El ganador del Nobel de Economía 2025 elogió a Javier Milei: qué factores destacó del Gobierno argentino

Philippe Aghion analizó las transformaciones institucionales y el entorno para innovar en Argentina durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 (Foto de archivo - Reuters)

Desde Ciudad de Panamá, Panamá- El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá, incluyó la participación destacada de Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025. El académico, uno de los principales referentes mundiales en teoría del crecimiento y la innovación, dedicó parte de su ponencia a analizar la situación de la Argentina y el impacto de las reformas recientes en el entorno para la innovación y el desarrollo empresarial.

Philippe Aghion nació en París en 1956 y se formó en matemáticas y economía en universidades francesas y en Harvard. Se desempeñó como profesor en instituciones de prestigio internacional como el Collège de France, la London School of Economics y el INSEAD. Su trayectoria se consolidó en la investigación sobre el crecimiento económico, la innovación y la competencia, con énfasis en cómo las políticas públicas y el entorno institucional influyen en la prosperidad de los países.

El aporte más relevante de Aghion, por el cual recibió el Premio Nobel de Economía en 2025, consiste en el desarrollo del modelo schumpeteriano de crecimiento endógeno, junto a Peter Howitt. Esta teoría explica cómo la “destrucción creativa” —la sustitución constante de empresas y tecnologías obsoletas por otras más eficientes— impulsa el progreso económico a largo plazo. La obra de Aghion sentó las bases para políticas que promueven la innovación, la competencia y la mejora institucional como motores del desarrollo sostenido.

Durante su exposición en el foro, Aghion abordó de forma directa el caso argentino y los retos que enfrenta el país para transformar su economía. “Para la Argentina, era necesario avanzar en la innovación institucional, porque había una corrupción excesiva y demasiada burocracia”, sostuvo el economista ante el auditorio. En su análisis, señaló que “hay que eliminar la burocracia excesiva y la corrupción para crear un entorno donde sea rentable desarrollar nuevas compañías, crecer por imitación o por innovación”.

Aghion remarcó la importancia de adaptar las políticas a la realidad local, pero subrayó que reducir los obstáculos administrativos y fortalecer la competencia son condiciones mínimas para el progreso. “Podemos adaptar tecnologías desde el exterior al contexto del país, o bien ser innovadores en la frontera, pero en cualquier caso, se necesita luchar contra la corrupción, minimizar la burocracia y crear un entorno con buena competencia, regulación limitada y estabilidad macroeconómica”, expresó.

El Nobel vinculó el entorno institucional argentino previo a la actual administración con la falta de incentivos para emprender e innovar. “En Argentina, antes de [Javier] Milei, esas condiciones no existían”, sostuvo. Aghion valoró los cambios impulsados por el presidente argentino, al afirmar: “Eso es lo que Milei está haciendo. Milei llegó. Había corrupción excesiva en Argentina, que desalentaba el emprendimiento y la innovación, y creo que está creando un entorno donde es más rentable innovar o desarrollar nuevas empresas”. El académico consideró que, bajo estas condiciones, el país puede avanzar tanto en la adaptación de tecnologías extranjeras como en la generación de innovaciones propias.

La intervención de Aghion generó interés en el público del foro, ya que situó el caso argentino como un ejemplo de la relación entre instituciones, incentivos y desarrollo económico. “No importa el punto de partida: sin reformas contra la corrupción y la burocracia, no hay condiciones para la innovación ni para el crecimiento sostenido”, enfatizó.

El Nobel también subrayó la necesidad de una macroeconomía estable para favorecer el clima de negocios. “Un entorno estable, con competencia e incentivos claros, es fundamental para el surgimiento de nuevas empresas y para que la innovación sea rentable”, afirmó Aghion en su exposición.

La presentación de Aghion en Panamá se apoyó en su experiencia como investigador y asesor internacional, y en el reconocimiento internacional de sus contribuciones sobre cómo las economías pueden crecer de manera sostenida. Sus trabajos han influido en el diseño de políticas públicas en Europa, América y Asia, y han servido de referencia para gobiernos y organismos multilaterales interesados en promover entornos más competitivos y dinámicos.

Durante el foro, el economista francés insistió en que la Argentina presenta una oportunidad para avanzar hacia un modelo más innovador y adaptativo, siempre que se sostengan los esfuerzos contra la corrupción y se impulse una regulación favorable al emprendedurismo. “La lucha contra la corrupción y la reducción de los trámites innecesarios son condiciones previas para cualquier estrategia de crecimiento basada en la innovación”, concluyó Aghion durante su ponencia.