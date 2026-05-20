Economía

Volantazo con los precios: una de las marcas con autos más caros aplicó bajas promedio del 25% en varios modelos

Volkswagen bajó los valores de toda la gama en dos modelos, lanzó una versión de acceso más barata para otros y mostró parte de su nueva camioneta compacta

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Vista lateral de un vehículo Volkswagen Nivus negro brillante estacionado sobre un pavimento de baldosas grises, frente a una pared moderna con franjas horizontales oscuras
El Volkswagen Nivus, mostrado aquí en su nueva versión Sense, forma parte de los modelos para los cuales Volkswagen Argentina anunció importantes reducciones de precios en el mercado. (Volkswagen Argentina)

No va a ser fácil convencer a los usuarios que los precios no pueden bajar si no se bajan los impuestos. Aunque quién aplicó este martes una baja cercana al 25% sea la marca que tenía los precios más altos del mercado argentino, este tipo de noticias, aunque es buena, no deja de ilusionar a los consumidores con que los precios todavía pueden bajar más.

En dos días consecutivos, Volkswagen fue noticia por dos anuncios de gran significación. El primero fue el lunes, al develar parcialmente las primeras imágenes de su futura pickup compacta que se llamará Tukan, confirmando que ese segmento de media tonelada será uno de los que más ofertas genere en los próximos dos años.

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El martes fue el segundo y por partida doble, porque se dio a conocer una nueva lista de precios oficial con bajas que van desde el 19 al 27% para algunos modelos, y se anunció el lanzamiento de una nueva versión de acceso más económica para algunos otros vehículos.

VW T-Cross 2024
Otro modelo que sumó una versión Sense es el VW T-Cross, que ahora arrance su gama con un precio de $37.915.300

Con validez desde este mismo martes 19, la lista de precios actualizada exhibe una poco usual baja de precios en la versión de acceso de los modelos Nivus y T-Cross, y de la gama completa de Virtus y Saveiro. Pero esta decisión comercial estuvo acompañada de una redefinición del modelo más barato de los primeros tres modelos, que dejaron de llamarse MSI para tener la denominación Sense.

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Los Volkswagen Virtus y Saveiro bajaron en todos los modelos, entre un 19,3 y un 26,3% en el primer caso, y entre el 24,4 y el 26,9% en el vehículo utilitario. Al reemplazarle el nombre y algo de su equipamiento para permitir una baja mayor de precio, el nuevo VW Nivus Sense cuesta ahora un 23,6% menos, pasando de $45.645.750 a $33.659.100; mientras que el VW T-Cross Sense bajó un 25,3%, desde los $50.766.550 a $37.915.300.

Para permitir una baja de precio del 26,3%, el VW Virtus Sense reemplazó las llantas de aleación de 15” por unas de acero de la misma medida, espejos exteriores con regulación manual y terminación en color negro en lugar de las anteriores color carrocería, al igual que las manijas de puerta. En el VW Nivus también se reemplazaron las llantas de aleación de 16” por unas similares pero construidas en acero como novedad.

Una pickup compacta Volkswagen Tukan camuflada con un patrón azul, amarillo y naranja está estacionada en un almacén industrial oscuro con columnas
Volkswagen mostró las primeras imágenes de la VW Tukan, su nueva pickup compacta que se fabricará en Brasil, como parte de los anuncios de la marca en Argentina. (Volkswagen Argentina)

Los precios de los modelos que tuvieron modificaciones vigentes desde el 18 de mayo son los siguientes:

  • Virtus Sense MSI MT: $36.567.500
  • Virtus Trendline 170 TSI: $37.345.400
  • Virtus Highline 170TSI AT: $42.369.000
  • Virtus Exclusive 250TSI AT: $46.747.750
  • Nivus Sense 170TSI MT: $33.281.550
  • T-Cross Sense 170TSI MT: $37.915.300
  • Saveiro Trendline CS MSI MT: $31.526.350
  • Saveiro Comfortline CD MSI MT: $34.741.900
  • Saveiro Extreme CD MSI MT: $38.530.100

Nueva pick-up Tukan

Esa es la otra novedad de esta semana de Volkswagen, y tal como se había adelantado, su primera vista oficial ocurriría en las víspera del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, para lo cual la filial brasileña generó un diseño de camuflaje especial basado en la música, el fútbol, la naturaleza, la celebración y la identidad nacional de Brasil.

Tukan será la primera pickup de la marca construida sobre la plataforma MQB, que sobresale por su flexibilidad industrial, reducción de peso y altos estándares de robustez. Esta plataforma MQB ofrece la flexibilidad necesaria para el desarrollo de diferentes configuraciones de vehículos a partir de una misma base, mediante el ajuste de las principales dimensiones y la adaptación estructural para incorporar distintas tecnologías de propulsión.

En el caso de Tukan, se realizaron evoluciones específicas, como la adopción de una suspensión trasera con eje rígido y ballestas, una solución que garantiza la robustez y la capacidad de carga adecuadas para las exigencias de este tipo de vehículo. Este sistema fue cuidadosamente proyectado para ofrecer mayor robustez que asegure durabilidad incluso en condiciones severas de uso, especialmente durante el transporte de carga o en recorridos exigentes.

Vista trasera de una pickup Volkswagen Tukan con camuflaje de patrón amarillo, azul y verde, estacionada en un espacio interior oscuro con columnas
Volkswagen Argentina presenta las primeras imágenes de su futura pickup compacta, la VW Tukan, que se fabricará en Brasil y complementará la nueva estrategia de modelos. (Volkswagen Argentina)

La Volkswagen Tukan también será el primer modelo de la marca en América Latina en llevar el propio nombre del producto estampado en la chapa trasera del vehículo, aportando, además de una novedad, mayor personalidad al modelo.

El modelo es un nuevo proyecto 100% diseñado, planificado y desarrollado en la región, con producción confirmada en el estado de Paraná (Brasil), y forma parte de la ofensiva de 21 lanzamientos de la marca en la región hasta 2028, respaldada por inversiones de US$ 3.700 millones.

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