Economía

Jornada financiera: la salida de Lavagna del Indec alteró al mercado y cayeron acciones y bonos

El ministro Caputo adelantó que el cambio de metodología del IPC fue postergado. El S&P Merval perdió 2,9% y el riesgo país subió a 495 puntos. El dólar avanzó a $1.470 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 39 millones en el mercado

Las aciones argentinas quedaron fuera de la corriente alcista de Wall Street.

Los activos argentinos sufrieron bajas generalizadas este lunes, en medio de la tensión generada por la renuncia del economista Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y el debate por el cambio en la metodología de medición de la inflación.

El IPC es un dato clave: se utiliza para calibrar las bandas cambiarias que delimitan la evolución del dólar y tiene impacto directo en la definición de las tasas de interés del sistema y, eventualmente, en la rentabilidad de los activos. La sensibilidad del mercado creció en las últimas semanas después de que en diciembre alcanzara un nivel de 2,8% mensual, un guarismo muy elevado que sembró dudas sobre la consistencia del proceso de desinflación.

A la vez, estaba previsto una modificación en la fórmula que iba a incrementar la ponderación de los servicios en el indicador, el ítem que más viene aumentando. El ministro de Economía Luis Caputo adelantó que este cambio quedará postergado.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó esta tarde que Lavagna “renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”.

A pesar de una firme tendencia alcista de los índices de Wall Street, los bonos soberanos argentinos operaron en baja, el riesgo país subió y las acciones amplificaron las pérdidas luego de que Caputo reconoció la postergación sin fecha del cambio en el cálculo del IPC. El ministro confirmó que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 2,9%, a 3.106.672 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que al cierre de la Bolsa porteña subía cuatro unidades para la Argentina, en los 495 puntos básicos.

También afectó al desempeño de los activos la volatilidad internacional, con una amplia caída del precio del petróleo y el oro. El petróleo registró una importante pérdida de 4,7%, a USD 62,17 el barril de crudo ligero de Texas. El Bitcoin también negociaba debajo de USD 78.000, en un piso desde abril de 2025 y un 40% debajo de su máximo histórico.

La onza de oro cedía 0,6% en los contratos con entrega en abril, a USD 4.718,40 la onza, mientras que la plata para marzo rebotaba 3,3%, por encima de USD 81,11 la onza.

“En contextos de tensión global y mayor aversión al riesgo, los mercados suelen reaccionar de manera bastante predecible: lo primero que se vende no es lo defensivo, sino lo más volátil. Los activos de mercados emergentes, como acciones, bonos o ETF de estos países -Argentina entra en este segmento- suelen quedar rápidamente bajo presión porque concentran mayor riesgo ‘macro’ menor liquidez y una base de inversores más táctica”, explicó Auxtin Maquieyra, gerente Comercial en Sailing Inversiones.

“Ante un shock externo o cuando aumenta la incertidumbre general, muchos fondos internacionales optan por reducir exposición a este tipo de activos necesariamente porque haya cambiado el fundamento macro de fondo del país, sino porque necesitan bajar riesgo de forma rápida y ordenada, refugiándose transitoriamente en activos percibidos como más seguros o líquidos. Es un movimiento típico de risk-off que responde más al contexto global que a factores puntuales locales”, continuó Maquieyra.

Dólar en alza

El dólar comenzó el mes de febrero con leve tónica alcista, mientras que los agentes cambiarios siguen atentos a la sucesión en el INDEC, luego de la renuncia del economista Marco Lavagna como director del ente estadístico.

Sucede que a partir de este lunes, las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central se ampliarán en base al IPC de diciembre, de 2,8%, lo que llevará a la banda superior a un máximos de $1.607,39 para fin de mes.

Asimismo, el ministro Caputo pronosticó una inflación del 2,5% para enero, dato que se oficializará por el Indec recién el 10 de febrero; en base a dicho IPC será el crecimiento de las bandas cambiarias durante marzo de 2026.

Con un exiguo monto operado de USD 305,1 millones en en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cuatro pesos o 0,3%, a $1.451 para la venta, todavía debajo de los $1.455 con los que cerró diciembre pasado.

El BCRA estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.567,85, por cuanto el tipo de cambio oficial se mantiene 116,85 pesos o un 8,1% de ese techo para la libre flotación.

“Sobre el tramo final, la presión compradora se intensificó y, por un breve lapso, la oferta fue sobrepasada, llegando a marcar un máximo intradiario de $1.454. Minutos después, la demanda comenzó a aflojar y la divisa terminó cerrando en $1.451″, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central absorbió USD 39 millones en la rueda interbancaria, para ampliar a USD 1.196 millones las compras en lo que va de enero. Las reservas internacionales brutas crecieron USD 607 millones, a 45.109 millones de dólares.

El dólar al público experimentó un ascenso de cinco pesos o 0,3%, a $1.470 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en su punto más alto desde el 15 de enero.

Todos los contratos de dólar futuro finalizaron con alzas en un rango de 0,2% a 0,3%, con muy escasos negocios por el equivalente a USD 294 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más operado, para fin de febrero, ganó 2.50 pesos o 0,2%, a $1.477, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para el cierre de mes en los 1.607,39 pesos.

El dólar blue inició el segundo mes del año con una amplia baja de 20 pesos o 1,4%, a $1.450 para la venta, un piso desde el 12 de diciembre último. El dólar marginal no solo quedó debajo del dólar al público en bancos, sino que fue superado por el mayorista, por cuanto ahora es el más barato entre todas las franjas del mercado.

