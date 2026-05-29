Martín Rappallini, presidente de la UIA: “Todavía no impactaron las inversiones en la economía”

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, afirmó que las inversiones anunciadas aún no tienen impacto visible en la economía argentina

En diálogo exclusivo con Infobae al Regreso, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, sostuvo que el impacto de las inversiones prometidas aún no se refleja en la economía, mientras la actividad industrial cayó 0,5% en abril.

Durante la charla, Rappallini detalló: “Esta transición que vos planteás, en la que cuando hablamos del país de las inversiones todavía no llegó. O sea, todo lo que se está planificando, los 80 mil millones, todavía no están impactando en la economía”.

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El dirigente remarcó que la industria enfrenta “una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores”, especialmente los de mano de obra intensiva, y que “la construcción está con una caída de actividad importante”.

La industria profundiza su caída y reclama condiciones de competitividad global

Según el índice OJF, la actividad industrial cayó 0,5% en abril respecto de marzo, con caídas marcadas del 17,5% interanual en automotrices, 13,1% en despachos de cemento y 15,2% en faena bovina.

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Solo un 25% de la economía argentina corresponde al sector transable, por lo que las importaciones impactan de forma limitada en los precios relativos

Rappallini advirtió: “No es que la economía está partida. Todavía el funcionamiento depende de la economía histórica”. Añadió que “la industria debe adaptarse a nuevos precios de la economía”, insistiendo en que “con motores como la inversión, cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener los consumos, por lo menos, del 2022”.

El presidente de la UIA planteó que “la economía no estaba anabolizada. Hace 15 años que no crece”, y subrayó que el país tiene “niveles de producción industrial por habitante la mitad que Brasil”. Relacionó la crítica situación sectorial con el peso de los impuestos: “En el caso de los autos, 60% son impuestos. Ahí tenés todo el Estado adentro, toda la improductividad”.

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Consultado sobre el impacto de las importaciones y las distorsiones, explicó: “Las importaciones impactan en el sector transable, solamente el 25% de la economía. Vos no podés corregir todos los precios relativos poniendo presión a un sector solo”. Insistió en que “la industria argentina debe adaptarse a los precios internacionales, pero también hay que corregir asimetrías y distorsiones”.

Rappallini señaló que la industria de mano de obra intensiva, como textil, calzado y metalmecánica, enfrenta una situación crítica por la baja competitividad (Infobae en Vivo)

El desafío de la competitividad y la agenda para la recuperación

Rappallini enfatizó la necesidad de “nivelar la cancha” para los sectores tradicionales: “En la próxima reducción de impuestos tiene que estar el sector transable, que es el sector que más impactado está en los últimos dos años”.

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Defendió que las condiciones de competitividad global deben alcanzar a toda la industria: “El Súper RIGI está bien, porque lo que yo te quiero decir es que cuando vos hacés un Súper RIGI, lo que estás definiendo conceptualmente es que este sector necesita condiciones globales para competir. Pero eso mismo que pasa en estos sectores está pasando en los sectores tradicionales”.

Sobre la relación con el Gobierno, Rappallini sostuvo: “Nosotros de la UIA hemos permanentemente planteado los problemas, todo el tiempo: de pérdida de empleo, de pérdida de actividad, todos los informes. Ahora también estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con bajar la inflación, estamos de acuerdo con bajar los impuestos”.

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La actividad industrial argentina cayó un 0,5% en abril, afectando especialmente a los sectores automotriz, cementero y de faena bovina

Consultado por las medidas concretas, el dirigente repasó: “Fuimos protagonistas de la ley laboral. Es muy importante también toda la baja retención. Tenemos toda una agenda de trabajo que es bajar los impuestos al trabajo”. En ese sentido, propuso “tomar a cuenta el IVA, los aportes, porque son sectores que tienen una informalidad del 60%”.

Mano de obra intensiva y el futuro del tejido industrial

El titular de la UIA remarcó que los sectores más afectados “son los de mano de obra intensiva: textil, calzado, metalmecánica”. Reconoció que “ha habido despidos”, y que la propuesta del sector apunta a “formalizar la economía y bajar el costo laboral”.

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Rappallini insistió en la importancia de defender el tejido empresarial nacional: “La riqueza de un país no es solamente la energía, la minería, es también el tejido empresario, la capacidad, el tener gente que sabe hacer cosas y que lo sabe hacer bien y a nivel internacional”. Propuso que “el sector tradicional transable tenga el mismo régimen que tiene el RIGI y el Súper RIGI”.

Rappallini pidió igualdad de condiciones fiscales y de competitividad global para todos los sectores del tejido industrial, incluyendo los tradicionales (Infobae en Vivo)

Sobre la posibilidad de más cierres de empresas, expresó: “Esperemos que haya una reactivación de la economía y que podamos… Si yo me hubiera rendido frente a los obstáculos, no hubiera podido progresar”. Subrayó que “hoy por hoy los sectores de mano de obra intensiva están muy complicados. Y están muy complicados por el problema de competitividad y también de actividad”.

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Desde su rol en la Unión Industrial, Rappallini concluyó: “Tenemos que dialogar más y que se entienda sistémicamente cómo se mejora un país”. Sostuvo que el diálogo con funcionarios “es excelente” y que el objetivo es “llevar soluciones, encontrar caminos”.

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