La percepción de mejora familiar alcanza el mayor nivel en 25 años y supera la sensación sobre la economía general

El Índice de Confianza del Consumidor mostró que en enero la percepción sobre la situación personal mejoró 14,7% desde el inicio del actual gobierno. En contraste, la percepción sobre la macroeconomía resultó 10,2% más baja

Mientras persiste el debate entre economistas y en redes sociales sobre si la situación general del país mejoró o empeoró desde el inicio del gobierno de Javier Milei, y si la política de estabilización y orden fiscal benefició a las finanzas de los hogares, un relevamiento privado mensual en 40 aglomerados urbanos arrojó luz sobre la percepción de los consumidores.

El sondeo, realizado entre el 5 y el 15 de enero de 2026 por Poliarquía Consultores para el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (CIF), reveló que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó 46,57 puntos. Este valor representa un incremento del 2,24% respecto de diciembre, cuando marcó 45,55 puntos. Frente a diciembre de 2023, pocos días después de la asunción presidencial, el ICC se ubicó 17% por encima.

Sin embargo, el índice permanece 23,6% por debajo del máximo registrado en enero de 2007, al comienzo del último año de la presidencia de Néstor Kirchner, desde que la serie se inició en marzo de 2001. Esto contribuye a la percepción, tanto entre analistas como en la sociedad, de que en el pasado la situación era más favorable. Para alcanzar aquel pico de 61 unidades, sería necesaria una mejora del 30,9 por ciento.

Javier Milei destacó en una entrevista reciente que cada persona conoce mejor su situación personal que la evolución de la macroeconomía, fundamentando su afirmación en los relevamientos privados. Precisamente, el ICC del CIF mostró que en enero la percepción sobre la situación personal mejoró 14,7% desde el inicio del actual gobierno y aumentó a 48,5 unidades, aunque aún se encuentra 28,4% por debajo del máximo histórico, detectado exactamente dieciocho años antes.

En contraste, la percepción de los consumidores sobre la macroeconomía resultó 10,2% más baja que al comienzo de la actual gestión. Esto se produjo a pesar de que la inflación se redujo a menos de una quinta parte, la pobreza prácticamente cayó a la mitad, el índice de riesgo país descendió también a un quinto de los valores de fines de 2023, y el PBI crece a ritmo de 4% anual.

Para igualar el máximo de la serie de 84,3 unidades, medido por el CIF en junio de 2003, se requeriría un repunte del 36,7 por ciento.

La expectativa de compra de bienes durables e inmuebles experimentó en enero el mayor crecimiento mensual, con una suba del 9,9%, un aumento interanual del 8,8%, y un avance del 113,4% en los 25 meses de la gestión actual. Este repunte acompaña la mejora en la percepción de la situación personal.

Sin embargo, el índice, con apenas 37,8 unidades, todavía se mantiene 33,6% por debajo del máximo de 56,9 puntos registrado en octubre de 2011, al cierre del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue reelecta para un segundo período con más del 54% de los votos.

El mayor valor del ICC en la presente gestión se alcanzó en enero de 2025, con 47,4 puntos; tras ese pico, el índice descendió de manera marcada hasta las elecciones de medio término en octubre, para luego comenzar una recuperación.

Por horizonte temporal, en enero de 2026 la percepción de las Condiciones Presentes aumentó 69,8% respecto del final del gobierno anterior, alcanzando 38,6 puntos, mientras que las Expectativas Futuras bajaron 4,1%, ubicándose en 54,6 unidades.

A nivel regional, el ICC mostró resultados heterogéneos desde el inicio de la serie en marzo de 2001. En el Interior, en enero de 2026, se incrementó 21,3% en la actual gestión, hasta 51,2 unidades, impulsado por la política de reducción de retenciones para las exportaciones del agro pampeano y la eliminación para productos de economías regionales. A pesar de esta mejora, continuó 16,1% por debajo del máximo de noviembre de 2015, al final del gobierno de Mauricio Macri.

Le siguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un aumento del 17,7% en el período, alcanzando 47,6 puntos, lo que representó un nivel 20,6% inferior al récord de febrero de 2004, a pocos meses de la asunción de Néstor Kirchner.

En el Gran Buenos Aires, el ICC creció 14%, hasta 43,6 unidades, aunque quedó 30,5% por debajo del máximo de 62,7 puntos registrado en enero de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Los mejores resultados de la gestión actual

El relevamiento de Poliarquía Consultores para el CIF de la UTDT registró los valores más altos de confianza del consumidor durante la actual gestión en la etapa previa a la campaña electoral de medio término:

Índice general : enero de 2025, con 47,4 puntos.

Situación personal : enero de 2025, con 50,2 unidades.

Situación macroeconómica : febrero de 2025, con 57,8 puntos.

Expectativas de compra de bienes durables e inmuebles : julio de 2025, con 39,9 unidades.

Aglomerados del Interior : enero de 2025, con 54,4 puntos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : diciembre de 2025, con 48,3 unidades.

Gran Buenos Aires: noviembre de 2025, con 44,7 puntos.

La amplia brecha negativa que persiste respecto de los máximos históricos en la mayor parte de los índices de confianza del consumidor justifica la prudencia que mantiene el equipo económico en general, y el Presidente particular, en tomar medidas necesarias orientadas a mejorar la macroeconomía y, a partir de ahí, la situación general de las familias.

El objetivo que manifiestan en Economía es evitar las políticas pendulares del pasado, que condujeron al estancamiento económico y a un desempeño inferior frente a los países vecinos.