y los Knicks acababan de tomar la delantera 92-86. La escena, que fue registrada por múltiples cámaras y viralizada en redes sociales, sorprendió tanto a jugadores como a espectadores.

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La seguridad del estadio intervino de inmediato y escoltó al intruso fuera del campo sin que se produjeran lesiones ni daños. El público respondió con abucheos dirigidos al aficionado, mientras que los jugadores mostraron reacciones diversas: Wembanyama sonrió ante la situación y Robinson evidenció desconcierto.

La inesperada aparición de un fanático en la cancha marcó uno de los momentos más comentados del juego inaugural de las finales (Geoff Burke-Imagn Images/REUTERS)

Decisiones arbitrales y repercusiones inmediatas

La transmisión de ESPN incluyó la narración en vivo de Mike Breen, quien describió: “Un fanático acaba de correr hacia la cancha y quiere tomarse una selfie. La seguridad se lo lleva rápidamente. El público le da el abucheo apropiado, por suerte nadie resultó herido”. El analista Tim Legler sumó: “Es demasiado bueno para que pase eso” (en referencia a la sorpresa que le generó la irrupción del fanático).

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El episodio obligó a detener el partido durante cerca de un minuto. Los árbitros deliberaron y resolvieron reanudar el juego con un salto entre dos en el centro de la cancha (jump ball), ya que no pudieron establecer con precisión a qué equipo correspondía la posesión antes de la interrupción.

Wembanyama ganó el salto y la acción continuó. Tras la reanudación, los Spurs fallaron un tiro clave y los Knicks consolidaron su ventaja hasta cerrar el encuentro con un triunfo 105-95, según The New York Post

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El encuentro debió interrumpirse para que los árbitros definieran cómo reanudar la acción tras la invasión del campo (Daniel Dunn-Imagn Images/REUTERS)

Reacciones, contexto y antecedentes

El propio Wembanyama se refirió al episodio en conferencia de prensa: “Nunca estuve en una situación así. No supe cómo reaccionar. Me sorprendió casi tanto como aquella vez que un murciélago cruzó la cancha”, en alusión a un hecho ocurrido en 2024.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, minimizó el incidente y destacó la rapidez de la seguridad para controlar la situación.

Este tipo de invasiones resultan muy inusuales en la NBA, y más aún durante unas finales. Medios estadounidenses recordaron un hecho similar en la serie entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers en 2016, aunque la irrupción de este miércoles se viralizó con particular rapidez a través de imágenes y videos compartidos en plataformas sociales.

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El jugador francés compartió su asombro ante la situación durante el contacto posterior con los medios (Scott Wachter-Imagn Images/REUTERS)

De acuerdo con The New York Post, no se informó oficialmente si el aficionado fue arrestado, aunque la normativa en Texas es clara: ingresar a un área restringida dentro de un estadio constituye un delito y puede implicar sanciones legales, expulsión del recinto y prohibición de acceso a futuros eventos. La NBA prohíbe estrictamente este tipo de conductas y contempla medidas drásticas, como la pérdida de abonos de temporada.

La escena, que pareció más propia de un partido de fútbol que de baloncesto, reavivó el debate sobre la seguridad en los grandes eventos deportivos en Estados Unidos.

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Casos como el de Lionel Messi en la MLS o el episodio reciente durante el Super Bowl demuestran que la irrupción de fanáticos en el campo, aunque infrecuente, sigue siendo un desafío para las organizaciones.

Situaciones similares han tenido como protagonista a Messi en Estados Unidos, donde la seguridad también debió intervenir ante la presencia de aficionados en el campo (Katie Stratman-Imagn Images/REUTERS)

El incidente no alteró el resultado final del partido, pero dejó una imagen inusual y sumó un nuevo antecedente en la historia de las finales de la NBA.

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La investigación sobre la identidad y las consecuencias legales para el aficionado sigue abierta hasta el momento, mientras la liga y el estadio refuerzan los protocolos para evitar nuevas intrusiones.