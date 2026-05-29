Jornada financiera: el dólar operó estable y las acciones argentinas subieron hasta 6% en otra rueda récord en Wall Street

Wall Street anotó nuevos máximos históricos.

Las acciones argentinas volvieron a mostrar una importante suba este viernes, junto a la retracción del riesgo país, indicadores de una reconfiguración de las carteras de inversiones.

Mientras que la operatoria en Wall Street volvió a mostrar signos de solidez, con alzas entre 0,2% y 0,7% en sus índices principales y con niveles récord, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 2,5%, en los 3.166.407 puntos, un máximo desde el 30 de enero.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York sobresalió la suba de Telecom (+5,6%), escoltado por Bioceres (+5%), Banco Supervielle (+4,8%) e IRSA (+4,3%).

Los analistas de Puente indicaron que “la semana estuvo marcada por avances relevantes en el frente financiero. El FMI publicó el informe de la segunda revisión del programa y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. Señaló un desempeño mixto por la acumulación de reservas hasta el corte de la revisión a fin del año pasado, pero destacó los avances a partir de este año. En ese sentido, las compras acumuladas rozaron esta semana los 10.000 millones de dólares, con la segunda compra diaria más alta del año”.

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“En paralelo, en el mercado doméstico, el Tesoro logró una licitación sólida, con un rollover de 114%, en un contexto de elevada liquidez. A la vez, los globales alcanzaron nuevos máximos en precio, con el riesgo país cerrando por debajo de los 500 puntos básicos. Esto se dio en medio de rumores de que el Gobierno anunciaría una facilidad bancaria por USD 4.000 millones con garantías de organismos multilaterales", añadieron desde Puente.

“Los activos locales volvieron a operar con tono positivo, con avances en la deuda en pesos y en dólares, compresión del riesgo país y una fuerte suba de reservas impulsada por compras del Banco Central”, remarcó el agente de liquidación y compensación Cohen.

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Con la liquidez que se maneja en la plaza financiera, el Tesoro alcanzó esta semana -mediante licitación- el tope de emisión de USD 2.000 millones en el título Bonar 2027 (AO27) con ley argentina.

Los bonos argentinos cerraron con números mixtos y despidieron el mes de mayo con un alza promedio superior a 2%, con un renovado descenso de cuatro unidades en el índice de riesgo país de JP Morgan, en los 493 puntos básicos, un mínimo desde el 2 de febrero. Los títulos Globales y Bonares en dólares anotaron también sus precios más altos también en cuatro meses.

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Entre los fundamentos alcistas de la deuda soberana está la notable racha compradora de divisas a manos del Banco Central, con reservas brutas que esta semana superaron los USD 48.000 millones por primera vez desde 2019.

En el plano cambiario, la última rueda operativa de mayo vino con un muy alto volumen de negocios en el segmento de contado del mercado de cambios, unos USD 719,9 millones, una oferta que presionó a una leve baja de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, a 1.408 pesos.

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El Banco Central informó que para la fecha la banda superior del régimen cambiario alcanzó los $1.757,34, de modo que el dólar se ubicó a 349,34 pesos o 24,8% de ese límite para la flotación teórica.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, afirmó que “durante toda la jornada se operó de manera equilibrada, dentro de un rango acotado entre $1.406 y $1.413″, para consolidar “un mes de relativa estabilidad cambiaria y menor volatilidad respecto de los meses anteriores”.

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“Quienes esperen un escenario político y sobre todo cambiario estable pueden aprovechar las tasas reales tan altas. En cambio, los que esperen un ruido político similar o mayor al de 2025 tienen hoy disponibles opciones de cobertura a precios muy atractivos. Vemos factores estructurales que llevan a pensar en un escenario cambiario menos disperso aún en escenarios políticos diferentes”, señaló MegaQM.

El dólar al público quedó invariable a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.431,57 para la venta y $1.380,10 para la compra.

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El dólar blue también finalizó estabilizado en los $1.430 para la venta. En esta plaza tomaron al billete a $1.410, unos 30 pesos o 2,2% más que el precio de compra que los bancos les pagaron a sus clientes.

El Banco Central compró USD 70 millones en el mercado, el 9,7% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad disminuyeron en USD 320 millones, a USD 48.191 millones, dados movimientos técnicos de tenencia de los bancos propios de fin de mes.

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