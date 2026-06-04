Millones de personas están bajo alerta por tormentas severas, granizo e inundaciones en Estados Unidos

Millones de personas permanecen bajo alerta por tormentas severas e inundaciones en el centro de Estados Unidos, desde Texas hasta Minnesota. (REUTERS/Adrees Latif)

Una extensa área del centro de Estados Unidos permanece bajo alerta este jueves por el avance de tormentas severas y riesgo de inundaciones, situación que afecta a millones de personas desde Texas hasta Minnesota, según informan autoridades meteorológicas federales y estatales. El fenómeno, que se desarrolla el 4 de junio, responde a la combinación de un sistema de baja presión, altas temperaturas y humedad proveniente del Golfo de México.

De acuerdo con información suministrada por Fox Weather, el área de riesgo se extiende sobre las Llanuras del Norte y la región central del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias para varios estados, donde se esperan lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo a lo largo del jueves y los días siguientes.

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La secuencia de tormentas sigue un patrón atmosférico que se ha repetido durante la última semana, caracterizado por la interacción entre una vaguada en la corriente en chorro y temperaturas cercanas a los 32 °C (90 °F). El NWS indicó que esta configuración ya provocó inundaciones en Texas y una tormenta de granizo en Denver, Colorado, el lunes pasado.

¿Qué áreas de Estados Unidos están bajo alerta por tormentas e inundaciones?

El pronóstico de Fox Weather señala que las regiones más vulnerables abarcan desde el oeste de Texas, atravesando Nebraska, Dakota del Sur y Minnesota, hasta el noroeste de Iowa. El NWS clasificó el riesgo de tormentas severas en nivel 2 sobre 5 para sectores del sureste de Montana, noreste de Wyoming, buena parte de Dakota del Sur, norte de Nebraska y este de Minnesota.

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En cuanto a la amenaza de inundaciones, el nivel 1 sobre 4 se extiende por una franja que incluye Texas, Oklahoma y partes de Kansas, mientras que en el centro de Iowa, el sureste de Nebraska y el noreste de Kansas el riesgo es mayor. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y evitar desplazamientos innecesarios en áreas propensas a acumulación de agua.

Según datos de Fox Weather, la extensión del riesgo abarca a millones de residentes y viajeros, con impactos en zonas urbanas y rurales. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas en áreas de baja altitud y en regiones donde los sistemas de drenaje resultan insuficientes.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió lluvias intensas, vientos fuertes y granizo en las Llanuras del Norte y la región central del país. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

¿Qué condiciones meteorológicas generan estas tormentas en el centro del país?

Este episodio de tiempo severo obedece a la conjunción de varios factores meteorológicos. El NWS explicó que el ingreso de humedad cálida desde el Golfo de México alimenta la formación de nubes de gran desarrollo vertical, lo que propicia lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. Además, la presencia de una vaguada en la corriente en chorro y un sistema de baja presión en superficie favorecen el ascenso de aire húmedo y la inestabilidad atmosférica.

“La acumulación de humedad del Golfo y la persistencia de sistemas lentos favorecen la formación de lluvias intensas, con probabilidades medias a altas de superar los 25 milímetros (1 pulgada) en la región”, precisó la oficina del NWS de Midland/Odessa en un informe emitido el jueves.

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La interacción de estos sistemas puede derivar en episodios de granizo, rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora y descargas eléctricas frecuentes. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que la combinación de calor y humedad incrementa el potencial de precipitación acumulada en cortos periodos.

¿Cuánta precipitación se espera y cuáles son los riesgos asociados?

Según el análisis de modelos meteorológicos realizado por el Centro de Pronósticos de Fox, se estiman acumulados de entre 25 y 50 milímetros (1 a 2 pulgadas) de lluvia en zonas como Midland y Amarillo, Texas, así como en partes del este de las Dakotas y el oeste de Minnesota hasta el fin de semana. El NWS advirtió que en las áreas donde las tormentas sean más persistentes, los totales pueden superar los 75 milímetros (3 pulgadas).

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Esto incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas, caminos rurales y regiones con suelos saturados o afectados por incendios forestales recientes. Según el NWS, “las lluvias intensas pueden aliviar la sequía extrema en el Panhandle de Texas y Oklahoma, aunque el riesgo de inundaciones súbitas sigue vigente”.

El informe de Fox Weather destacó que “a pesar del peligro de anegamientos, la precipitación ayudará a mitigar la sequía en el sur y centro de las Grandes Llanuras”. Las lluvias pueden provocar el desbordamiento de ríos y arroyos, así como la interrupción de servicios básicos y vías de comunicación.

