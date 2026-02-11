Los bancos le ganaron a las fintech: la reforma laboral no permitirá pagar salarios en billeteras virtuales

Las cámaras bancarias argumentaron que los salarios en cuentas tradicionales son clave para el financiamiento de pymes y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Nación Argentina avanzó en las últimas horas con una versión modificada de la reforma laboral, en la que se eliminó el artículo que posibilitaba el pago de salarios en billeteras virtuales. La decisión representó una victoria para los bancos en una disputa que involucra a entidades financieras, el sector fintech, representantes de trabajadores y autoridades regulatorias. La pulseada por el control y uso de los fondos salariales se mantuvo como uno de los ejes del debate parlamentario y expuso las tensiones entre modelos de negocio y regulaciones.

El proyecto original de reforma laboral incluía un apartado que habilitaba la acreditación de remuneraciones en billeteras digitales, además de las cuentas bancarias tradicionales. En el texto, el Artículo 35 establecía: “Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago que cumplan con los requisitos regulatorios que establezca el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad”. Sin embargo, los legisladores retiraron la referencia a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) en la versión que será tratada en el Senado, dejando como únicas vías legales para el pago de sueldos las cuentas bancarias y las instituciones de ahorro oficiales.

La eliminación de ese fragmento respondió a una fuerte presión por parte de las cámaras bancarias, que argumentaron que el desvío de los flujos salariales hacia las billeteras digitales podría poner en riesgo el financiamiento de la economía productiva. El sector bancario sostuvo que los depósitos provenientes de las nóminas salariales constituyen la “materia prima” necesaria para otorgar crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes). La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) expresaron en un comunicado que la canalización de fondos hacia los PSP se realiza principalmente a través de fondos comunes de inversión (FCI), lo que limita la capacidad de los bancos de transformar esos recursos en préstamos de mediano y largo plazo.

El sector fintech defiende la libertad de elección y busca que los trabajadores puedan cobrar sus salarios en la plataforma de su preferencia

El comunicado de las cámaras bancarias remarcó que “cuando los fondos son canalizados a través de los PSP, son gestionados principalmente mediante la colocación en Fondos Comunes de Inversión (FCI)”. Según su postura, esto socava la capacidad del sistema financiero para financiar a empresas y consumidores argentinos, ya que las billeteras digitales destinan la mayor parte de los fondos a instrumentos de muy corto plazo, mayormente money market, que por regulación prudencial no pueden convertirse en préstamos a más de 30 días.

Las entidades bancarias también advirtieron sobre un “cuello de botella” regulatorio. Afirmaron que aproximadamente el 40% de los depósitos del sistema financiero ya se encuentra invertido de forma indirecta en fondos money market. Sostuvieron que la aprobación del artículo eliminado habría incrementado ese porcentaje, ampliando el volumen de fondos inestables y disminuyendo la base prestable para créditos productivos. Los bancos señalaron que, aunque esos fondos retornen al sistema financiero, lo hacen como depósitos institucionales, concentrados y volátiles, que requieren mayores colchones de liquidez y no pueden ser utilizados para financiar a pymes.

Las normas de liquidez del Banco Central exigen a las entidades bancarias mantener un coeficiente de liquidez del 100% sobre los depósitos provenientes de los PSP vía FCI, debido a su clasificación como inestables. En este contexto, el presidente de ABA, Claudio Cesario, afirmó en el pasado que para poder prestar se necesita “materia prima”, es decir, los depósitos, y advirtió que si los depósitos salen del sistema bancario, el crédito se encarece, especialmente para familias y pymes. Cesario definió la cuenta sueldo como “la espina dorsal del sistema”. Además, mencionó que los depósitos bancarios cuentan con una garantía de hasta $25 millones y destacó que en las últimas dos décadas no se registraron casos de asalariados o jubilados que no cobraran su salario por fallas en la operatoria bancaria.

El texto legal muestra el fragmento eliminado de la reforma laboral argentina, que permitía el pago de salarios a través de billeteras digitales bajo regulación del BCRA, ahora excluido del debate en el Senado.

Desde el sector aseguran que gran parte de los legisladores vieron que quitarle sueldos y jubilaciones a los bancos significa es desfinanciar el sistema de crédito. “Los porcentajes que van a crédito son altísimos, en cambio en la billetera no, a los sumo van a Money Market para remunerar cuentas, pero no a crédito. Se desfinancia el sistema de crédito y eso le preocupaba al gobierno y a los legisladores”, destacó una fuente de la industria financiera.

Del lado de las fintech, la discusión se centró en la libertad de elección y la posibilidad de que los trabajadores y jubilados puedan elegir dónde cobrar sus haberes, en función de su conveniencia, los rendimientos ofrecidos y la experiencia de uso. Desde la Cámara Argentina de Fintech argumentaron que restringir la elección no protege a los usuarios, sino que preserva un privilegio del sistema bancario que existe desde hace más de 30 años. La entidad sostuvo que ampliar la libertad de elección fortalece, moderniza y hace más justo el sistema financiero.

La controversia entre bancos y fintech no sólo involucró aspectos operativos, sino también cuestiones de competencia, acceso a servicios y modernización del sistema de pagos. El segmento de billeteras virtuales creció en los últimos años y se consolidó como una alternativa relevante para la administración del dinero en Argentina. Encuestas privadas señalaron una creciente preferencia por parte de trabajadores y usuarios hacia las nuevas plataformas de pago, aunque la mayoría de los salarios siguió depositándose en cuentas bancarias.

El debate en torno al artículo eliminado reflejó preocupaciones sobre el impacto macroeconómico de los cambios en la circulación del dinero. Los bancos advirtieron que la migración masiva de fondos salariales a las fintech y PSP podría modificar la naturaleza de los depósitos, volviéndolos más volátiles y menos aptos para el crédito a largo plazo. Este fenómeno, según los bancos, afectaría la capacidad del sistema para financiar inversiones productivas en un contexto donde las pymes enfrentan dificultades para acceder a financiamiento competitivo.

La eliminación del fragmento que habilitaba el pago de salarios en billeteras virtuales se produjo tras una serie de discusiones entre representantes de las entidades financieras, funcionarios del gobierno y legisladores. El texto que finalmente será tratado por el Senado mantiene como única vía legal de pago de haberes las cuentas bancarias y las instituciones de ahorro oficiales, excluyendo a los PSP que cumplan con los requisitos del Banco Central.

El conflicto entre bancos y fintech por el control del flujo de salarios expuso intereses contrapuestos y visiones diferentes sobre la modernización del sistema de pagos y la regulación financiera. Las cámaras bancarias defendieron el statu quo, apuntando a la estabilidad y la capacidad de otorgar crédito, mientras que las fintech promovieron la competencia, la digitalización y la libertad de elección. La decisión parlamentaria marcó un hito en la discusión sobre el futuro del sistema financiero argentino y la relación entre entidades tradicionales y nuevos actores tecnológicos.

El proceso legislativo continuará en el Senado, donde se debatirán los cambios introducidos en la reforma laboral. La cuestión sobre el uso de billeteras virtuales para el pago de sueldos permanece como un tema abierto en la agenda pública y empresarial, con argumentos a favor y en contra que involucran tanto la estabilidad macroeconómica como la innovación tecnológica y la inclusión financiera.