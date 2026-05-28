Cómo es el plan de la Anses para completar los aportes de la jubilación y quiénes pueden acceder

El Plan de Pago de Deuda Previsional de Anses permite regularizar aportes faltantes hasta marzo de 2012. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a la jubilación con los 30 años de aportes requeridos no siempre es posible. Períodos de trabajo informal, empleo no registrado o etapas de inactividad suelen dejar vacíos en el historial previsional que dificultan el acceso a la prestación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con un mecanismo para regularizar esa situación antes de que llegue el momento de jubilarse: el Plan de Pago de Deuda Previsional, creado por la Ley 27.705.

El plan está destinado a trabajadores que todavía no cumplieron la edad para jubilarse pero que están cerca de hacerlo. La condición excluyente es tener 10 años o menos para alcanzar esa instancia. En la práctica, eso abarca a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de entre 55 y 64 años.

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Es importante aclarar que este régimen no está disponible para quienes ya superaron la edad jubilatoria. El Plan de Pago de Deuda Previsional cubre períodos faltantes hasta marzo de 2012, inclusive.

Cuánto cuesta regularizar los aportes

El valor de cada período a regularizar no es fijo. El régimen opera a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), que equivale a un mes de servicios aportados, y su monto se actualiza en función de la base mínima imponible del régimen general (esta semana subió a $39.402,07). El costo exacto que le corresponde a cada persona depende de cuántos períodos adeuda y se informa en la oficina de Anses al momento del trámite.

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Según la entidad pública, el proceso puede realizarse de forma digital o de manera presencial. En ambos casos, el punto de partida es el mismo: revisar el historial de aportes registrados en Mi Anses, el portal en línea del organismo previsional. Dentro de la sección “Historial Laboral” se puede ver qué períodos figuran cargados y detectar si hay años trabajados que no aparecen en el sistema.

El trámite puede realizarse de forma digital desde Mi Anses o de manera presencial con turno previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se opta por la vía digital, el trámite se hace desde Mi Anses, en el apartado “Solicitud de Prestaciones”, dentro del apartado del plan de pagos para trabajadores. Los pasos a seguir son los siguientes:

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Seleccionar el o los períodos que se quieren abonar Generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) Realizar el pago, tras el cual el período queda registrado como “pago acreditado”

Quienes prefieran hacerlo en persona deben sacar un turno previo en Anses. El día de la cita, un agente del organismo informará cuántos períodos faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar.

Qué pasa si hay períodos de trabajo no registrados

Puede ocurrir que al revisar el historial laboral aparezcan vacíos que no responden a aportes impagos sino a períodos trabajados que simplemente no quedaron registrados en el sistema. En ese caso, Anses permite iniciar un reconocimiento de servicios, un trámite mediante el cual el organismo verifica y carga esos años de actividad laboral. Para avanzar en esa gestión es necesario contar con documentación que acredite los períodos en cuestión, como certificaciones de servicios emitidas por empleadores.

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Una opción específica para mujeres

Al margen del plan de pagos, Anses tiene en vigencia el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, un mecanismo específico para mujeres que deseen acceder a la jubilación. A diferencia del plan de pagos, este programa no implica abonar ninguna deuda. Por el contrario, reconoce aportes de forma directa a mujeres de 60 años o más que hayan tenido hijos.

Por cada hijo biológico se computa un año de aporte, mientras que por cada hijo adoptivo se reconocen dos. Si el hijo tiene discapacidad, se suma un año adicional. Además, las madres que cobraron la Asignación Universal por Hijo durante 12 años o más acceden a dos años extra de reconocimiento.

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