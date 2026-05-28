Siete bancos bajaron sus tasas para préstamos hipotecarios: cuáles ofrecen las cuotas más bajas

Los montos de las cuotas varían dependiendo de la tasa de interés, el plazo máximo y la relación cuota-ingreso. (Freepik)

En las últimas semanas, siete bancos redujeron sus tasas de interés para créditos hipotecarios UVA, según un relevamiento del economista Federico González Rouco, de Empiria Consultores. Los movimientos más significativos los protagonizaron los bancos del Grupo Petersen —que incluye las entidades de Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe—, que pasaron del 12% al 8,9% anual para clientes. El Banco de Corrientes hizo lo propio y bajó del 12% al 9,9%, el Banco Hipotecario pasó del 10,5% al 9,5%, y el Banco Provincia redujo su tasa —aunque opera fuera del esquema UVA— del 39,2% al 31,2%.

Las bajas llegan en un contexto en el que el mercado hipotecario acumuló meses de caída en el volumen de préstamos otorgados. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), abril de 2026 marcó el nivel más bajo de desembolsos en 18 meses, con USD 122 millones. Aun así, la reducción de tasas reaviva la discusión sobre cuáles son las condiciones más convenientes para quienes buscan acceder a un crédito para la vivienda.

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Los bancos más competitivos

A la hora de comparar las opciones disponibles en el mercado, dos entidades se destacan por ofrecer las cuotas más bajas. El Banco Nación cobra una tasa del 6% anual para sus clientes y tiene un plazo máximo de 30 años, lo que le permite ofrecer la segunda cuota más baja del sistema: $83.937 por cada USD 10.000 de préstamo tomado en su mejor línea. Le sigue el BBVA, con una tasa del 7,5% para clientes y también 30 años de plazo máximo, con una cuota de $97.890 cada USD 10.000.

En el caso del Banco Nación, la tasa sube al 12% para no clientes, mientras que en BBVA el salto es más pronunciado: llega al 17%.

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El Banco Nación ofrece la tasa más baja entre los bancos grandes del sistema, con un 6% anual para clientes, y un plazo máximo de 30 años. (Reuters)

Entre los bancos provinciales, dos entidades se posicionan con condiciones competitivas. El Banco de Rosario ofrece una tasa del 4,2% —una de las más bajas del relevamiento— y una cuota de $86.320 cada USD 10.000, a un plazo máximo de 20 años. Sin embargo, financia hasta el 75% del valor de la propiedad y tiene un tope de $100 millones de pesos en el monto del préstamo, lo que limita su alcance para operaciones de mayor valor.

El Banco de Neuquén, por su parte, tiene una estructura de tasas diferencial: cobra entre el 3,5% y el 8,5% a clientes, según la línea, y entre el 4,5% y el 9,5% a no clientes. Tomando la mejor línea disponible y un plazo máximo de 20 años, la cuota es de $81.194 cada USD 10.000, la más baja del cuadro. Financia hasta el 80% del valor del inmueble y opera con montos de hasta 75 o 150 millones de pesos según la modalidad.

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El Banco Ciudad, por su parte, se diferencia por tener una línea especial para primera vivienda con tasa del 7,5%, mientras que su línea general parte del 9,5%. Su cuota, tomando la mejor línea a 20 años, es de $130.498 cada USD 10.000.

Las entidades privadas de mayor tamaño

Entre los bancos privados con mayor presencia nacional, las tasas y cuotas varían de forma significativa. Macro ofrece una tasa del 8,5% para clientes, con un plazo máximo de 20 años y sin límite de monto, lo que arroja una cuota de $121.495 cada USD 10.000. Galicia y Santander comparten tasa del 9,5% para clientes, también a 20 años, con una cuota de $130.498 en ambos casos. ICBC cobra el 6,9% a clientes —y el 9,9% a no clientes—, con plazo de 20 años y una cuota de $107.703 cada USD 10.000.

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Patagonia, con plazo máximo de 30 años y tasa del 9,25% para clientes, ofrece una cuota de $115.175 cada USD 10.000, un valor que se beneficia directamente del plazo extendido. Brubank, también a 30 años pero con una tasa del 12% para clientes, tiene una cuota de $144.006.

Las tasas más altas del mercado

En el extremo opuesto del cuadro se ubica Supervielle, con una tasa del 15% exclusiva para clientes y un plazo máximo de 15 años, lo que eleva la cuota a $195.942 cada USD 10.000, la más alta dentro del segmento UVA. El Banco de Chubut, con tasa del 10% y plazo máximo de 15 años, también aparece entre los más caros: su cuota es de $150.445 cada USD 10.000.

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El Banco Hipotecario, que acaba de bajar su tasa del 10,5% al 9,5%, opera a un plazo máximo de 15 años y tiene una cuota de $146.191 cada USD 10.000. En estos tres casos, el plazo más corto explica en gran medida el mayor peso de la cuota mensual.

Por fuera del esquema UVA se ubica el Banco Provincia, cuya tasa nominal anual del 31,2% —ya reducida desde el 39,2%— implica una cuota de $365.001 cada USD 10.000 a 20 años, la más elevada del relevamiento con amplia diferencia.

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Los puntos de comparación

El cuadro elaborado por González Rouco presenta, en cada caso, la cuota correspondiente a la mejor línea disponible en cada banco, es decir, la combinación de tasa más baja y plazo máximo que cada entidad ofrece a sus clientes. Eso implica que los datos no son estrictamente comparables entre sí: un banco con tasa del 9% a 30 años puede mostrar una cuota similar o inferior a otro con tasa del 7% pero plazo máximo de 15 años. El plazo es, entonces, una variable tan determinante como la tasa a la hora de calcular el peso mensual del crédito.

En la mayoría de los bancos, la cuota no puede superar el 25% o el 30% del ingreso del solicitante, un requisito que define el sueldo mínimo necesario para acceder al crédito. (Canva)

A eso se suma la relación cuota-ingreso, que en la mayoría de los bancos se ubica en el 25% o 30% del salario del solicitante. Ese porcentaje define el ingreso mínimo necesario para calificar: a mayor cuota, mayor sueldo se requiere para acceder al préstamo.

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Una herramienta con diez años de historia

Los créditos hipotecarios UVA cumplieron una década desde su lanzamiento en abril de 2016, cuando el Banco Central creó la Unidad de Valor Adquisitivo como mecanismo de ajuste por inflación para el financiamiento de la vivienda. En esos diez años, el sistema atravesó dos períodos de auge marcados —durante los gobiernos de Macri y de Milei— y transformó en propietarios a cerca de 200.000 argentinos. Su principal atributo es que permite una cuota inicial más baja que la de un crédito a tasa fija en pesos, justamente porque esa cuota no se licúa con el tiempo: se ajusta mes a mes por inflación a través del índice UVA.

La contracara de ese mecanismo es la incertidumbre que genera la inflación. Pese a ello, la morosidad de los hipotecarios UVA se mantuvo históricamente baja, en torno al 1%, lo que da cuenta de que el pago del crédito para la vivienda es una prioridad para los hogares incluso en contextos de ingresos deteriorados.

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