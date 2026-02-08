Economía

Las Fintech les respondieron a los bancos por un artículo clave del proyecto de reforma laboral

Se trata del que habilita el pago de salarios vía Proveedores de Servicios de Pago (PSP), billeteras virtuales y otros “actores no bancarios”. Según los bancos, eso implicaría “pérdida de protecciones legales esenciales”. Las fintech lo niegan y dicen que el salario o una de las pocas operaciones masivas donde aún no hay libertad de elección del canal

Un hombre joven muestra una
Un hombre joven muestra una expresión de sorpresa y alegría mientras utiliza una aplicación de billetera virtual en su teléfono móvil, reflejando el auge de las transacciones digitales y la adopción de nuevas tecnologías financieras en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Proveedores de Servicios de Pago y Billeteras digitales respondieron hoy que “ninguno de los argumentos (bancarios) se sostiene y que las cuentas de pago son un “esquema robusto” de seguridad de los fondos

La disputa entre bancos y Proveedores de Servicios de Pago (PSP), billeteras virtuales y otros “actores no bancarios” en torno de un artículo del proyecto de “modernización laboral” que el gobierno envió al Congreso y cuyo tratamiento y aprobación quiere acelerar a partir de esta semana, tuvo un cruce de argumentaciones este fin de semana.

El sábado, las cámaras bancarias, Adeba, ABA y Abappra enviaron a Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, a Martín Menem, titular de Diputados, y a todos los legisladores vinculados a la iniciativa un documento en el que afirman que el artículo 35 entraña “una pérdida de protecciones legales esenciales”, no brinda garantías e implica un “mayor riesgo” para los usuarios además de significar una “asimetría regulatoria” y una “supervisión insuficiente” y reduciría la capacidad crediticia de los bancos.

Hoy la Cámara Argentina Fintech, que agrupa a todos los sectores y servicios que la nueva normativa habilitaría como canales director para el pago de sueldos respondieron con un documento que de entrada planteó dos preguntas conectadas: ¿Quién debe decidir dónde cobra un trabajador su sueldo? ¿El trabajador según su conveniencia o los bancos?

La Cámara, obviamente, impulsa la libertad de elección para cobrar salarios y que -como dice el documento que difundieron hoy- los trabajadores puedan elegir libremente dónde acreditar sus salarios, incluyendo cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados y regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“El debate en curso no trata de imponer el uso de billeteras virtuales, sino de ampliar derechos, promover la competencia y adecuar el marco legal a una realidad económica que ya existe, caracterizado por la adopción masiva de cuentas digitales, la interoperabilidad y el uso cotidiano de instrumentos electrónicos para administrar ingresos y realizar pagos”, dicen las Fintech. Y afirman que permitir la acreditación de salarios en cuentas de pago reguladas no implica imponer cambios ni asumir nuevos riesgos, sino actualizar la normativa laboral a una realidad ya consolidada y ampliamente documentada por indicadores oficiales del Banco Central.

Las cuentas de pago, dicen, “son hoy un componente estructural del sistema financiero”. Y como respaldo precisan que según el BCRA, en diciembre se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de $88,7 billones. (+24,8% en cantidad de operaciones y del 24,4% en montos reales de crecimiento interanual). “El 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital. En términos simples, millones de personas ya administran su dinero todos los días a través de estas cuentas”.

En ese contexto, prosigue el documento, “el salario aparece como una de las pocas operaciones masivas donde todavía no existe plena libertad de elección del canal. La iniciativa legislativa no intenta forzar comportamientos ni alterar dinámicas existentes: busca que la ley deje de correr detrás de la realidad. Mantener restricciones normativas sobre el uso de cuentas de pago para el cobro de salarios se apoya en supuestos que ya no describen cómo funcionan hoy las finanzas de las personas”.

