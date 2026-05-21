Economía

El dólar bajó y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en un año

La divisa mayorista cedió a $1.389,50 y quedó a más de 350 pesos del límite máximo del régimen cambiario. Al público en el Banco Nación cayó a $1.410

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El dólar mayorista cae un 4,5% en el transcurso de 2026.
El dólar mayorista cae un 4,5% en el transcurso de 2026.

La oferta firme en el mercado cambios, con USD 512,8 millones operados en el segmento de contado, empujó a una nueva baja para el dólar mayorista, que recortó 7,50 pesos o 0,5%, a $1.389,50, piso desde el 12 de mayo.

Dado que el Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias de $1.742,24, el tipo de cambio oficial quedó ahora a $352,74 o 25,4% de ese límite teórico, la brecha más grande desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), más de un año atrás.

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“El dólar mayorista afloja un poco hasta los $1.390, aún dentro de acotadas oscilaciones, a partir de mayores liquidaciones del campo frente a lo cual el BCRA aprovecha para acelerar las compras. En las próximas semanas dicho proceso podría profundizarse, por lo cual la atención estará puesta en que puedan traducirse en acumulación de reservas, dentro un sesgo de política monetaria que siga manteniendo más estables las tasas en pesos y pueda reactivar el crédito”, precisó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“A pesar de la actual calma cambiaria por el ingreso estacional de fondos, el mercado mira con lupa la capacidad del BCRA para acumular reservas hacia el segundo semestre. La lentitud en la recuperación de la demanda de dinero y las tasas de interés reales negativas, que rinden un 23% efectivo anual para los plazos fijos minoristas frente a la inflación de 2026, asoman como los principales desafíos del plan oficial”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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Por otra parte, tras cuatro días operativos consecutivos con precio estable, este jueves el dólar al público recortó diez pesos o 0,7%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Con la misma tendencia, el dólar blue restó cinco pesos, a $1.425 para la venta.

En este contexto, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, aseguró que “por ahora no vemos señales claras de un desarme técnico masivo del carry trade. La brecha mostró algo más de volatilidad en las últimas ruedas, pero todavía queda por delante buena parte de la liquidación del agro, que sigue aportando oferta de dólares. Mientras no aparezcan drivers más contundentes para un salto cambiario, el esquema todavía puede sostenerse algunas semanas más, aunque con un perfil de riesgo más alto que el de comienzos de año”.

“La transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro tiene principalmente un efecto contable y no necesariamente implica una expansión monetaria desordenada. Si esos fondos se utilizan para cancelar deuda intraestado o administrar vencimientos, mejora la hoja de balance del Central al reemplazar letras intransferibles por activos más líquidos. Además, el Tesoro mantiene depósitos en el BCRA que puede usar para afrontar licitaciones con rollover menor al 100%, mientras la autoridad monetaria conserva herramientas para reabsorber liquidez, como la colocación de bonos dólar linked. El foco del mercado sigue puesto más en la consistencia macro que en el movimiento contable puntual", añadió Botto.

Un dato saliente en la últimas horas, muy vinculado al mercado de cambios fue el del saldo positivo de la balanza comercial argentina con un histórico superávit de USD 2.711 millones en abril, impulsado por un fuerte avance de las exportaciones y junto con una nueva baja en las importaciones.

Argentina encadenó 29 meses consecutivos con superávit en el intercambio de bienes con el exterior. El saldo positivo del primer cuatrimestre trepó a los USD 8.275 millones, una cifra comparable a las compras efectuadas por el BCRA en el mercado y que casi multiplicó por seis el resultado del mismo período de 2025.

En detalle intercambio comercial -suma de exportaciones e importaciones- alcanzó los USD 15.118 millones, con una significativa suba interanual del 15,1 por ciento. Pero el desempeño no fue parejo: mientras que las ventas al extranjero escalaron un 33,6% hasta alcanzar los USD 8.914 millones, las compras al exterior -por USD 6.204 millones- mantuvieron su tendencia débil y retrocedieron un 4%, debido a una menor demanda de cantidades.

Las exportaciones también dejan en claro cuáles son, por ahora, los “ganadores” del modelo económico, pues los sectores de petróleo, minería -oro y litio-, agro -maíz- lideraron este repunte, al que se sumaron las automotrices. La mejora exportadora estuvo apuntalada tanto por mayores volúmenes como mejores precios internacionales.

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