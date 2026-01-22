La confianza del consumidor subió 2,2% en enero y alcanzó el mejor nivel desde febrero pasado

El mejor humor de las familias se reflejó en el aumento de la actividad turística

Durante un mes marcado por el cambio de política cambiaria y la preocupación de las consultoras privadas por la persistencia de reservas negativas en el BCRA, el estancamiento de la actividad, competencia creciente de importaciones, y mejora de la temporada turística en los principales centros del país, el Índice de Confianza del Consumidor aumentó en enero 2,2% respecto del mes anterior, tras una baja de 1,1% en diciembre de 2025, según el informe difundido por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 5 y 15 del mes, determinó que el indicador volviera a superar los 46 puntos. Este nivel es el más alto desde febrero de 2025.

Sebastián Auguste, director del CIF destacó: “El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice atravesó una caída pronunciada y una posterior recuperación”.

La mejora en el comienzo del nuevo año se verificó en las expectativas de compra de bienes durables e inmuebles, con aumento de 9,9% y en la percepción sobre la situación personal, subió 1,8%. Por el contrario, la evaluación macroeconómica bajó 2,2 por ciento.

El análisis por estrato socioeconómico expuso una marcada diferencia: el indicador aumentó 3,3% en los hogares de menores ingresos y 1,3% en los de ingresos más altos, explicado por el impacto diferenciando de una inflación cercana a 3% entre quienes más consumen productos básicos y aquellos afectados por el aumento de las tarifas de los precios de los servicios públicos y baja de subsidios.

El examen regional también mostró comportamientos diversos. En el interior del país el ICC subió 7,9%, a 51,2 puntos, en tanto en el Gran Buenos Aires se estancó en el nivel de diciembre anterior (43,6 unidades) y en la Ciudad de Buenos Aires, bajó 1,5%, ubicándose en 45,6 puntos.

Balance de la gestión Milei

A lo largo de los primeros 25 meses de mandato de Javier Milei, el Índice de Confianza del Consumidor acumuló un incremento de 17 por ciento.

Sin embargo, los componentes internos presentaron tendencias dispares: la percepción sobre la situación personal creció 14,76%, la opinión respecto de la economía general cayó 10,2% y las expectativas de compra de bienes durables aumentaron 113,4%, aunque desde valores históricamente bajos, y se mantienen entre los menores de los indicadores, con 37,8 puntos.

Los resultados sugieren que la sociedad percibe mejoras en sus condiciones de vida más que en las expectativas de nuevos progresos macroeconómicos, entre los que figuran la disminución de la inflación, la recuperación de reservas internacionales del BCRA, y los efectos de la mayor apertura comercial sobre parte de la industria, principalmente.

El ICC mantiene una estrecha relación con variables como la inflación, el empleo y la oferta de crédito.

El análisis por plazos muestra que las Condiciones Presentes, que reflejan la percepción actual sobre la economía personal y general, aumentaron 7,9% respecto de diciembre de 2025, aunque persiste en un nivel relativamente bajo, apenas 38,6 unidades.

Las Expectativas Futuras, en cambio, descendieron 1,4%, y se ubican 5,5% debajo del nivel de un año antes, aunque con un nivel relativamente elevado de 54,6 puntos.

Las previsiones oficiales reflejadas en el Presupuesto 2026 son de otro año de aumento de la actividad económica agregada y nueva desaceleración de la inflación, nuevamente superando las previsiones del consenso de las consultoras privadas.