Economía

Una empresa de Bioceres reestructuró una parte de su deuda por más de USD 42 millones

Rizobacter consiguió una adhesión de 86% en la oferta para canjear obligaciones negociables y estirar vencimientos hasta 2029

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Rizobacter, una empresa de Bioceres Corp, consiguió reestructurar la mayor parte de los USD 42 millones en obligaciones negociables.
Rizobacter, una empresa de Bioceres Corp, consiguió reestructurar la mayor parte de los USD 42 millones en obligaciones negociables. (Rizobacter)

Rizobacter, una empresa de Bioceres Corp, alcanzó una adhesión superior al 86% en la oferta para canjear obligaciones negociables por USD 42,68 millones, lo que permitirá a la compañía extender vencimientos hasta 2029, en un contexto de incertidumbre luego de la reciente quiebra de Bioceres S.A.

El resultado de la reestructuración se conoció tras completar la segunda operación consecutiva en el mercado de capitales, en el marco de su estrategia para adecuar el perfil financiero con el objetivo de evitar un incumplimiento de los mismos.

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Según el comunicado oficial de la firma, dedicada a la producción y comercialización de insumos biológicos y tecnológicos para la agricultura, la operación involucra las Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisión. A la vez, se detalló que la propuesta contempló la emisión de nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en Clases A, B y C, con una tasa anual del 9% y vencimiento el 3 de septiembre de 2029. Además, la oferta incluye un pago inicial del 20% del capital para los participantes, previsto para el 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Gerónimo Watson, director de la compañía, expresó: “Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”.

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Planta Bioceres
La planta de Bioceres en Santa Fe.

De esta forma, la empresa logró un avance en la extensión de sus compromisos financieros, alineado con el fin de consolidar una estructura más sostenible.

El antecedente

Cabe destacar que se trata de la segunda operación consecutiva que Rizobacter completa con éxito en el mercado de capitales. Semanas atrás, la firma había registrado una adhesión superior al 75% en el canje de la ON Serie VIII Clase B, por unos USD 3,8 millones, también extendiendo vencimientos hasta septiembre de 2029.

El comunicado resaltó que “ambas operaciones forman parte de una estrategia integral orientada a extender plazos, mejorar previsibilidad y consolidar una estructura financiera más sostenible hacia los próximos años”.

En paralelo, la empresa ya llegó a acuerdos en términos similares con una parte importante de las entidades bancarias con las que opera, bajo el mismo esquema de adecuación y extensión de vencimientos financieros.

Rizobacter, fundada por Ricardo Yapur en Pergamino en 1977, pasó a estar bajo el control mayoritario de Bioceres Crop Solutions (BIOX) tras la compra del 50,01% de sus acciones en 2016.

En el último tiempo, el grupo experimentó una expansión global, con presencia en más de 25 mercados y adquisiciones como la de ProFarm Group por USD 243 millones. La estructura de la empresa, que incluía a Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres S.A. en Argentina y BIOX en el Nasdaq, enfrentó dificultades tras una serie de crisis, iniciadas con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

Bioceres
Federico Trucco y Juan Sartori.

En 2025, Bioceres S.A. fue declarada en quiebra en Santa Fe, en un contexto de disputas internas y acusaciones entre las distintas gestiones. El ex CEO Federico Trucco, actualmente al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien asumió el control de la compañía ese mismo año, mantienen diferencias profundas sobre el origen de la crisis. Allegados a Sartori responsabilizan a la administración anterior por un “profundo deterioro económico y financiero”, y estiman que las pérdidas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025 alcanzaron los USD 180 millones, por encima de los USD 130,3 millones del año previo.

Una de las decisiones más cuestionadas fue la desconsolidación intencional de BIOX, que, según el círculo de Sartori, provocó una pérdida cercana a los USD 350 millones en el patrimonio neto de Bioceres.

En tanto, fuentes cercanas a Trucco aseguran que la nueva administración no tuvo intención real de cumplir con los compromisos y que la estrategia buscaba aumentar la participación accionaria en BIOX, cuya cotización cayó de USD 7 a fines de julio a USD 0,62 por acción tras varias ventas de emergencia impulsadas por Sartori.

Finalmente, ProFarm Group, adquirida en 2022, fue cedida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, lo que facilitó que el fondo Jasper Lake se quedara con la compañía por aproximadamente USD 15 millones.

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