Economía

Milei explicó los cinco motivos por los que Argentina no necesita volver al mercado internacional de deuda

El presidente publicó una lista de cinco razones por las que el Gobierno no buscará volver financiarse en el exterior, en una estrategia orientada a limitar la oferta de bonos soberanos y presionar a la baja el riesgo país

Javier Milei enumeró las cinco
Javier Milei enumeró las cinco razones por las que la Argentina no saldrá al mercado de deuda internacional en el corto plazo

En medio de las versiones acerca de si la Argentina saldría o no al mercado de deuda, el presidente Javier Milei ratificó la postura de Luis ‘Toto’ Caputo, quien ya había desestimado estas versiones diversas apariciones mediáticas esta semana.

Es por eso que el primer mandatario publicó a través de su cuenta de X (ex Twitter) una lista de cinco razones por la que el país “apunta a la escasez de bonos soberanos”.

El primer mensaje del listado del presidente fue que “a los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado”. La frase refiere a las privatizaciones, que hasta el momento, de una lista compuesta originalmente por 41 compañías y luego reducida a 11, lleva solo dos firmas del estado vendidas a manos privadas.

En segundo lugar, Milei señaló: “El déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que en el peor de los casos sólo se buscaría el roll-over. Sin embargo, tal como lo hemos hecho antes, buscaremos otras fuentes de financiamiento, por lo que seguiremos pagando la deuda”.

El ministro de economía dijo
El ministro de economía dijo que, a lo largo de su historia, la Argentina tuvo déficit en 113 de los últimos 124 años (@JMilei)

Esto quiere decir que, con déficit cero, el Estado puede pagar los intereses de la deuda con recursos propios, sin necesidad de endeudarse nuevamente. Y aclaró que si en algún momento faltaran fondos, el Gobierno solo renovaría los vencimientos existentes sin aumentar el nivel de deuda, priorizando además otras fuentes de financiamiento antes de salir al mercado.

Los dos primeros puntos del listado, insistió el mandatario, harán que la cantidad de bonos argentinos disponibles en el mercado no aumente, e incluso pueda reducirse con el tiempo.

El cuarto eje sostiene que, “dada la solidez en fundamentals y que a su vez en dinámica seguirán los mismos mejorando esto la demanda de bonos será creciente”. En este punto, Milei sostuvo que, con fundamentos macroeconómicos más sólidos y una dinámica que debería seguir mejorando, la demanda de bonos argentinos tenderá a crecer, a medida que los inversores perciban un menor riesgo y mayor previsibilidad.

Por último, explicó el presidente, una oferta de bonos que no crece combinada con una demanda en aumento, debería impulsar el precio de los títulos argentinos, reducir las tasas de interés y, como consecuencia, llevar a una baja del riesgo país.

“Los derechos de propiedad en la nueva Argentina se respetan a rajatabla”, finalizó el presidente.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo
05/06/2024 El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo ESPAÑA EUROPA ECONOMIA DESDE ESPAÑA MADRID GOBIERNO ARGENTINA

La respuesta de Milei llegó en respaldó de los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en una nota con Eduardo Feinmann en Radio Mitre afirmó que pese a la baja del riesgo país, el equipo económico no tiene la intención por ahora de emitir deuda en los mercados internacionales.

“La realidad es que quien primero determina si hay acceso al financiamiento o no es el propio mercado. Por eso, no resulta necesario que tengamos que salir a demostrarlo. Lo importante de resaltar acá es que no vamos a salir al mercado: es exactamente lo contrario de lo que se viene diciendo. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”, sostuvo el ministro en diálogo con Radio Mitre.

Esta decisión, según Caputo, tiene dos explicaciones: “La Argentina, a lo largo de su historia tuvo déficit en 113 de los últimos 124 años. La consecuencia de eso es que el Estado terminó absorbiendo todo el crédito disponible para el país, tanto en el mercado local como en el internacional. Eso es lo que se conoce como el efecto crowding out: el Estado se lleva todo el crédito y prácticamente no deja financiamiento disponible para el sector privado, a las empresas para financiar proyectos productivos“.

“Es la primera vez que se da un efecto contrario a ese, conocido como crowding in, que funciona exactamente al revés. En la medida en que Argentina cancela deuda, los fondos que reciben esos dólares buscan reinvertirlos en riesgo argentino, es decir, en deuda argentina", añadió.

