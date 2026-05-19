AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en mayo 2026 tras los aumentos

ANSES aplica un aumento del 3,38% en mayo de 2026 sobre jubilaciones, pensiones y todos los planes sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de mayo de 2026 con los montos actualizados para jubilados, pensionados y titulares de las distintas prestaciones y planes sociales que administra el organismo. El ajuste de este mes se fija en un 3,38% respecto a abril, un porcentaje que surge del dato de inflación de marzo y que rige para la totalidad de los haberes bajo su órbita.

El mecanismo que determina esas actualizaciones es la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el índice de inflación del mes anterior para calcular el incremento a aplicar en el período siguiente. Bajo ese esquema, todos los beneficios que gestiona ANSES —desde las jubilaciones y pensiones hasta las asignaciones familiares— reciben un ajuste mensual automático, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámite alguno.

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Los grupos alcanzados por estas actualizaciones abarcan a jubilados y pensionados del régimen contributivo, titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo, de asignaciones familiares contributivas y de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos. El organismo también mantiene vigente un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, que se acredita de forma automática junto con el pago mensual.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en mayo 2026

La AUH alcanza en mayo de 2026 un valor de $141.285,31 por cada hijo. De ese total, ANSES retiene el 20% mensual —por lo que el titular percibe cada mes $113.028,25, equivalente al 80% del valor— hasta que se presenta la Libreta de Asignación Universal, que acredita la concurrencia escolar y los controles sanitarios de los menores. Ese trámite puede realizarse de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para hijos con discapacidad, la AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10, con el mismo mecanismo de retención y el mismo esquema de pago.

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La Asignación por Embarazo para Protección Social se fija en $141.286 para este mes, con el mismo ajuste del 3,38% aplicado al resto de las prestaciones. La Asignación por Prenatal varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y se ubica en un rango de entre $14.873 y $70.651.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $141.285,31 en mayo de 2026, con retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH

El resto de las asignaciones familiares registra los siguientes valores en mayo de 2026:

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Asignación por Nacimiento: $82.353

Asignación por Adopción: $492.366

Asignación por Matrimonio: $123.307

Asignación por Cónyuge: $17.142 (régimen general) y $34.009 (zonas especiales)

Asignación Familiar por Hijo para Protección Social: $141.286

Ayuda Escolar Anual: $55.672, con valores diferenciados para zonas geográficas especiales

De cuánto son las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo 2026

Con el ajuste del 3,38%, la jubilación mínima sube a $393.174,10 en mayo de 2026. A ese valor se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total de los beneficiarios del haber mínimo a $463.174,10.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, se ubica en $314.539,28. Con el bono, el monto total que percibe un titular de esta prestación asciende a $384.539,28.

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Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87. Sumado el bono extraordinario, el beneficiario recibe un total de $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al valor de la jubilación mínima, por lo que su haber es de $393.174,10, con un total de $463.174,10 al incorporar el refuerzo.

Para quienes perciben un monto inferior al haber mínimo más el bono, ANSES liquida un refuerzo proporcional hasta igualar ese valor total. La fuente de referencia no informa el haber máximo ni valores intermedios del escalafón previsional para este mes.

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La jubilación mínima se fija en $393.174,10 y suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $463.174,10 para los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es el ex Potenciar Trabajo en mayo 2026

El Potenciar Trabajo fue un programa de transferencia de ingresos destinado a personas en situación de vulnerabilidad social, que combinaba una prestación económica con actividades de formación e inserción laboral. En 2024, el Ministerio de Capital Humano lo reorganizó bajo dos nuevas denominaciones: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Tras una medida cautelar dictada por la Justicia Federal, ambos programas continúan vigentes, con más de 900.000 titulares en total. El Programa Volver al Trabajo, que concentra la mayor parte de esos beneficiarios, se sostiene por orden del juez federal Adrián González Charvay, quien obligó al Ministerio de Capital Humano a mantener la cobertura de asistencia directa.

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Para mayo de 2026, el monto de ambos programas se mantiene en $78.000, sin actualización respecto al mes anterior. A diferencia de las prestaciones de la seguridad social, estos programas no reciben incrementos automáticos por movilidad previsional.

El ex Potenciar Trabajo, ahora Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, mantiene el monto en $78.000 este mes sin actualización por movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de ANSES de mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES de mayo de 2026 mantiene el esquema de asignación por terminación de DNI. Según el cronograma difundido, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan entre el 11 y el 21 de mayo, mientras que quienes perciban haberes superiores cobran entre el 22 y el 29 de mayo.

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Las asignaciones familiares y la AUH se distribuyen entre el 11 y el 22 de mayo, al igual que la Asignación por Embarazo. La Asignación por Prenatal se acredita entre el 13 y el 19 de mayo. La Asignación por Maternidad puede cobrarse en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI. Las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, matrimonio y adopción— se abonan entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones. Las Pensiones No Contributivas se pagan entre el 11 y el 15 de mayo, y las asignaciones familiares asociadas a ellas se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones. La Prestación por Desempleo se acredita entre el 22 y el 29 de mayo, siempre según la terminación del documento. Los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social no siguen el esquema escalonado por DNI: su pago se completó de forma unificada el martes 5 de mayo.

El detalle completo de las fechas de cobro para cada prestación está disponible en los canales oficiales de ANSES.

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