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El riesgo de tormentas severas alcanza sectores de Montana, Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska y Minnesota, según el pronóstico de Fox Weather. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)

¿Qué medidas adoptan las autoridades locales y estatales?

De acuerdo con Fox Weather, los sistemas de emergencia estatales en Texas y Nuevo México han desplegado recursos adicionales, incluidos equipos de rescate y personal especializado en respuesta a inundaciones. El gobernador de Texas mantiene activa la declaración de emergencia, mientras se supervisan zonas con antecedentes de inundaciones recientes y áreas con suelos erosionados por incendios, como en las cercanías de Ruidoso, Nuevo México.

El NWS recomendó a la población evitar zonas bajas, no cruzar caminos anegados y atender las alertas oficiales. “Las lluvias pueden provocar condiciones peligrosas en cuestión de minutos, por lo que es crucial no subestimar las advertencias meteorológicas”, señaló el organismo federal en su último comunicado.

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Entre las principales recomendaciones figuran:

Consultar fuentes oficiales antes de desplazarse.

Evitar conducir en zonas inundadas.

Preparar planes de evacuación en áreas de alto riesgo.

Mantenerse informados a través de canales oficiales y medios especializados.

¿Por qué se repiten estos fenómenos en esta época del año?

La región central de Estados Unidos suele experimentar episodios de tiempo severo entre la primavera y el inicio del verano, según el análisis del Servicio Meteorológico Nacional. Las masas de aire cálido y húmedo provenientes del Golfo de México se combinan con sistemas de baja presión y el paso de frentes fríos, lo que genera condiciones propicias para la formación de tormentas intensas.

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De acuerdo con el NWS, “el patrón actual es consistente con el comportamiento climático habitual de mayo y junio, cuando la corriente en chorro favorece la llegada de sistemas frontales desde el norte y la presencia de aire cálido desde el sur”.

El fenómeno conocido como “supercélula” también contribuye a la formación de tormentas de gran intensidad, capaces de producir granizo, vientos destructivos y, en ocasiones, tornados. En la jornada del martes, el NWS emitió advertencias para el sur del condado de Carter, Montana, por la aproximación de una supercélula que fue registrada por cazadores de tormentas de Fox Weather.

Texas, Oklahoma, Kansas, Iowa y Nebraska enfrentan riesgo de inundaciones repentinas por lluvias intensas y acumulación de agua en zonas urbanas y rurales. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

¿Qué impacto tuvieron las tormentas recientes en las comunidades afectadas?

Durante los últimos días, diversas localidades del centro del país registraron daños en infraestructura, interrupciones en el servicio eléctrico y anegamientos en viviendas y caminos. En Katy, Texas, se documentaron escenas de automóviles desplazándose por calles inundadas, de acuerdo con imágenes difundidas por Fox Weather. Las autoridades locales debieron intervenir para asistir a conductores y residentes en zonas críticas.

En Denver, Colorado, el lunes se reportó una intensa granizada que afectó vehículos y propiedades, según el NWS. La recurrencia de estos episodios genera preocupación entre la población y obliga a reforzar los sistemas de alerta temprana y la coordinación de respuestas rápidas por parte de los servicios de emergencia.

El impacto económico inmediato incluye la suspensión de actividades comerciales, el cierre temporal de escuelas en áreas puntuales y la movilización de recursos para reparar daños en infraestructura vial y eléctrica. Las aseguradoras anticipan un aumento en la presentación de reclamos por daños materiales vinculados a las tormentas.

¿Qué se puede esperar para los próximos días en la región central de Estados Unidos?

Según el pronóstico extendido de Fox Weather, se prevé que las condiciones de inestabilidad persistan al menos hasta el fin de semana en el centro y norte del país. El desplazamiento lento de los sistemas atmosféricos favorece la formación recurrente de lluvias intensas y tormentas eléctricas en áreas ya afectadas por precipitaciones previas.

El NWS recomienda a los habitantes de zonas bajo alerta consultar periódicamente los avisos oficiales y mantener preparativos ante posibles evacuaciones o cortes de servicios. Las lluvias podrían continuar beneficiando regiones afectadas por la sequía, aunque el riesgo de inundaciones súbitas permanece elevado debido a la saturación de los suelos y la topografía de la zona.

La vigilancia meteorológica permanecerá activa, mientras los equipos de emergencia y los servicios meteorológicos estatales monitorean la evolución de los sistemas para brindar información precisa y actualizada a la población.