Economía

Caputo defendió el rumbo económico y anticipó: “Por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”

El funcionario expuso ante empresarios y referentes del sector privado. Sostuvo que para mayo se espera una inflación más baja que en abril. También, aseguró que si el BCRA no comprara dólares a diario, este valdría $1.100

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Luis "Toto" Caputo - 12° Latam Economic Forum
Luis Caputo inició el foro con un repaso de datos económicos y críticas a los discursos opositores

El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió la jornada del Latam Economic Forum 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Durante su intervención, el funcionario sostuvo que existe una divergencia probablemente nunca vista entre los datos y el relato sobre la situación económica actual. Caputo centró su exposición en un repaso de los principales indicadores macroeconómicos, con el objetivo de subrayar el rumbo de la gestión y la confianza en la estabilidad.

Caputo explicó que tanto él como el presidente decidieron enfocarse en los datos económicos concretos para enfrentar el relato, al que definió como una construcción que no refleja la realidad. “Estamos haciendo esto porque es la mejor forma que tenemos de combatir el relato”, afirmó el ministro durante su presentación.

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Entre los datos presentados, resaltó que la inflación volvió a descender y alcanzó 2,6% en abril. Agregó que para mayo se espera una baja aún mayor y que las expectativas inflacionarias permanecen ancladas tanto para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) como para los operadores privados. Caputo señaló que para los próximos doce meses se proyecta una inflación en torno al 20%, sin cambios bruscos a la vista.

El ministro también detalló que la variación de la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, el registro más bajo desde agosto del año anterior. Además, mencionó un récord de exportaciones de bienes en abril, que llegó a casi 9.000 millones de dólares. Proyectó que este año se alcanzarían 100.000 millones de dólares en exportaciones totales, con la agroindustria aportando 17.000 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año.

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Durante su discurso, Caputo remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y sostuvo que la confianza de los inversores depende de la continuidad del rumbo económico.

Entre otros datos, Caputo remarcó el récord de actividad aerocomercial en el primer cuatrimestre, con 17,9 millones de pasajeros, y subrayó que el estimador mensual de actividad económica alcanzó un máximo histórico. Insistió en que “los datos son la realidad” y cuestionó la imagen de crisis instalada en parte de la opinión pública.

Luis Toto Caputo en el Latam Economic Forum
Luis Toto Caputo en el Latam Economic Forum

El ministro hizo hincapié en la distorsión entre la percepción y la estadística: “La realidad son los datos, y los datos muestran esto. No nos dejemos psicotear más con lo que se escucha y lo que se ve”. Agregó que “hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es un dato duro”.

Al analizar el impacto político, Caputo sostuvo: “El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. Eso es lo que va a seguir pasando”. También aseguró que Javier Milei ganará las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2027.

En la última parte de su exposición, Caputo hizo especial referencia a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario: “El Banco Central ya no es que tenga que defender el peso, tiene que defender el dólar. Si no estuviera el Banco Central comprando más de USD 100 millones por día, el dólar ya valdría $1.100”. El ministro destacó que el ritmo de compras de divisas por parte de la entidad alcanzó cifras récord y que, de mantenerse esa tendencia, el Banco Central podría adquirir USD 23.000 millones en el año.

Caputo atribuyó la actual situación a una “decisión política” de mantener el orden macroeconómico y destacó la posición de la Argentina frente a shocks externos, tomando como referencia las reuniones del G20 y el reconocimiento internacional por el superávit fiscal y energético.

También proyectó que 2027 será “el año de mayor crecimiento” del período presidencial y sostuvo que “el presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a mantener”. En cuanto a inversiones, aseguró que “estamos viendo un interés brutal en invertir en la economía real” y que la llegada de capitales responde tanto a la gestión económica como al liderazgo internacional del presidente.

El ministro destacó el objetivo de continuar bajando impuestos en la medida en que se consolide el superávit fiscal. “Si la economía crece seis, siete, ocho por ciento en los próximos años, los impuestos más distorsivos en la historia del mundo se van en dos años”, anticipó. Detalló que hay proyectos aprobados por treinta mil millones de dólares y una cartera potencial de ciento cuarenta mil millones, especialmente en energía, minería y economía del conocimiento, con impacto directo en crecimiento, empleo y generación de dólares.

El Latam Economic Forum se consolidó en la última década como un espacio de referencia para el análisis y debate de la coyuntura económica, con la participación de protagonistas centrales del sector público y privado y un enfoque puesto en el impacto social de las políticas públicas.

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