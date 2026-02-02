Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el Indec y dijo que mantendrá la fórmula de inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no hay una fecha exacta en donde se cambiará la fórmula.

Tras la confirmación de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo. Caputo explicó que la decisión responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

“Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en Radio Rivadavia.

Y sumó: “Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”.

Pese a la diferencia de criterios sobre cuándo se debería implementar la nueva fórmula, Caputo aseguró que la salida de Lavagna del Instituto se produjo en buenos términos y no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.

Marco Lavagna se encontraba en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde la gestión de Alberto Fernández.

La implementación de la nueva fórmula de inflación desde enero de este año era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión. Y en la que los técnicos del Indec vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.

El principal cambio de la nueva fórmula era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la utilizada desde 2004.

Para Caputo, en mayo del año pasado se podía pensar que en enero de 2026 íbamos a estar mejor, pero eso no sucedió por el “ataque político” del año pasado en la previa de las elecciones legislativas. Que en su visión tuvo implicancia en todo: en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en el nivel de inflación también, porque al colapsar la demanda de dinero.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, afirmó, y que recién se va a cambiar cuando el proceso de desinflación esté consolidado. Por lo que no hay una fecha exacta en que el Indec va a reemplazar una fórmula por otra.

Y eso encuentra su correlato en cómo cambió el discurso del presidente Javier Milei respecto a los precios. En una de las últimas entrevistas que dio, sostuvo que para agosto de este año la inflación comenzaría con cero, cuando antes sostenía que desaparecería y sería un problema del pasado para los argentinos.

Para enero, los privados —que pensaban que se iba a implementar la nueva fórmula— estimaban que la inflación se ubicaría entre 2,2% y 2,6%. Lo que, en todos los casos, implicaba una desaceleración respecto a diciembre, donde fue del 2,8%.

El equipo económico tiene fuertes intereses en festejar un buen dato de inflación en el primer mes del año y cortar con la tendencia de aceleración de precios que ya acumula cuatro meses (desde octubre). A su vez de que ahora las bandas cambiarias se ajustan por IPC, que da a conocer el Indec.

Aumento de tarifas

“Hemos aplanado los grupos para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno”, sostuvo el ministro cuando se lo consultó sobre cuánto van a aumentar los servicios públicos durante este año. Para evitar que los meses en que sube el consumo coincidan con los de incremento de servicios.

Y reiteró que, frente a la implementación del nuevo esquema de tarifas, si bien se terminó con la segmentación (N1, N2 y N3), los usuarios que componían N1 y N2 (ingresos medios y bajos) continúan recibiendo subsidios. “La idea ahora es que la recomposición, como ya hubo bastante, sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes”, sostuvo.

En términos numéricos, sostuvo que, si bien algunos usuarios pueden experimentar una “suba fuerte” en las boletas de febrero, va a ser menor que la que hubieran tenido en julio/junio. “Creo que es mejor porque le saca volatilidad y la gente sabe más o menos cuánto paga”, agregó.