Economía

Autos más baratos e impacto en la industria: más del 90% de los 0 km importados no pagará aranceles en 2026

Entre el programa para híbridos y eléctricos, y distintos acuerdos comerciales, apenas un 10% de los 0 km que ingresan del exterior seguirán pagando arancel extrazona. Se negocia un acuerdo Mercosur-Japón a largo plazo

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Vista compuesta de una planta de ensamblaje de automóviles con robots y coches en producción, y un puerto con un buque de carga, tren y bandera de México.
A través de los acuerdos comerciales de Argentina con otros países y del cupo de autos híbridos y eléctricos, el 91% de los vehículos nuevos que entren este año lo harán sin pagar arancel de importación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado automotor en general, y las empresas automotrices locales en particular, aguardan todavía que se puedan destrabar las negociaciones que los gobiernos de la Argentina y México llevan adelante para poder renovar el acuerdo comercial que se interrumpió al llegar al vencimiento el pasado 19 de marzo.

Algo similar se espera que ocurra, aunque por factores internos y no en relación con Argentina, en Estados Unidos para dar forma final al convenio acordado entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump a comienzos de este año.

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Estos acuerdos permitirían importar una cantidad determinada de automóviles desde ambos países sin abonar el arancel extrazona del 35% que se aplica a los vehículos de origen fuera del bloque. Esto se traduciría en precios de venta más bajos.

De prosperar ambos convenios, entre el régimen de intercambio vigente con Brasil y el cupo de híbridos y eléctricos, 350.000 de los 400.000 autos que vienen a Argentina desde otros países ingresarán sin pagar arancel de importación. Es un cambio profundo en las reglas de juego, que hasta hace tres años tenía el 65% del mercado local distribuido en autos nacionales, mientras que hoy ese porcentaje apenas llega al 35 por ciento. El impacto sobre la industria nacional resulta inevitable, aunque el 70% de los autos importados son ingresados por las propias terminales locales como complemento de su oferta de modelos fabricados en el país.

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Un Volkswagen Taos gris oscuro estacionado en un césped verde con hojas secas y árboles al fondo, bajo la luz del sol
México provee el 5% del parque de autos 0 km que se venden en Argentina. La Nueva Volkswagen Taos es el ejemplo de un modelo que era nacional hasta 2025 y ahora viene desde México sin arancel.

El caso mexicano

En el caso de México, el acuerdo se basa en un monto de dinero y no en un cupo de vehículos. La renovación aún no se concretó porque Argentina busca incorporar nuevas posiciones arancelarias para equilibrar el intercambio entre los autos que exporta a México y los que importa. En los últimos años, esta relación comercial generó un saldo deficitario para el país.

Las conversaciones no son nuevas, a punto tal que la última renovación fue solo por un año, de 2025 a 2026. Aunque México mantiene una postura firme y acepta pocas modificaciones respecto a las propuestas argentinas, algunas fuentes cercanas a las negociaciones señalan que uno de los principales obstáculos es la duración del nuevo acuerdo, ya que la Argentina aspira a que tenga una vigencia mínima de diez años.

Hoy se importan desde latitudes mexicanas los Nissan Versa y Sentra, y empezarán a hacerlo en el segundo semestre las pickup Frontier que se fabricaban en la Argentina hasta octubre pasado en Córdoba. También llegan desde el país azteca los Ford Bronco Sport y Ford Maverick, las pickup RAM 2500 y Chevrolet Silverado, los Kia K3 y K4, el Honda ZR-V, la gama Q5 de Audi y los Volkswagen Taos, Tiguan y Vento.

Entre las novedades que podrían llegar desde Estados Unidos con el acuerdo comercial con Argentina está el Jeep Wagoneer, según confirmó Stellantis Argentina. REUTERS /Rebecca Cook
Entre las novedades que podrían llegar desde Estados Unidos con el acuerdo comercial con Argentina está el Jeep Wagoneer, según confirmó Stellantis Argentina. REUTERS /Rebecca Cook

El acuerdo con Estados Unidos

En el caso de Estados Unidos, la condición para que se puedan importar vehículos con arancel 0% es que haya una limitación de unidades, que se han pactado en 10.000 autos por año, y por orden de llegada al puerto. En este caso, aunque hay muchos posibles vehículos que podrían importarse desde Norteamérica, las marcas que tienen mayor volumen y disponibilidad de modelos son Ford, Chevrolet, Stellantis (Jeep y RAM) y Toyota.

