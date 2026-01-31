Economía

Según las consultoras privadas, la inflación de enero volvió a superar el 2 por ciento

Los relevamientos ubican la suba de precios del primer mes del año entre el 2,2% y el 2,6%, con los alimentos y bebidas como uno de los principales impulsores del índice

Los precios de alimentos y bebidas mostraron subas relevantes durante el mes, con variaciones semanales que explican buena parte del resultado final (Reuters)

Las mediciones privadas de inflación correspondientes a enero muestran registros mensuales por encima del 2%, con variaciones que, según cada consultora, se ubicaron entre el 2,2% y el 2,6%. Los relevamientos coinciden en señalar que los alimentos y bebidas volvieron a tener un rol central en la dinámica de precios del primer mes del año, aunque con comportamientos diferenciados a lo largo de las semanas.

De acuerdo con el informe de Libertad y Progreso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero proyecta un incremento del 2,6% mensual. “En enero, el IPC LyP proyecta un avance del 2,6% mensual, lo que se ubicaría levemente por debajo del 2,8% obtenido en diciembre”, señalaron desde la consultora. De confirmarse ese dato, la inflación interanual se ubicaría en 32,1%, lo que, según el documento, “evidencia una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre”.

Evolución semanal y rubros con mayores aumentos

El informe de Libertad y Progreso también detalla la evolución de los precios a lo largo del mes. “En lo que va del mes, la inflación mostró una desaceleración hacia las últimas semanas”, indicaron. En ese sentido, precisaron que “en la primera y segunda semana se registraron incrementos del 0,8% en cada período, mientras que en la tercera semana el avance se moderó al 0,6%”. Con esta dinámica, el mes “se perfila a cerrar en torno al 2,6% mensual en el primer mes del año”.

En cuanto a los rubros con mayores aumentos, la consultora señaló que “se continúa observando incrementos altos en Alimentos y bebidas (especialmente la carne), y también en Alcohol y Tabaco”. El informe agrega que “la leve aceleración inflacionaria que hemos visto es el reflejo de la baja de la demanda de pesos por la creciente incertidumbre electoral que depreció nuestra moneda”.

Según el análisis, ese proceso tuvo impacto directo sobre los precios. “Inmediatamente, esto hizo subir los tipos de cambio y, posteriormente, fue impulsando el alza de los productos comerciables como alimentos y bebidas, cuestión que continúa sucediendo”, indicó el informe. En el mismo documento se aclara que “llevará tiempo para que el total de esa pérdida de valor del peso se termine de reflejar en todos los precios”.

Por su parte, la consultora Equilibra informó que la inflación nacional de enero fue del 2,2%. “Según nuestros relevamientos, en enero de 2026 la inflación nacional fue 2,2%”, señalaron. En su desglose por rubros, indicaron que el resultado estuvo “impulsado por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%)”.

El informe también detalla el comportamiento del resto de los componentes del índice. “Por su parte, el Resto del IPC Núcleo trepó 2,0%, al igual que los precios Estacionales”, precisaron desde la consultora. De esta manera, el relevamiento muestra una suba generalizada de los precios, con variaciones similares tanto en los componentes núcleo como en los estacionales.

Alimentos y bebidas: foco de los relevamientos semanales

Desde Econviews, en tanto, el foco estuvo puesto en la evolución semanal de los precios de alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires. “Nuestro relevamiento de precios arroja una variación del IPC de 0,2% en la cuarta semana de enero, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados GBA”, señalaron en su informe semanal.

El documento también detalla el comportamiento por categorías dentro de ese segmento. “Esta semana destacan Verdulería (-1,7%) y Bebidas (+0,9%)”, indicaron. Al considerar un período más amplio, la consultora agregó que “las últimas 4 semanas acumulan +2,8% de inflación”, lo que ubica la variación mensual por encima del 2%.

Algunas consultoras observaron una desaceleración en las últimas semanas del mes, aunque el promedio mensual se mantuvo por encima del 2% (Reuters)

En la misma línea, Analytica informó una desaceleración hacia el cierre del mes, aunque con un promedio mensual también superior al 2%. “Durante la cuarta semana de enero registramos una variación semanal de 0,1% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires”, señalaron desde la consultora. Sin embargo, aclararon que “el promedio de cuatro semanas es de 2,4%”.

Los distintos relevamientos privados coinciden en que enero cerró con una inflación mensual superior al 2%, aunque con diferencias en la magnitud del registro final. Mientras algunas mediciones se ubicaron más cerca del 2,2%, otras proyectaron valores en torno al 2,6%. En todos los casos, los alimentos y bebidas volvieron a aparecer como uno de los principales impulsores de la suba de precios.

Los informes también muestran que, si bien en las últimas semanas del mes se observó una moderación en las variaciones semanales, el acumulado de enero se mantuvo por encima de ese umbral. De esta manera, las estimaciones privadas anticipan un inicio de año con inflación mensual superior al 2%, a la espera del dato oficial que difundirá el Indec.

