Economía

Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el Indec y dijo que mantendrá la fórmula de inflación

El ministro de Economía comunicó al nuevo director del organismo e informó que, por ahora, seguirá utilizándose la medición actual para el IPC

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no hay una fecha exacta en donde se cambiará la fórmula.

Tras la confirmación de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo. Caputo explicó que la decisión responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en Radio Rivadavia.

Y sumó: “Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”.

Pese a la diferencia de criterios sobre cuándo se debería implementar la nueva fórmula, Caputo aseguró que la salida de Lavagna del Instituto se produjo en buenos términos y no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.

Marco Lavagna se encontraba en
Marco Lavagna se encontraba en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde la gestión de Alberto Fernández.

La implementación de la nueva fórmula de inflación desde enero de este año era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión. Y en la que los técnicos del Indec vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.

El principal cambio de la nueva fórmula era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la utilizada desde 2004.

Para Caputo, en mayo del año pasado se podía pensar que en enero de 2026 íbamos a estar mejor, pero eso no sucedió por el “ataque político” del año pasado en la previa de las elecciones legislativas. Que en su visión tuvo implicancia en todo: en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en el nivel de inflación también, porque al colapsar la demanda de dinero.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, afirmó, y que recién se va a cambiar cuando el proceso de desinflación esté consolidado. Por lo que no hay una fecha exacta en que el Indec va a reemplazar una fórmula por otra.

Y eso encuentra su correlato en cómo cambió el discurso del presidente Javier Milei respecto a los precios. En una de las últimas entrevistas que dio, sostuvo que para agosto de este año la inflación comenzaría con cero, cuando antes sostenía que desaparecería y sería un problema del pasado para los argentinos.

Para enero, los privados —que pensaban que se iba a implementar la nueva fórmula— estimaban que la inflación se ubicaría entre 2,2% y 2,6%. Lo que, en todos los casos, implicaba una desaceleración respecto a diciembre, donde fue del 2,8%.

El equipo económico tiene fuertes intereses en festejar un buen dato de inflación en el primer mes del año y cortar con la tendencia de aceleración de precios que ya acumula cuatro meses (desde octubre). A su vez de que ahora las bandas cambiarias se ajustan por IPC, que da a conocer el Indec.

Aumento de tarifas

“Hemos aplanado los grupos para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno”, sostuvo el ministro cuando se lo consultó sobre cuánto van a aumentar los servicios públicos durante este año. Para evitar que los meses en que sube el consumo coincidan con los de incremento de servicios.

Y reiteró que, frente a la implementación del nuevo esquema de tarifas, si bien se terminó con la segmentación (N1, N2 y N3), los usuarios que componían N1 y N2 (ingresos medios y bajos) continúan recibiendo subsidios. “La idea ahora es que la recomposición, como ya hubo bastante, sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes”, sostuvo.

En términos numéricos, sostuvo que, si bien algunos usuarios pueden experimentar una “suba fuerte” en las boletas de febrero, va a ser menor que la que hubieran tenido en julio/junio. “Creo que es mejor porque le saca volatilidad y la gente sabe más o menos cuánto paga”, agregó.

Temas Relacionados

Luis CaputoFMIDólarVencimientoÚltimas noticiasInflaciónIndecLavagna

Últimas Noticias

El dólar comenzó febrero al alza, pero sigue más barato que en diciembre

La divisa al público subió a $1.470 en el Banco Nación, su nivel más alto desde el 15 de enero. El mayorista subió a $1.451, con escaso volumen de negocios

El dólar comenzó febrero al

Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Luis Caputo confirmó al nuevo titular del Indec, tras la renuncia de Marco Lavagna, quien estaba al frente del organismo desde 2019

Quién es Pedro Lines, el

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como el reemplazante de Marco Lavagna al frente del Indec

El ministro de Economía aseguró que el segundo del organismo estadístico quedará a cargo de la conducción tras la dimisión de Lavagna

Luis Caputo confirmó a Pedro

Milei explicó los cinco motivos por los que Argentina no necesita volver al mercado internacional de deuda

El presidente publicó una lista de cinco razones por las que el Gobierno no buscará volver financiarse en el exterior, en una estrategia orientada a limitar la oferta de bonos soberanos y presionar a la baja el riesgo país

Milei explicó los cinco motivos

Carlos Melconian: “Cuando miro los números de la economía, solo veo un 10% ganador”

El economista destacó el superávit fiscal y la desinflación, pero advirtió que “la mitad del PBI vinculado a construcción, industria y comercio, está muy por debajo de 2023″

Carlos Melconian: “Cuando miro los
DEPORTES
Video: así fue el accidente

Video: así fue el accidente en el que murió el histórico médico de los Pumas

El fenómeno del clásico vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, donde los hinchas conviven en paz: “Somos todos hermanos”

El peculiar pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes del penal que definió la victoria de Boca ante Newell’s

El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

David Benavidez compartió su expectativa por un cruce estelar: “La pelea con Canelo es la que todos quieren ver”

TELESHOW
El desopilante plan de Lizy

El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

Argentina preside la mayor alianza

Argentina preside la mayor alianza internacional por la memoria del Holocausto: es la primera vez para un país del hemisferio sur

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?