Los modelos que ya fueron anunciados con una reducción de precio son los Ford Mustang, Ford Bronco y Ford F150, a los que se podrían modelos como Ford Expedition también. Por el lado de GM, hay una nueva gama de vehículos electrificados como los Chevrolet Blazer y Equinox que podrían sumarse al SUV grande Tahoe. En Stellantis se evalúa importar Jeep Grand Cherokee y Grand Wagoneer y RAM 1500 y 3500. Mientras que Toyota podría traer la pickup Tacoma e incluso también la Tundra, aunque esos modelos todavía están en evaluación.

El 45% de los autos nuevos que se venden actualmente en Argentina vienen sin arancel de importación desde Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker
El 45% de los autos nuevos que se venden actualmente en Argentina vienen sin arancel de importación desde Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker

Los otros acuerdos

Así, actualmente los únicos acuerdos vigentes son los regionales con Brasil, Uruguay y Colombia con arancel 0%, el nuevo con el mercado común europeo que tiene un cupo este primer año de 10.000 unidades y desde 2027 a 2032 subirá a 15.500 autos con motorización térmica (motores de combustión interna) con un arancel del 17,5 por ciento.

La otra condición que permite importar autos sin arancel es la del cupo de híbridos y eléctricos, que tiene un tope de USD 16.000 FOB (precio en puerto de salida) y un cupo máximo de 50.000 unidades anuales hasta 2029 inclusive. Si bien este programa del Gobierno no es vinculante con ningún país en especial, más del 80% de ese cupo fue utilizado por marcas o productos chinos, que tienen la escala industrial y los costos subvencionados para tener muchas ofertas dentro de esas limitaciones.

Así, sobre un mercado de 615.000 autos que la industria proyecta para este año, y teniendo en cuenta que unos 215.000 serán de fabricación nacional, el total de autos importados debería rondar las 400.000 unidades.

De ellos, 265.000 autos vendrán desde Brasil (45% del total), 50.000 serán del cupo de híbridos y eléctricos (8%), otros 31.000 llegarán desde México y Uruguay (5%) y otros 10.000 desde Estados Unidos, podría decirse que el 57% de los autos 0 km que se venderán en Argentina y el 91% de los importados estarán exentos de arancel de importación, y otros 10.000, los que vendrán desde Europa, lo harán con una reducción del 50 por ciento.

Vehículos como la nueva Toyota RAV4 que se presentará la semana próxima en Argentina, podrían entrar al mercado sin arancel de importación si se concreta un acuerdo Mercosur-Japón. REUTERS/Manami Yamada
Vehículos como la nueva Toyota RAV4 que se presentará la semana próxima en Argentina, podrían entrar al mercado sin arancel de importación si se concreta un acuerdo Mercosur-Japón. REUTERS/Manami Yamada

Quedan solo los mercados de Japón, Corea del Sur y Tailandia, los otros tres grandes países productores de automóviles de relevancia internacional, con los que no hay acuerdo comercial alguno.

A raíz de esta situación, en los últimos días surgió desde Brasil la novedad del inicio de las charlas entre el Mercosur y Japón, para tratar de cristalizar un acuerdo de complementación económica que favorezca a ambos mercados, aunque según fuentes argentinas consultadas, “todavía no hay más que algunas charlas preliminares. Aunque ambas partes están de acuerdo en los beneficios de un convenio de intercambio comercial, todavía no se están haciendo reuniones técnicas al respecto”.

De ese país actualmente llegan modelos de Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Suzuki y Mitsubishi. De hecho, Toyota lanzará la semana próxima en el mercado argentino dos SUV importados de Japón como son el RAV4 y el bZ4x, 100% eléctrico.

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